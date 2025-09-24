23.09.2025, 14:12 1511
В Казахстане запускают "Поезд Поттера"
Фото: railways.kz
АО "Пассажирские перевозки" представило новый культурно-развлекательный проект для детей и родителей. Теперь маленькие и взрослые пассажиры смогут отправиться в сказочное путешествие прямо в электропоезде.
19.09.2025, 20:02 15011
Шатающиеся люстры и дрожащую мебель в квартире сняли во время очередного землетрясения на Камчатке
Фото: Кадр из видео
18.09.2025, 21:56 19851
В Китае столкнулись летающие электромобили
Фото: Long Wei/FeatureChina/AP
Два летающих электромобиля компании Xpeng Aeroht столкнулись в воздухе во время репетиции авиашоу в китайском Чанчуне.
По предварительным данным, авария случилась16 сентября из-за того, что машины подлетели слишком близко друг к другу. Компания ведет расследование причин инцидента, передает CNN.
Во время посадки, которая, как и взлет, осуществляется вертикально, один из аппаратов загорелся. В ходе происшествия, которое прозвали "ДТП XXI века", люди не получили серьезных травм.
17.09.2025, 10:27 19306
Пожар на мусорном полигоне Алатау
Фото: МЧС РК
Продолжаются работы по ликвидации пожара на мусорном полигоне в Алматинской области, сообщилив пресс-службе МЧС РК.
По поручению министра по чрезвычайным ситуациям генерала-майора Чингиса Аринова вчера вечером на место происшествия прибыл председатель комитета противопожарной службы Ерлан Турегелдиев. Координация действий ведется как на месте, так и из командного центра МЧС. На полигоне развернут оперативный штаб, который осуществляет управление и мониторинг хода ликвидационных работ в круглосуточном режиме.
Создано шесть участков тушения. На месте пожара организована бесперебойная подача воды с установкой АНР (автомобиль насосный рукавный) на открытый водоисточник - реку Терен-Кара с прокладкой магистральной линии. Задействовано шесть единиц техники: автомобиль насосный рукавный и пять автоцистерн. На ликвидацию подано 11 стволов и один переносной лафетный ствол", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что тушение пожара осложняется пожарной нагрузкой, глубиной тления на 10 метрах, изменением направления ветра.
12.09.2025, 13:47 23641
Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-32" стартовала с Байконура
Фото: roscosmos.ru
Ракета-носитель "Союз 2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-32" стартовала с площадки №31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур.
Космический грузовик доставит на МКС 2 516 кг грузов - топлива, научного оборудования, кислорода, воды, а также продовольствия. Кроме того, на станцию отправится новый скафандр "Орлан-МКС" №7 для работ в открытом космосе.
03.09.2025, 19:45 37211
Парад победы на площади Тяньаньмэнь в Пекине
На площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел масштабный военный парад по случаю 80-летней годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в среду, сообщает ruptly.
На кадрах люди с флагами в руках поют национальный гимн и наблюдают за механизированной колонной. В мероприятии приняли участие более 10 тысяч военных. Также во время марша продемонстрировали гиперзвуковые ракеты, беспилотники и боевые танки. Кроме того, впервые представили межконтинентальную стратегическую ядерную ракету DF-5C. В небе выступила авиационная группа, которая пронесла над зрителями флаги КНР, Коммунистической партии и Народно-освободительной армии Китая.
В ознаменование начала торжества военные осуществили 80 артиллерийских залпов - по числу лет, прошедших со Дня Победы, а по завершении праздника люди выпустили в воздух по 80 тысяч голубей мира и воздушных шаров. В смотре войск приняли участие 26 мировых лидеров.
27.08.2025, 14:39 63191
Человекоподобные работы пробуют свои силы в профессиях на Китайском конкурсе робототехники и ИИ
Фото: Кадр из видео
В Китае прошел финал 27-го конкурса робототехники: десятки Человекоподобных роботов демонстрируют навыки будущего - от работы на производстве до сложных движений и "искусственного интеллекта с мозгами". В 2025 году продажи гуманоидов обещают превысить 10 000 штук.
05.08.2025, 20:22 136811
В Индии селевой поток накрыл горную деревню
Фото: aa.com.tr
По меньшей мере четыре человека погибли, десятки пропали без вести после того, как наводнение смыло дома и дороги в деревне Дхарали в северном штате Уттаракханд.
Прашант Арья, окружной судья округа Уттаркаш, где расположена деревня, подтвердил гибель четырех человек в результате внезапного наводнения.
- На район обрушилась мощная волна паводка. В настоящее время мы оцениваем масштаб ущерба, причиненного жизни и имуществу, - сообщил Арья.
Он добавил, что в пострадавшие районы для проведения поисково-спасательных операций направлены подразделения армии, Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF) и Государственных сил реагирования на стихийные бедствия (SDRF).
30.07.2025, 17:24 161866
Сильное землетрясение произошло на Камчатке
Фото: Риа Новости
Москва. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сильное землетрясение произошло в Камчатском крае Российской Федерации, сообщает пресс-служба МЧС страны.
Ощущались подземные толчки до 8,7 балла. Пострадавших нет. Обрушился фасад одного из детских садов, здание было на ремонте. Пострадавших нет. Спасатели МЧС России обследовали и огородили здание", - заявили в ведомстве.
Кроме того, волной цунами местами затоплены порт города Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид". Население было эвакуировано.
Как отмечает gazeta.ru, это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.
Ранее жители двух областей Казахстана ощутили землетрясение.
