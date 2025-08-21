20.08.2025, 11:03 144746
Все госслужащие в Казахстане до 15 сентября перейдут на национальный мессенджер Aitu
Фото: Depositphotos
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках исполнения поручений главы государства по обеспечению защищенных коммуникаций правительством осуществляется переход на национальный мессенджер Aitu, сообщили в пресс-службе правительства.
Для обеспечения доступа граждан и представителей СМИ к актуальной информации о деятельности правительства запущен официальный канал.
Согласно решению цифрового штаба под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова полный переход всех государственных служащих на мессенджер Aitu для обмена информацией, содержащей персональные данные, будет завершен до 15 сентября", - отметили в правительстве.
Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Казахстана переходят на новый мессенджер для передачи служебных данных.
новости по теме
21.08.2025, 19:21 14751
В правительстве обсудили вопросы развития отрасли редких и редкоземельных металлов
Производство редких и редкоземельных металлов в структуре металлургии Казахстана занимает 2,4%
Фото: primeminister.kz
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития отрасли редких и редкоземельных металлов в рамках исполнения поручений президента, поставленных на расширенном заседании правительства по привлечению передовых технологий и инвестиций в эту сферу, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Премьер-министр отметил необходимость модернизации действующих производств и инфраструктуры, расширения геологоразведочных работ, внедрения современных технологий переработки и развития научно-исследовательской базы.
По информации Министерства промышленности и строительства, производство редких и редкоземельных металлов в структуре металлургии Казахстана занимает 2,4%. С 2018 года государственное финансирование отрасли составило 67 млрд тенге.
Ведется масштабная геологоразведочная работа: изучение 25 участков в масштабе 1:50 000 общей площадью 100 тыс. кв. км. В 2024 году открыто 38 перспективных участков твердых полезных ископаемых. Геолого-геофизическая изученность страны в 2025 году составит 2 млн 038 тыс. кв км, а к 2026 году достигнет 2,2 млн кв км.
В настоящее время в Казахстане производится бериллий, тантал, ниобий, скандий, титан, рений, осмий, попутно извлекаются висмут, сурьма, селен и теллур. Кроме того, имеются технологии по извлечению галлия и индия.
Перспективными направлениями отрасли являются производство и рециклинг батарейных материалов, жаропрочных сплавов, производство полупроводниковых материалов и рециклинг постоянных магнитов.
Правительством принимаются меры для дальнейшего развития отрасли. Реализуется Комплексный план на 2024-2028 годы. Выделены средства на модернизацию цеха редких металлов РГП "Жезказганредмет". Для привлечения инвесторов обеспечен доступ к геологической информации, в том числе по редким и редкоземельным металлам.
По итогам совещания премьер-министр поручил сосредоточить усилия на углубленном изучении недр, ускорении учета и постановки на госбаланс техногенных минеральных образований, развитии производства материалов для аккумуляторов и их переработки, а также активном производстве жаропрочных никелевых сплавов.
21.08.2025, 18:01 21206
Токаев прибыл в Кыргызстан с официальным визитом
Фото: telegram/Aqorda
Бишкек. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Кыргызскую Республику, сообщает пресс-служба главы государства.
В международном аэропорту "Манас" главу нашего государства встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, завтра президенты проведут двусторонние переговоры и примут участие в седьмом заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Кыргызстан расширяют союзнические отношения.
21.08.2025, 17:24 25026
В Казахстане информацию о вылове рыбы можно будет отслеживать в режиме реального времени
Благодаря функционалу Е-fish, субъекты рыбного хозяйства теперь могут дистанционно сдавать обязательные отчеты
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане информацию о вылове рыбы можно будет отслеживать в режиме реального времени через систему E-fish, сообщает Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
В рамках реализации Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аквакультуры" в Закон РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" внесены изменения, согласно которым субъекты рыбного хозяйства обязаны регистрироваться в информационной системе мониторинга рыб и других водных животных Е-fish, а также своевременно вносить в нее необходимые данные и сведения", - заявили в пресс-службе.
По данным министерства, система Е-fish позволяет в режиме реального времени отслеживать объемы вылова, перемещение и реализацию рыбы и рыбной продукции, обеспечивает достоверность статистических данных, снижает административную нагрузку на бизнес.
Благодаря функционалу Е-fish, субъекты рыбного хозяйства теперь могут дистанционно сдавать обязательные отчеты в уполномоченный орган, а также вести электронный промысловый журнал, не выходя из дома или офиса", - добавили в Минсельхозе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане инвестиции в основной капитал в сфере рыбного хозяйства превысили 5,2 млрд тенге.
21.08.2025, 13:01 47711
Крайне опасная угроза: в Генпрокуратуре рассказали об ответственности за создающие помехи самолетам беспилотники
Фото: Depositphotos
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане вступила в силу новая статья о введении уголовной ответственности за создание помех управлению воздушным судом лазерными устройствами и беспилотными летательными аппаратами, сообщает Генеральная прокуратура РК.
В ведомстве подчеркнули, что угроза, связанная с ослеплением пилотов лазерными устройствами, носит реальный и крайне опасный характер.
Такие действия создают прямую угрозу безопасности полетов, особенно в критические моменты - при взлете и посадке. Пилоты могут временно потерять зрение, что потенциально может привести к авиационному происшествию", - пояснили в Генпрокуратуре.
По данным авиационных служб Казахстана за последние 6 лет зафиксировано 98 случаев ослепления экипажей пассажирских авиалайнеров. Наибольшее число фактов имело место в международном аэропорту города Алматы.
Если в 2017 году было зафиксировано 8 сообщений, то в 2023 году уже 30. До последнего времени отечественное законодательство не предусматривало специальной ответственности за подобные действия, что существенно затрудняло привлечение виновных к ответственности", - уточнили в ведомстве.
Между тем, в таких странах как в Австралия, Германия, Новая Зеландия, Канада и США, лазерное ослепление пилотов квалифицируется как уголовное преступление, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
Принятый 16 июля закон вводит в Уголовный кодекс РК новую статью 352-1, устанавливающую уголовную ответственность за создание помех управлению воздушным судном с использованием лазерных устройств или беспилотных летательных аппаратов.
Наказание варьируется в зависимости от последствий содеянного от штрафа или ареста до лишения свободы сроком до 10 лет. Прокуратура рассматривает данное нововведение как важный шаг по защите общественной безопасности и предупреждению преступных посягательств в сфере транспорта. Такие деяния не являются безобидной шалостью. Это - грубое нарушение закона, ставящее под угрозу жизни и здоровье десятков, а порой и сотен людей", - заявили в Генпрокуратуре.
Там подчеркнули, что будут принимать все необходимые меры для обеспечения неотвратимости наказания и профилактики подобных правонарушений.
21.08.2025, 12:02 52846
Президент расширил функции Высшей аудиторской палаты
В частности, теперь ВАП осуществляет аудит эффективности и аудит соответствия внебюджетных фондов
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев внес поправки в положение о Высшей аудиторской палате РК, касающиеся ее функций.
В частности, теперь ВАП осуществляет аудит эффективности и аудит соответствия внебюджетных фондов.
Также палата может предъявлять иски в суд о возмещении в бюджет, восстановлении путем выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и (или) отражения и (или) уменьшения по учету выявленных сумм нарушений и исполнения предписания.
Также в положении появились новые функции ВАП, в числе которых:
- обеспечение защиты сведений, составляющих государственные секреты;
- организация и проведение работ по мобилизационной подготовке и мобилизации.
Поправки также коснулись реестра должностей политических и административных государственных служащих. Руководители структурных подразделений аппарата ВАП РК теперь включены в состав административных государственных должностей корпуса "Б" группы категорий "В".
Указ вступил в силу 18 августа 2025 года.
21.08.2025, 11:21 55886
Неиспользуемые земли на более чем 147 млн тенге вернули в госсобственность в области Ұлытау
Семей. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Неиспользуемые земли с кадастровой стоимостью свыше 147 млн тенге вернули в собственность государства в области Ұлытау, сообщает прокуратура региона.
Землепользователи района в нарушение требований Земельного кодекса на протяжении длительного времени не использовали земельные участки сельскохозяйственного назначения по целевому назначению. Ввиду допущенных нарушений по акту надзора земельные участки общей площадью 90 тысяч га с кадастровой стоимостью на сумму свыше 147 млн тенге возвращены в собственность государства", - заявили в прокуратуре.
Ранее в Алматинской области за три года в госсобственность вернули свыше 367 тысяч га земли.
21.08.2025, 10:24 65251
Дроны с ИИ используют в Казахстане для выявления дефектов на линиях электропередачи
Фото: Depositphotos
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Важнейшим направлением модернизации энергомощностей в Казахстане является внедрение современных цифровых решений. В рамках исполнения поручений главы государства в отрасли активно применяются технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщили в правительстве.
В электроэнергетике дроны с ИИ помогают оперативно диагностировать линии электропередачи, выявлять дефекты и предотвращать сбои. В теплоэнергетике роботизированные комплексы на основе акустического резонанса сканируют состояние труб изнутри, что позволяет проводить ремонт точечно, эффективно и со снижением тарифной нагрузки", - уточнили в кабмине.
Кроме того, по данным правительства, в газовой отрасли успешно работает ИИ-ассистент, который автоматически распознает показания счетчиков по фотографии, упрощая процесс для потребителей.
Ранее сообщалось, что в Казахстане инструменты искусственного интеллекта внедряют в деятельность госорганов.
Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта.
В Казахстане создан цифровой штаб.
21.08.2025, 09:42 66631
Десять ТЭЦ Казахстана находятся в зоне высокого риска аварийности
Фото: Depositphotos
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам прошедшего отопительного сезона 9 ТЭЦ перешли из красной зоны высокой аварийности в желтую, 3 ТЭЦ - из желтой в зеленую зону. В настоящее время в красной зоне находятся 10 ТЭЦ, в желтой - 17, в зеленой - 10, сообщили в пресс-службе правительства.
В целях снижения износа ТЭЦ в Казахстане реализуется масштабная ремонтная кампания. В 2025 году запланирован капитальный ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин.
На текущий момент ведутся работы на 5 энергоблоках, 30 котлах и 19 турбинах. Завершен ремонт 4 энергоблоков, 15 котлов и 9 турбин. Проводимые меры уже дают ощутимый результат: средний износ ТЭЦ по стране снижен с 64% до 61% благодаря модернизации и обновлению оборудования", - проинформировали в кабмине.
В декабре 2024 года правительством был утвержден Национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов", давший старт долгосрочному льготному финансированию широкомасштабной ремонтной кампании инфраструктуры ЖКХ. Нацпроект включает развитие генерирующих мощностей, улучшение сфер естественных монополий, поддержку отечественных производителей и социально уязвимых слоев населения, а также внедрение цифровых технологий для автоматизации процессов. В процессе задействованы более 200 инфраструктурных компаний. Ключевым индикатором является снижение износа объектов до 40%.
Согласно Нацпроекту для модернизации 86 тыс. км инженерных сетей привлекается порядка 6,8 трлн тенге инвестиций. Среди них: 1,6 тыс. км сетей теплоснабжения; 77,6 тыс. км сетей электроснабжения; 4,7 тыс. км сетей водоснабжения, 2,6 тыс. км сетей водоотведения. Это позволит снизить количество аварий на 27%. Для модернизации и строительства новой генерации электроэнергии будут привлечены инвестиции на сумму 6,2 трлн тенге, которые позволят снизить износ станций на 15% и ввести дополнительные источники генерации в суммарном объеме 7,3 ГВт.
На сегодня в стране функционируют 55 энергопроизводящих организаций из них 19 станций имеют износ свыше 65%. Объем выработки электроэнергии составляет 113 млрд кВтч, при этом потребление электроэнергии выше - 115 млрд кВтч. Таким образом, по предварительным прогнозам, на реализацию Нацпроекта на 5 лет необходимо привлечь в энергетический и коммунальный сектора порядка 13 трлн тенге инвестиций.
Программа модернизации ТЭЦ будет продолжена на системной основе с целью ежегодного снижения износа и перевода объектов из зон риска в зону безопасной эксплуатации", - отметили в правительстве.
