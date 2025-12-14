Бизнес вкладывает в села: в ВКО расширяют школу за счет частных инвестиций

Фото: Акимат ВКО

Рассказать друзьям

Усть-Каменогорск. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Бастаушы района Самар продолжается строительство нового актового зала для местной школы. Работы выполняются за счет спонсорских средств, и уже в ближайшие месяцы объект будет готов к использованию учениками и педагогами, сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.





На сегодняшний день полностью возведены стены и потолок, в помещении идут внутренние отделочные работы. Общая площадь нового актового зала составляет 272 квадратных метра, он рассчитан на 80 посадочных мест, также предусмотрен современный санузел.





Акимат ВКО





В ведомстве отметили, что все расходы на строительство взял на себя уроженец района Самар, известный бизнесмен Айдын Рахимбаев.





Это инвестиция в будущее наших детей и молодежи села. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях неоднократно подчеркивал важность участия бизнес-сообщества в поддержке родных сел и развитии регионов. Новый актовый зал, возводимый благодаря спонсорской поддержке, станет наглядным примером успешного сотрудничества власти, бизнеса и местного сообщества", - отметил аким района Серик Женисов.





Открытие зала станет важным шагом в улучшении условий для проведения школьных мероприятий, творческих проектов и общественных встреч.





Это не первая инвестиция Айдына Рахимбаева в развитие образования района. В селе Кулынжон успешно функционирует и расширяется современная школа Ybyrai Mektebi, где обучение проходит по новейшим методикам зарубежных образовательных учреждений", - подчеркнули в акимате.