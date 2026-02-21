20.02.2026, 19:20 3071
Сердце промышленной ВКО бьется в унисон с будущим страны
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Коллектив ТОО "Казцинк" в Восточно-Казахстанской области выразил поддержку новой Конституции, подтверждая, что каждый голос важен, а каждый шаг ведет к развитию и процветанию ВКО, сообщает акимат региона.
Мы, металлурги, не понаслышке знаем цену настоящей прочности и стабильности. Любая надежная конструкция начинается с качественного фундамента, и для нашего государства таким основанием становится новая Конституция Казахстана. Это четкий и выверенный "сплав" норм и принципов, который гарантирует развитие предприятиям, уверенность семьям и благополучие будущим поколениям. Для трудовых коллективов принципиально важно закрепление в Основном законе идеалов справедливости, закона и порядка. Когда человек, его права и свободы признаются высшей ценностью государства, формируется предсказуемая и устойчивая среда - необходимое условие для роста производства, привлечения инвестиций и созидательного труда. Обновленная Конституция - это современный общественный договор, в котором государство и труженики идут плечом к плечу. Это прочная база взаимного доверия и ответственности. Соблюдение ее норм обеспечит дальнейшее процветание страны, делая уважение к закону естественной частью повседневной жизни каждого гражданина", - высказались сотрудники предприятия.
20.02.2026, 18:13
Принцип "Закон и порядок" - в центре молодежной политики ВКО
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 16 по 18 февраля в Усть-Каменогорске прошла Республиканская школа молодежного актива, объединившая молодежь из разных регионов страны вокруг общенациональных ценностей, развития лидерства и проектного мышления, сообщает акимат Восточно-Казахстанской области.
В работе приняли участие председатель РОО "Ассамблея Жастары" Тимур Джумурбаев, руководитель управления внутренней политики ВКО Айдар Серказынович Садырбаев, а также эксперты в сфере финансов, публичных выступлений, туризма и искусственного интеллекта.
Программа включала TED-сессию по молодежным и межэтническим проектам, тренинги Smart Finance и Public Speaking, экскурсию в IT Hub с практической работой по AI-инструментам, а также диалоговые встречи по вопросам студенческого самоуправления. Завершилась школа Leadership Talk с Дэниелом Бэлластом и торжественным вручением сертификатов.
Особое внимание было уделено формированию правовой культуры и продвижению принципа "Закон и порядок" как основы устойчивого развития общества, ответственности и осознанного гражданства. В рамках популяризации концепции "Закон и порядок" участникам был представлен спектакль молодежного театра "Ассамблея Жастары" - Qutqar meni. Социально-драматическая постановка, посвященная проблемам наркомании и лудомании, заставила зрителей задуматься о последствиях зависимостей и личной ответственности за выбор жизненного пути. По итогам просмотра представители молодого поколения единогласно отметили приверженность принципам здорового образа жизни и законопослушного поведения.
Школа стала важной площадкой для укрепления межрегионального сотрудничества и формирования поколения ответственных и инициативных лидеров.
16.02.2026, 15:19
В ВКО медицинские работники обсудили проект новой Конституции
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Член общенациональной коалиции "За народную Конституцию справедливого и прогрессивного Казахстана" Олжас Нуралдинов и представители региональной коалиции Восточно-Казахстанской области провели встречу с представителями сферы здравоохранения в городе Усть-Каменогорске, где обсудили проект новой Конституции, сообщает пресс-служба акимата региона.
В частности, в своем выступлении член республиканской коалиции Олжас Нуралдинов отметил, что новая Конституция является важным шагом, направленным в будущее страны.
Сфера здравоохранения - одно из ключевых направлений развития общества. Поэтому крайне важно, чтобы в Конституции были четко закреплены доступность качественной медицинской помощи и социальные гарантии граждан. Эти изменения позволят повысить благосостояние населения и способствовать решению системных проблем в отрасли", - подчеркнул Олжас Нуралдинов.
В ходе встречи члены коалиции подробно разъяснили медицинским работникам значение предлагаемых изменений в проекте Конституции, подчеркнув их роль в защите прав граждан и развитии социальной сферы.
12.02.2026, 12:44
Молодежь Востока: поколение, неравнодушное к будущему
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии республиканского референдума, который состоится 15 марта, молодежь Восточного Казахстана выступила с обращением, подчеркнув важность этого шага для судьбы страны, сообщает пресс-служба акимата региона.
Для них будущее - это не далекий горизонт, а конкретная ответственность, начинающаяся с сегодняшнего выбора. Ведь завтрашний день государства определяется осознанным решением и гражданской позицией каждого человека", - отметили в пресс-службе.
По словам представителей молодого поколения, референдум - это не момент для молчания, а возможность открыто выразить свою позицию и внести вклад в направление развития страны.
Весы судьбы решаются не только с высоких трибун. Все начинается с шага каждого гражданина, пришедшего на избирательный участок и сделавшего свой выбор", - заявили представители инициативной группы.
Как подчеркнул Айдос Адильбекулы, "активная гражданская позиция молодежи - это фундамент устойчивого развития страны. Когда молодые люди делают осознанный выбор, они формируют не только свое будущее, но и будущее всего государства".
Кроме того, молодежь Восточного Казахстане призывает воспринимать это обращение не как обязанность, а как гражданский долг осознанного человека перед своей страной.
Ведь гражданская активность - это не только использование предоставленного законом права, но и влияние на общество через это право. "Будущее - в руках не сторонних наблюдателей, а действующих граждан" - этот принцип стал общим девизом нынешнего поколения. Поэтому 15 марта - это не просто дата в календаре, а день, когда проявляется выбор тех, кому небезразлична судьба страны. Каждый голос - это ответственность. Каждый выбор - часть истории. А историю создает народ, которому небезразлична собственная судьба", - добавили в пресс-службе.
13.01.2026, 09:08
"Закон и порядок": в ВКО стартовал городской этап правового челленджа среди школьников
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - 12 января 2026 года в городе Усть-Каменогорске в рамках программы "Закон и порядок" стартовал городской этап правового челленджа среди учащихся 8-11-х классов, сообщили в акимате ВКО.
Официальное открытие челленджа прошло на базе КГУ "Средняя школа № 46". В мероприятии приняли участие более 100 школьников, которые дали старт инициативе и передали эстафету КГУ "Общеобразовательная школа № 40".
Основная цель челленджа - повышение правовой грамотности обучающихся, формирование уважения к закону и общественному порядку, развитие чувства личной ответственности, а также профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
В рамках мероприятия участники в креативной форме продемонстрировали свое понимание роли закона и порядка в повседневной жизни, подготовив видеоматериалы, обращения и социальные инициативы.
Правовой челлендж будет проходить в течение недели и охватит все общеобразовательные школы города. Реализация данной инициативы направлена на формирование правовой культуры у подрастающего поколения и укрепление ценностей законопослушного поведения в обществе.
09.01.2026, 22:41
Аэропорт в Зайсанском районе позволит совершать рейсы в Канас и Урумчи
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов с рабочей поездкой посетил Зайсанский район, где ознакомился с реализацией ключевых инфраструктурных и социальных проектов, а также встретился с депутатами районного маслихата. В ходе поездки состоялся предметный разговор о будущем территории с акцентом на реальные точки роста и качество жизни людей, сообщили в пресс-службе акимата Восточно-Казахстанской области.
Первым объектом стал строящийся аэропорт в селе Сатпай - проект, реализуемый по поручению главы государства. Проектирование и строительство ведет "Казаэронавигация", генподрядчиком выступает ТОО "Элхон". В селе возводится взлетно-посадочная полоса длиной 2200 метров, аэровокзал площадью около 4 тысяч квадратных метров, рулежные дорожки и перрон на четыре воздушных судна, командно-диспетчерский пункт службы безопасности и метеообеспечения, а также современное радионавигационное оборудование. После ввода аэропорта в эксплуатацию планируется запуск международных рейсов в Урумчи, Алтайский округ и к озеру Канас в Китае, а также регулярных внутренних маршрутов в Астану, Алматы и Усть-Каменогорск. Аэропорт сможет принимать разные типы самолетов, включая Bombardier Q400 и ATR-72. Этот объект рассматривается как часть масштабной программы по строительству новых аэропортов в курортных зонах региона наряду с Катон-Карагаем и Кендерликом.
В ходе встречи с депутатами районного маслихата аким области обсудил стратегические перспективы Зайсанского района. Завершение строительства республиканской трассы Калбатау - Майкапчагай и реконструкция таможенного перехода открывают возможности для превращения территории в полноценный транзитный хаб. При этом район обладает серьезным потенциалом в сельском хозяйстве, промышленности и туризме, которые могут дать новые рабочие места и устойчивый рост экономики.
В селе Айнабулак глава региона посетил новый спортивный модуль - современный и функциональный объект для массовых занятий спортом. Одноэтажное здание включает большой зал ангарного типа и административно-бытовой блок. Пространство зала трансформируется под игровые виды спорта и занятия борьбой, пропускная способность - до 28 человек в смену. В день здесь смогут заниматься 84 человека. Для села это не просто спортзал, а точка притяжения для детей и молодежи, место, где формируется привычка к активному образу жизни.
Еще одной важной остановкой стало село Жарсу, где ведется строительство спортивного корпуса при школе. Новый объект расширит возможности для уроков физкультуры и секций, позволит проводить соревнования и вовлекать детей в массовый спорт круглый год. Для сельских школьников это особенно важно: спорт здесь становится не дополнительной опцией, а частью повседневной жизни и здорового будущего.
Рабочая поездка в Зайсанский район показала, что развитие территории идет сразу по нескольким направлениям - от крупной инфраструктуры до конкретных "человеческих" проектов. Именно такое сочетание, по словам акима области, и дает устойчивый результат: когда большие планы напрямую отражаются на жизни конкретных сел и семей.
07.01.2026, 11:45
В Казахстане открылся 154-й добровольный пост "Ауыл құтқарушылары"
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Алтынбель Восточно-Казахстанской области министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Чингис Аринов открыл 154-й добровольный пункт пожаротушения, созданный в рамках программы "Ауыл құтқарушылары". Инициатива реализуется Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и направлена на развитие противопожарной инфраструктуры в сельской местности, сообщили в пресс-службе акимата Восточно-Казахстанской области.
Программа предусматривает создание сети добровольных пожарных формирований в населенных пунктах, удаленных от государственных пожарных частей. Такие посты формируются на базе сельских округов и комплектуются из числа местных жителей, прошедших обучение действиям при пожарах и чрезвычайных ситуациях.
В рамках программы МЧС оснащает добровольные пункты пожарной техникой, средствами первичного пожаротушения, насосным оборудованием, рукавами, инструментами и защитной экипировкой. Добровольцы обеспечиваются форменной одеждой и проходят практическую подготовку, включая пожарно-тактические занятия и учения.
По данным МЧС, реализация программы позволила сократить время реагирования на пожары в сельской местности и повысить уровень их локализации на ранней стадии. С открытием пункта в Алтынбеле под противопожарную защиту взяты четыре села Алтынбельского сельского округа - Егінді, Майемер, Алтынбель и Үштөбе с населением около 1600 человек.
06.01.2026, 15:11
В Усть-Каменогорске с рабочей молодежью проводят профилактические беседы о правонарушениях
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске в рамках инициативы "Закон и порядок" состоялась диалоговая площадка с участием рабочей молодежи Усть-Каменогорской ТЭЦ. Инициатором встречи выступил Молодежный ресурсный центр Восточно-Казахстанской области, сообщили в пресс-службе акимата Восточно-Казахстанской области.
Основная наша цель - разъяснение ключевых норм действующего законодательства, профилактика правонарушений и наркопреступности, а также формирование правовой грамотности и ответственного гражданского поведения среди работающей молодежи", - отметил сотрудник МРЦ ВКО Шынгысхан Сериков.
В диалоге приняли участие представители прокуратуры Восточно-Казахстанской области и управления по борьбе с наркопреступностью департамента полиции ВКО.
На сегодняшний день к наиболее распространенным преступлениям области относятся мошенничество, семейно-бытовое насилие, а также преступления против детей. В регионе реализуется проект URPAQ. Благодаря одноименному Тelegram-боту осуществляется сбор информации о нарушениях прав детей, оперативное реагирование на такие сигналы и оказание экстренной помощи. Любой гражданин, в том числе ребенок, может анонимно обратиться за поддержкой или передать сведения, касающиеся безопасности несовершеннолетних", - рассказал прокурор отдела по городу Усть-Каменогорску Диас Сайранканов.
Отдельное внимание в ходе встречи было уделено профилактике мошенничества и повышению правовой осведомленности работников предприятия.
У нас работают законопослушные, ответственные специалисты, которые хорошо знают свои обязанности и нормы законодательства. Тем не менее, подобные просветительские встречи крайне важны. Необходимо понимать, какие мошеннические схемы сегодня используются, как не стать жертвой или невольным участником преступления, ориентироваться в актуальной статистике. Кроме того, важно знать, как можно своевременно помочь близким", - отметил ведущий инженер Усть-Каменогорской ТЭЦ Сырым Умирзаков.
В рамках диалоговой площадки с молодежью обсудили вопросы обеспечения законности и правопорядка, ответственности за противоправные действия, а также роль молодых специалистов в укреплении общественной безопасности и формировании правовой культуры.
26.12.2025, 20:36
Три новых поста пожаротушения открыли в Восточном Казахстане
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках ведомственной программы "Ауыл құтқарушылары" в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области, в селе Тарханка создан пост пожаротушения, который будет защищать более 3 тысяч жителей населенных пунктов Тарханка, Винное и Веселое, сообщили в акимате региона.
Инициатором проекта выступило Министерство по чрезвычайным ситуациям РК в содействии с ТОО "Милейко".
Подобное важное событие прошло и в Шемонаихинском районе, где были открыты сразу два поста. В селах Красная Шемонаиха и Сугатовка. Партнерами в реализации ведомственной программы МЧС "Ауыл құтқарушылары" стало руководство ТОО "Белокаменское" и КХ "Заря". Теперь пять сел - Красная Шемонаиха, Белый Камень, Сугатовка, Горкуново, Кенюхово, где проживают более 1,5 тысячи жителей находятся под надежной защитой", - рассказали в акимате ВКО.
Все открывшиеся посты оборудованы необходимыми служебно-бытовыми помещениями для круглосуточного несения службы. Материально-техническое оснащение включает пожарное и спасательное оборудование, средства связи и экипировку личного состава.
В открытии приняли участие председатель комитета противопожарной службы МЧС РК Турегелдиев, начальник ДЧС ВКО Рашид Блялов, спасатели, местные жители, акимы районов.
Как отметили в акимате, подобные важные объекты планируется развивать и в других населенных пунктах области.
