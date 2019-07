Заместителем главы Комитета информации назначен Руслан Желдібай

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Заместителем председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК (МИОР) назначен Руслан Желдібай, передает Kazakhstan Today.

Приказом министра информации и общественного развития РК Желдібай Руслан Султанович назначен на должность заместителя председателя Комитета информации", - сообщила пресс-служба ведомства.

Он окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова и The University of Warwick (Великобритания) по специальности "проектное управление" (MSc Programme and Project Management), стипендиант программы "Болашак".

Трудовую деятельность начал ведущим телепрограммы "Азамат" (агентство "Хабар", телеканал "Ел-Арна").

С 2011 по 2012 годы - журналист, ведущий политического ток-шоу "Алан", национальная телекорпорация "Казакстан".

С 2012 по 2018 годы - руководитель отдела, главный продюсер АО "Телерадиокомпания "Южная столица".

С 2018 по 2019 годы - руководитель управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК.

С февраля 2019 года - руководитель управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

Свободно владеет казахским, русским, английским языками.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства