В Усть-Каменогорске открыт первый в стране Центр социального диалога

Усть-Каменогорск. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске состоялось открытие первого в республике Центра социального диалога. Его деятельность направлена на защиту прав работников, сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.





Новый Центр социального диалога создан как площадка, где сходятся позиции государства, работодателей и профсоюзов. Главная цель центра - защита интересов трудовых коллективов региона и выработка совместных решений по актуальным социально-экономическим вопросам, рассказали в ведомстве.





Символическую ленту на торжественном открытии перерезали аким области Нурымбет Сактаганов, первый вице-министр труда и соцзащиты населения Асқарбек Ертаев, генеральный директор ТОО "Казцинк" Жанат Жанботин, председатель президиума национальной конфедерации работодателей PARYZ Жумабек Жаныкулов и председатель областного центра профсоюзов Восточного Казахстана Темирбек Касымжанов.





Сегодня можно смело назвать этот день важнейшим для наших партнеров, представителей государственных органов и бизнеса. Социальный диалог - один из ключевых направлений государственной политики. Его основная задача - обеспечение социальной стабильности, качественное регулирование трудовых отношений, стимулирование работников и совместное решение возникающих вопросов. Такие площадки укрепляют доверие между сторонами. Министерство со своей стороны полностью поддерживает эту инициативу. Благодаря национальной конфедерации работодателей PARYZ Центр социального диалога в Усть-Каменогорске открылся как раз вовремя. Здесь будут обсуждаться все актуальные вопросы социально-экономического развития региона, учитываться мнения экспертов и партнеров, формироваться востребованные предложения, которые, при необходимости, будут выноситься на республиканский уровень. В дальнейшем подобные центры появятся и в других регионах страны", - отметил Асқарбек Ертаев.





Среди активных сторонников инициативы - один из крупнейших промышленных предприятий Восточного Казахстана, компания "Казцинк".





Ранее в области уже существовала подобная площадка, но она собиралась лишь раз в квартал или при возникновении отдельных социальных вопросов. Теперь же открыт центр, который будет работать системно и постоянно. Формат предложила национальная конфедерация работодателей PARYZ, он удобен для работы и получил полную поддержку "Казцинк". Здесь будут эффективно решаться вопросы заработной платы, тарифов, технической безопасности и корректировки нормативно-правовых актов. Мы уверены, что такой центр станет важной площадкой для объединения работодателей и работников региона", - подчеркнул управляющий директор по административным вопросам ТОО "Казцинк" Андрей Лазарев.





После открытия Центра состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по вопросам социального партнерства и регулирования трудовых отношений.





В Восточном Казахстане сосредоточены металлургические, горно-обогатительные и перерабатывающие предприятия. Поэтому вопросы трудовой безопасности и эффективного социального диалога имеют огромное значение. На таких площадках работники могут озвучивать свои предложения, а работодатели рассматривают пути их решения. Это укрепляет взаимное доверие. В области работают более 12 тысяч предприятий, где заняты 191 тысяча человек. Это большая ответственность, поэтому общие площадки для диалога крайне необходимы. Местные органы власти поддерживают инициативы партнеров", - отметил аким Восточно-Казахстанской области.





Глава региона подчеркнул, что контроль за стабильностью трудовых отношений будет постоянным. Работодателям рекомендовано полностью погасить задолженности по заработной плате до Нового года.





На встрече также обсудили проект "Народный контроль", который реализуется Советом глухих Казахстана совместно с ТОО "Казцинк". О работе инициативы рассказала руководитель областного филиала организации Маргарита Коханова.





В текущем году в рамках Года рабочих профессий в различных форматах обсуждались результаты трудовой деятельности в регионе. Об этом рассказали Андрей Лазарев ("Казцинк"), Темирбек Касымжанов (областной центр профсоюзов) и Альмира Мусинова (управление координации занятости и социальных программ).





После заседания трехсторонней комиссии первый вице-министр Асқарбек Ертаев ознакомился с деятельностью центра видеомониторинга трудовой безопасности "Казцинк" и Центра специальных социальных услуг для детей Усть-Каменогорска.