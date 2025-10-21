Фото: Кадр из видео

Исполнители из 16 стран приняли участие в финале Международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение" в Москве, сообщает Ruptly.





На кадрах артисты выступают на площадке "Live Арена", а зрители поддерживают юных звезд танцами и бурными аплодисментами из зала.









Это не просто соревнование, это способ объединить все эти страны. Это символ единения. Все эти дети, представляющие свои государства, собираются вместе, чтобы весело провести время. И кто бы ни победил, поздравляю его", - поделился участник из США Кинг Мур.





Кроме того, артист раскрыл смысл песни, которую исполнил.





Brand New - про то, чтобы оставаться искренним и верным себе, игнорируя скептиков и негативные отзывы о своих способностях. Я хочу, чтобы все знали: вы можете стать кем угодно, если поставите перед собой цель и будете усердно работать", - уточнил мальчик.





По итогам голосования первое место в конкурсе досталось трио с Мадагаскара с песней "Продолжай учиться". Одна из победительниц, Бренда Мамонджису, рассказала, что для команды важна возможность культурного обмена с другими странами.





Второе место завоевал музыкант из России Всеволод Герасимов в составе группы "Адель Star и Нейросеть group", а третье - представительница Кении Ниабие Сьекей, выступившая с авторской песней "Верь в себя".





Конкурс объединил артистов из России, Китая, Бразилии, ЮАР, Уганды, Кении, Монголии, Египта, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Узбекистана, Эфиопии, с Мадагаскара и впервые из США. Для детей подготовили яркую и интересную программу: знакомство с достопримечательностями Москвы и участие в мастер-классах.