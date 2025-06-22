21.06.2025, 11:31 108276
Земли на 100 млн тенге вернули в госсобственность в области Жетысу
Возврату подлежало 14 земельных участков общей площадью 1655 гектаров
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Талдыкорган. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура области Жетысу вернула в госсобственность 14 земельных участков общей площадью 1655 гектаров.
В условиях высокого спроса на землю в Алакольском районе области Жетысу неэффективно использовались земельные ресурсы. Несмотря на имеющиеся полномочия местный акимат не принимал мер по возврату земель, срок временного землепользования которых давно истек", - рассказали в ведомстве.
По акту надзора все участки общей кадастровой стоимостью 100 миллионов тенге возвращены в государственный земельный фонд.
Один из возвращенных участков площадью более 2 гектаров был предоставлен предпринимателю в нарушение Земельного кодекса РК для строительства мусороперерабатывающего завода без проведения торгов (аукциона).
Постановление акимата признано незаконным, земельный участок стоимостью 3,9 миллиона тенге возвращен в государственную собственность", - рассказали в прокуратуре.
Ранее в Акмолинской области государству вернули неиспользуемые пашни на 323 млн тенге.
В Алматы в госсобственность вернули более 840 га земли в горной местности стоимостью около 54 млрд тенге.
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22.06.2025, 19:08 10496
Токаев встретится с главами всех правоохранительных органов Казахстана
23 июня состоится расширенная коллегия правоохранительных органов
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 23 июня, под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится расширенная коллегия правоохранительных органов.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай, в заседании примет участие руководство правительства, администрации президента, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Агентства по финансовому мониторингу, Агентства по противодействию коррупции.
22.06.2025, 11:00 36576
В Астане открылся Форум по развитию сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане проходит церемония открытия Форума по развитию сотрудничества Китая и Центральной Азии, организованного информационным агентством "Синьхуа", передает корреспондент агентства.
Уважаемая общественность, уважаемые гости, в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина и в рамках второго форума "Китай - Центральная Азия" хочу поздравить вас с проведением Форума по развитию сотрудничества Китая и стран Центральной Азии и Третьей Международной конференции Шелковый путь". Конечно, сотрудничество между нашими государствами улучшается, оно основано на дружбе и стратегическом партнерстве. Этот год в Казахстане был объявлен Годом китайского туризма, поэтому действительно проводятся очень важные проекты и мероприятия. Сегодняшний форум будет дальше развивать отношения СМИ между нашими странами. Всем желаю здоровья, счастья и благополучия! Желаю удачной работы!" - говорится в приветственном письме президента Казахстана участникам форума.
Генеральный директор информационного агентства "Синьхуа" Фу Хуа выступил с докладом "Продвижение духа Китай - Центральная Азия".
В Китае есть древняя поговорка: "Когда люди едины, можно сдвинуть гору". В Центральной Азии тоже есть пословица; "Где есть единство, там будет и счастье". Мы уверены, что нынешний Форум оставит важную страницу в истории гуманитарных обменов Китая и Центральной Азии и заложит прочную основу для дальнейшего углубления сотрудничества и развития. Давайте вместе стремиться вперед, плечом к плечу, быть летописцами, участниками и движущей силой сотрудничества Китая и Центральной Азии, доносить до мира более громкий голос Китая и Центральной Азии и вносить новый, еще больший вклад в совместное построение более тесного сообщества с единой судьбой Китая и Центральной Азии!" - поприветствовал глава "Синьхуа" участников форума.
Форум предполагает обсуждение вопросов углубления медиа-сотрудничества на Шелковом пути и расширения нового нарратива международной коммуникации, консультации по охране культурного наследия и продолжения написания новой главы цивилизации Шелкового пути, а также для продвижения евразийской взаимосвязи и создания новой картины синергетического развития.
Также в мероприятии принимают участие заместитель председателя Ассоциации народной дипломатии Китая Цю Сяоци, вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в РК Хань Чуньлинь, генеральный секретарь механизма "Китай - Центральная Азия" Сунь Вэйдун и другие.
20.06.2025, 09:00 182981
Премьер-министр РК поручил создать региональные штабы по управлению водными рисками на вегетационный период
Фото: правительство РК
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе совещания по вопросу прохождения вегетационного периода поручил создать региональные штабы по управлению водными рисками, сообщили в пресс-службе правительства.
По данным Минводных ресурсов РК, филиалами РГП "Казводхоз" сельхозпроизводителям организована подача воды. На сегодняшний день заключено 22,5 тыс. договоров, что на 3 тыс. превышает аналогичный показатель прошлого года.
В ходе обсуждения внимание уделено ситуации на реках Шу, Талас и Сырдарье, обеспечению прозрачности в распределении воды. В целях стимулирования водосбережения введен дифференцированный размер субсидий на поливную воду: для фермеров, использующих водосберегающие технологии, размер субсидий выше, чем для тех, кто не применяет подобные технологии. Параллельно принимаются меры по борьбе с незаконным водопользованием и предотвращением фактов хищения воды.
Премьер-министр отметил, что обеспечение потребностей аграриев водными ресурсами и удовлетворение нужд сельского хозяйства требует повышенного внимания.
Необходим переход к упреждающему управлению водными рисками с акцентом на эффективность, экономичность и межведомственное взаимодействие. Акимы областей должны обеспечить координацию действий водоснабжающих организаций с фермерами по обеспечению их поливной водой, соблюдению технологий полива, очередности полива и повторного использования коллекторно-дренажных вод. Нужно усилить работу по внедрению водосберегающих технологий. Поручаю создать региональные штабы по управлению водными рисками на вегетационный период с участием представителей заинтересованных госорганов и фермерских объединений. Важно усилить контроль за неправомерным использованием воды и активизировать работу по выявлению нарушений", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Перед Министерством водных ресурсов также поставлены задачи по укреплению сотрудничества с соседними странами по трансграничным рекам, усилению контроля за лимитами подачи воды и оперативному реагированию, проведению ремонта сооружений.
Также необходимо обеспечить внедрение цифрового мониторинга водопользования с использованием спутниковых данных и отображением дефицитных зон на интерактивных картах.
Правительством принимаются необходимые меры для обеспечения фермеров водой, прохождение вегетационного периода находится на постоянном контроле. Координация возложена на заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева", - отметили в пресс-службе.
19.06.2025, 20:35 215646
МИД РК обратился к находящимся в Иране и Израиле гражданам Казахстана
Все дипломатические учреждения Казахстана продолжают работу в штатном режим
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с высокой угрозой дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке МИД РК призывает граждан Казахстана, находящихся в Иране и Израиле, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, неукоснительно следовать всем мерам безопасности, предпринимаемым властями, а также оставаться на связи с дипломатическими учреждениями РК.
Все дипломатические учреждения Казахстана в Тегеране и Тель-Авиве, а также в городах Горгане и Бандер-Аббасе продолжают работу в штатном режиме и оказывают всестороннюю поддержку соотечественникам.
Линии экстренной связи с МИД и дипломатическими учреждениями РК доступны по ссылке.
Ранее сообщалось, что в условиях стремительно обостряющейся ситуации на Ближнем Востоке Республика Казахстан оперативно организовала эвакуацию своих граждан с территории Исламской Республики Иран. Эвакуировано 109 казахстанцев.
19.06.2025, 08:47 248496
Потери воды на ирригационных сетях снизились до 193 млн кубометров в год - Минводы
Фото: Минводы РК
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Улучшить водоснабжение на 74,5 тыс. гектаров земель позволила вторая фаза проекта по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
Проект охватывает 11 объектов в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях.
Благодаря модернизации потери воды на ирригационных сетях снизились до 193 млн кубометров в год.
На сегодня сданы в эксплуатацию два объекта в Жамбылской области, обеспечивающие водой 10 тыс. га посевных площадей. Завершены строительно-монтажные работы на объекте в Кызылординской области, обеспечивающем водой 15,1 тыс. га земель. На данный момент ведутся работы по его вводу в эксплуатацию", - отметили в ведомстве.
К началу июня 2025 года в рамках проекта реконструировано 3064,88 км каналов (88,3%), 1280,87 км коллекторов (80,4%), 26 593 гидротехнических сооружения (81,6%), построено 426 наблюдательных скважин (92,4%), пробурено 222 скважины вертикального дренажа (100%).
Завершить вторую фазу проекта по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем планируется до конца этого года. На данный момент продолжаются строительно-монтажные работы на восьми объектах.
Полная реализация проекта создаст гидромелиоративные условия для сокращения потерь поливной воды до 360 млн кубометров в год, снижения зависимости от трансграничных рек и повышения эффективности каналов на 40-70%. Будет улучшено водоснабжение на 105 тыс. га земель и их состояние, а для местных жителей будут созданы до 20 тыс. постоянных рабочих мест", - сообщил замглавы Комитета водного хозяйства МВРИ РК Нурбек Сериков.
Напомним, 10 июня в Казахстане вступил в силу новый Водный кодекс. Его основными целями являются: борьба с черным рынком воды, охрана воды и предотвращение ее истощения, комплексное использование поверхностных и подземных вод, внедрение водосберегающих технологий и адаптация к изменению климата.
18.06.2025, 12:05 339606
Токаев назначил замминистра обороны
Фото: Акорда
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Кайрат Садыков назначен заместителем министра обороны - главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Кайрат Садыков родился в 1967 году в ВКО. Окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище, академические курсы при Национальном университете обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации и университет имени Кунаева.
Занимал должности заместителя главнокомандующего Силами воздушной обороны - начальника главного управления воспитательной и идеологической работы Сил воздушной обороны, командующего войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны. В 2023 году стал первым заместителем главнокомандующего - начальника штаба управления главнокомандующего Силами воздушной обороны.
Ранее в Казахстане был назначен новый министр обороны.
18.06.2025, 10:55 347131
Более 400 соцобъектов на 318 млрд тенге строится в Казахстане за счет возвращенных активов
Возвращаемые средства поступают в специальный государственный фонд (СГФ), образованный при Министерстве финансов
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Более 400 социальных объектов на сумму 318 млрд тенге реализуются в Казахстане за счет средств возвращенных активов, сообщили в пресс-службе правительства.
На данный момент всего одобрено финансирование 406 проектов. Из них уже реализуется 333 проекта, включая 9 объектов в сфере образования, 3 сооружения в сфере спорта, 162 проекта в сфере здравоохранения, 159 - в сфере водоснабжения. Все проекты реализуются в рамках поручения главы государства по развитию социально-значимой инфраструктуры", - проинформировали в пресс-службе.
В регионах активно продолжается строительство учреждений образования, спортивных комплексов, объектов здравоохранения и водоснабжения за счет возвращенных активов.
В Астане идет возведение нового стадиона имени К. Мунайтпасова взамен старого. Спортивное сооружение закрытого типа рассчитано на 3598 посадочных мест, включая места для маломобильных граждан. Строительство осуществляется в соответствии с международными стандартами UEFA.
В Алматы на возвращенные активы реализуется 9 проектов по строительству системы водоснабжения.
Для воспитанников комплекса "Сайрамская вспомогательная школа-интернат-колледж" в Шымкенте на возвращенные активы построят общежитие на 300 мест.
Масштабный проект на возвращенные активы реализуется в Восточно-Казахстанской области. По поручению главы государства из СГФ выделены средства на завершение строительства Центра гематологии. В медицинском учреждении запланированы 2 корпуса: стационар на 148 мест и гостиница для пациентов клиники на 24 койки.
В главном здании современным медицинским оборудованием будут оснащены лаборатории, отделения лучевой диагностики, кардиологии, кардиохирургии, гематологии, трансплантации костного мозга и сложной соматики. Новый центр позволит обеспечить пациентам доступ к передовым методам лечения и реабилитации.
Кроме того, в регионе на возвращенные активы реализуется еще 8 проектов, 2 из которых в сфере здравоохранения и 6 водоснабжения.
В Северо-Казахстанской области сегодня реализуются проекты, направленные на улучшение водоснабжения региона. За счет средств СГФ идет реконструкция Соколовского, Булаевского и Пресновского групповых водопроводов, а также строительство новых водоводов и отводов к сельским населенным пунктам Айыртауского района и Шал Акына, подключенным к Кокшетаускому групповому водопроводу.
В Карагандинской области планируется возведение в 7 районах 51 объекта здравоохранения - врачебные амбулатории, а также фельдшерско-акушерские и медицинские пункты.
В Акмолинской области реализуются 38 проектов в сфере здравоохранения, водоснабжения и спорта. За счет возвращенных активов открыли два медицинских объекта. В селе Арнасай Аршалынского района появилась врачебная амбулатория, которая будет обслуживать свыше 2 тыс. человек, а в Алтынды Буландынского района построили фельдшерско-акушерский пункт. На своевременную медпомощь смогут рассчитывать жители трех населенных пунктов с численностью свыше 1 тыс. граждан.
Новые объекты образования и здравоохранения за счет возвращенных активов появятся в Актюбинской области. В регионе реализуется 12 социально-значимых проектов. Один из них - специальный детский сад для особенных детей в Актобе.
Из Фонда выделены также средства на реализацию 24 социально-значимых объектов в области Абай. В регионе будут построены новые сети водоснабжения, а также медицинские учреждения.
По одному объекту здравоохранения, образования и водоснабжения появятся в Атырауской области.
В области Жетісу запланирована реализация 22 проектов в сферах образования, здравоохранения и водоснабжения.
Новые спортивные объекты, сети водоснабжения и медицинские учреждения также появятся в Алматинской области. Средства, выделенные правительством, направят на строительство спортивного комплекса в селе Жалагаш Кегенского района.
19 проектов на возвращенные проекты построят в Жамбылской области. 4 по линии системы здравоохранения, еще 15 по строительству сетей водоснабжения.
В Западно-Казахстанской области до конца текущего года планируется сдать 25 проектов. Это медицинские и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, а также прокладка водопроводов.
Один объект здравоохранения на возвращенные активы построят в Мангистауской области.
Кардинально обновятся сети водоснабжения в Костанайской области. Также в регионе планируется построить по одному объекту здравоохранения и образования.
В Туркестанской области на возвращенные активы запланировано строительство одного объекта образования, а также реализация 35 проектов по обеспечению жителей региона водоснабжением.
В Павлодарской и Кызылординской областях планируется реализовать проекты по строительству сетей водоснабжения и медицинских учреждений.
Также новые объекты образования, здравоохранения и водоснабжения появятся в области Улытау.
18.06.2025, 08:58 347086
Аграриям на юге Казахстана увеличили подачу воды
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодня филиалы РГП "Казводхоз" подали аграриям Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и области Жетысу более 3 млрд 73 млн кубометров воды. Это на 335 млн кубометров больше, чем год назад - в 2024 году к этому времени было подано 2 млрд 738 млн кубометров воды, сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.
Аграриям Алматинской области подано более 50 млн кубометров воды, это на 6 млн кубометров больше, чем год назад. Аграриям Жамбылской области подано более 135 млн кубометров воды, что почти на 50 млн кубометров больше, чем годом ранее. Водопользователям области Жетысу направлено 196 млн кубометров поливной воды.
Аграриям Кызылординской области подано более 1 млрд 280 млн кубометров воды, что на 74 млн кубометров больше, чем год назад. Крестьянским хозяйствам Туркестанской области подано около 1 млрд 412 млн кубометров. Это на 234 млн кубометров больше, чем к аналогичной дате в прошлом году.
На данный момент в пяти вышеназванных областях полито более 348 тысяч гектаров посевных площадей. Из них в Алматинской области - 25 817 гектаров, в Жамбылской области - 42 600 гектаров, в области Жетісу - 33 674 гектара, в Кызылординской области - 126 300 гектаров, в Туркестанской области - 119 900 гектаров.
Созданы четыре рабочие группы из специалистов ведомства, которые ведут проверки на предмет незаконного использования воды, а также мониторинг по вопросам экономии, регулирования и подачи поливной воды на юге Казахстана. Проводятся разъяснительные работы по вопросам внедрения водосберегающих технологий, сокращения объемов влаголюбивых культур и осуществления ночного полива. Разрабатываются и реализуются графики поочередной подачи воды по каналам", - сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?