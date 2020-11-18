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Путин призвал страны БРИКС ускорить создание центра для исследования вакцин

17.11.2020 7102
Москва. 17 ноября. Kazakhstan Today - 17 ноября лидеры стран БРИКС (в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) провели саммит под председательством российского президента Владимира Путина. Главы государств обсудили состояние и перспективы сотрудничества в рамках объединения, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, подвели итоги российского председательства в БРИКС в текущем году, передает Kazakhstan Today. 
 
В ходе выступления на саммите президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорить создание центра государств БРИКС для исследования вакцин, сообщает ТАСС.
 

Полагаем важным ускорить формирование центра разработки и исследования вакцин БРИКС, о чём мы по инициативе южноафриканских друзей условились ещё два года назад на саммите в Йоханнесбурге", - подчеркнул Путин.

 
Президент РФ также отметил, что российские вакцины от коронавируса работают эффективно, "вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство". 
 

Это не то чтобы проблема, это тот вопрос, перед решением которого мы стоим", - сказал Владимир Путин.

 
Российский лидер уверен, что очень важно объединять усилия по массовому выпуску этой продукции в широкий гражданский оборот. Он также напомнил, что в РФ зарегистрирована вторая вакцина от COVID-19 и на подходе третья. В производстве и применении этих препаратов РФ готова взаимодействовать с партнёрами по БРИКС.
 
16 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству без проволочек запустить в производство отечественную вакцину от КВИ.
 

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