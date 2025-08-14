13.08.2025, 19:40 42566
YouTube и TikTok обязали отчитываться о доходах казахстанцев с монетизации
Данные необходимы для сверки
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 13 августа, во время пресс-конференции в правительстве министр финансов Мади Такиев заявил, что YouTube и TikTok будут предоставлять отчеты о получающих доходы на платформах казахстанцах.
Что касается YouTube, TikTok, Facebook, где идет монетизация физическими лицами, эти компании будут предоставлять нам информацию о тех физических лицах, которые получают такие доходы с этих источников. Вообще физическое лицо самостоятельно должно представлять декларацию. Просто нам для подтверждения будет сверка идти оттуда", - сказал глава Минфина.
Он добавил, что в случае непредоставления ведомство увидит полученный доход и отправит физлицу уведомление о необходимости представить декларацию с уплатой налогов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане в первом полугодии налоговые поступления выросли на 1,3 трлн тенге. За январь-июнь собрано 12,5 трлн тенге налогов.
14.08.2025, 09:13 10851
В Казахстане создан штаб по борьбе с наркоманией и наркопреступностью
Фото: Depositphotos
Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках исполнения поручений президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных на заседании Совета безопасности, распоряжением премьер-министра образован республиканский штаб по координации деятельности государственных органов по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности под руководством премьер-министра, сообщили в пресс-службе правительства.
Заместителями руководителя определены заместитель премьер-министра и министр внутренних дел.
Основными задачами штаба определены координация деятельности госорганов по противодействию наркомании и наркобизнесу, выработка эффективных подходов по реализации комплекса профилактических мер, совершенствование системы профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц", - уточнили в правительстве.
В состав штаба вошли представители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Агентства по финансовому мониторингу, Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также руководители ряда ответственных министерств.
Распоряжением премьер-министра также предусмотрено создание региональных штабов в областях, городах Астане, Алматы и Шымкенте.
Ранее президент поручил усилить работу по профилактике наркомании в образовательной и информационной сферах.
14.08.2025, 08:30 4296
Казахстан откажется от пороговых цен на социально значимые продовольственные товары с нового года
Ведется тестирование сервиса "Цифровой продовольственный ваучер"
Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В сфере ценового регулирования предусмотрен отказ от пороговых цен на социально значимые продовольственные товары. Вместо этого усиливается контроль за торговой надбавкой и расширяется адресная помощь. Об этом сообщил во время брифинга в правительстве заместитель премьер-министра - министр торговли Серик Жумангарин.
С 1 января 2026 года вступят в силу соответствующие поправки. Ведется тестирование сервиса "Цифровой продовольственный ваучер", который позволит получателям АСП покупать СЗПТ по закупочной цене, без надбавки", - отметил он.
Также, по его словам, в июле вступил в силу закон по вопросам биржевой торговли, направленный на обеспечение открытости торгов и справедливого ценообразования.
Введено понятие "социально значимый биржевой товар" (нефтепродукты, уголь, сахар). Это позволит усилить контроль в ценообразовании и отслеживать товарные потоки", - сказал Жумангарин.
Он отметил, что по поручению главы государства приняты меры поддержки отечественных производителей.
В мае принят закон, определяющий страну происхождения товаров и создающий реестр казахстанских товаропроизводителей. Реестр содержит данные о компаниях и их продукции, обеспечивая доступ к мерам господдержки и закупкам госструктур. С 1 января 2026 года сертификаты "СТ-KZ" и индустриальные сертификаты утратят силу. Внедряется Общий классификатор товаров, работ и услуг", - сообщил вице-премьер.
13.08.2025, 19:54 41641
В казахстанских магазинах могут появиться двойные ценники
Покупатель имеет право знать, из чего состоит цена товара
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 13 августа, во время брифинга в правительстве заместитель премьер-министра - министр торговли Серик Жумангарин сообщил, что сейчас идет обсуждение введения двойного прайса в магазинах.
Речь идет о так называемом двойном прайсе. На сегодня он запрещен согласно законодательству.
Но дело в том, что когда ты покупаешь технику в рассрочку, то в ней уже заложена стоимость этой рассрочки - 15-20%. Есть категория людей, которые не берут рассрочку, покупают сразу. Но в любом случае, когда они приходят в магазин, они видят прайс, в котором уже заложена эта рассрочка", - рассказал Жумангарин.
Глава Минторговли подчеркнул, что покупатель имеет право знать, из чего состоит цена товара, и должен иметь выбор - купить сразу, но дешевле, либо взять в рассрочку по той цене, что указана на ценнике.
Мы считаем, что магазины, которые продают с помощью банков в рассрочку товары либо какие-то продукты, должны писать, из чего состоит цена", - сказал Жумангарин.
Он заявил, что в Казахстане могут рассмотреть поправки, по которым цена за наличный расчет будет дешевле. Сейчас этот вопрос обсуждается с Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Решение планируют принять уже в этом году.
13.08.2025, 17:57 47726
Комитет госдоходов из-за неуплаты налогов судится с семью казахстанскими блогерами
Глава Минфина призвал всех блогеров быть внимательными при ведении бизнеса
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов из-за неуплаты налогов судится с семью казахстанскими блогерами, сообщил в ходе брифинга в правительстве министр финансов Мади Такиев.
620 блогеров дополнительно сдали декларацию на 18 млрд 141 млн тенге. С 234 блогерами мы сейчас работаем, то есть проводим документальную налоговую проверку. С 7 блогерами в том числе мы сейчас в судебном процессе", - заявил министр.
Глава ведомства также призвал всех блогеров быть внимательными при ведении бизнеса.
Ранее сообщалось, что казахстанские блогеры заплатили 256 млрд тенге налогов.
13.08.2025, 17:40 48766
Когда будут опубликованы декларации казахстанских чиновников
Фото: Depositphotos
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Когда будут опубликованы декларации казахстанских чиновников, рассказал в ходе брифинга в правительстве министр финансов Мади Такиев.
Декларация представляется до 15 сентября, публикация будет до конца года. Публикуется информация по тем объектам, которые были реализованы в прошлом году", - заявил министр.
Также он отметил, что в декларации не указывается заработная плата.
Ранее сообщалось, что около 8 млн казахстанцев освободят от налогового декларирования.
13.08.2025, 17:05 51941
В Минобороны подтвердили задержание сотрудника аппарата казахстанского военного атташе в Польше
Фото: Polisia.kz
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Центр международных отношений Министерства обороны Республики Казахстан подтвердил задержание сотрудника аппарата казахстанского военного атташе польскими правоохранительными органами, передает корреспондент агентства.
В настоящее время ведется взаимодействие с иностранной стороной над разрешением данной ситуации. Предпринимаются необходимые меры по защите прав и законных интересов гражданина Республики Казахстан", - сообщили в центре.
Напомним, о задержании помощника военного атташе Казахстана в Польше стало известно несколько дней назад. Тогда "Казинформ" со ссылкой на источники сообщал, что арест был произведен польскими правоохранительными органами в рамках расследования дела, связанного с деятельностью, квалифицируемой как шпионаж.
13.08.2025, 16:27 53771
Межведомственный штаб по вопросам противодействия наркомании переведут на уровень правительства
Фото: Depositphotos
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил перевести межведомственный штаб по вопросам противодействия наркомании и наркопреступности из ведения Министерства внутренних дел на уровень правительства страны, сообщил советник президента - пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.
Это позволит активизировать борьбу с наркоманией и наркобизнесом, а также обеспечит более эффективную координацию работы соответствующих госорганов", - заявил он в своем телеграм-канале.
Ранее на заседании Совета безопасности по вопросам противодействия наркотизму президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил ухудшение ситуации с распространением наркомании в стране и в международном масштабе.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что понятие "наркотизм" шире наркомании, оно затрагивает широкий спектр социальных, экономических и правовых проблем, в том числе и в контексте национальной безопасности.
13.08.2025, 15:12 55066
Энергопроизводителя "АлЭС" оштрафовали на 4,4 млрд тенге за нарушение антимонопольного законодательства
Штраф компания оплатила в полном объеме
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Решением суда акционерного общество "Алматинские электрические станции" оштрафовано на 4,4 млрд тенге за нарушение требований антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
В отношении АО "АлЭС" возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с частью 3-1 статьи 159 КоАП РК (Монополистическая деятельность). Судом АО "АлЭС" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 4,4 млрд тенге", - заявили в агентстве.
Подчеркивается, что на сегодняшний день постановление вступило в законную силу, штраф оплачен в полном объеме.
Как пояснили в агентстве, расследование было инициировано для защиты прав субъектов рынка, осуществляющих деятельность на территории индустриальной зоны Алматы.
АО "АлЭС", вопреки отсутствию городских электрических сетей на территории индустриальной зоны обязывало энергоснабжающую организацию приобретать электрическую энергию с дополнительной услугой передачи по сетям аффилированной энергопередающей организации", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Мангистауской области филиал QazaqGaz Aimaq оштрафовали почти на 3,7 млн тенге за нарушения.
