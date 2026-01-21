20.01.2026, 09:10 11586
Мощная магнитная буря накрыла Землю
Фото: Depositphotos
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Магнитная буря, начавшаяся на Земле после сильнейшей в 2026 году вспышки на Солнце, достигла уровня G4.7 и стремится к наивысшему показателю G5, сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Магнитная буря усилилась до G4.7. Если характеристики солнечного ветра не изменятся, то выход на высший уровень G5 произойдет в течение одного-двух часов", - предупредили ученые.
Магнитная буря на Земле началась накануне вечером после того, как поток плазмы, вырвавшийся из Солнца после самой сильной в этом году вспышки, достиг планеты.
Первая в 2026 году вспышка максимального класса Х произошла в воскресенье. Ей присвоили балл Х1.95. В лаборатории сообщали, что поток солнечных протонов в окрестностях Земли достиг рекордных для последних 20 лет значений: в последний раз более высокие значения наблюдались 29 октября 2003 года перед крупнейшей в XXI веке магнитной бурей.
Вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигаторов, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
19.01.2026, 20:38 17036
В Испании столкнулись два скоростных поезда, погибли 39 человек
В общей сложности пострадали 484 пассажира обоих поездов
Мадрид. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В провинции Кордова недалеко от населенного пункта Адамус в Испании поезд сошел с рельсов, выехав на соседний путь, что повлекло сход с рельсов другого поезда на соседнем пути, сообщает РБК.
Поезд Iryo LD AV 6189, следовавший из Малаги в Пуэрта-де-Аточа, сошел с рельсов на подъездном пути № 1 в Адамусе, выехав на соседний путь. По соседнему пути также сошел с рельсов поезд LD AV 2384, следовавший из Пуэрта-де-Аточа в Уэльву", - говорится в сообщении.
Оператор железнодорожной инфраструктуры Adif проинформировал, что для ликвидации последствий произошедшего привлекли аварийно-спасательные службы. Движение поездов между Мадридом и Андалусией на станции Адамус приостановили.
В общей сложности пострадали 484 пассажира обоих поездов. В настоящее время известно о 39 погибших.
Ранее сообщалось, в Таиланде кран рухнул на пассажирский поезд, трагедия унесла жизни 32 человек.
16.01.2026, 14:10 55146
Суд вынес приговор экс-президенту Южной Кореи
Это только первый приговор Юну по восьми уголовным делам
Сеул. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сук Ёля к пяти годам тюрьмы по нескольким обвинениям, в том числе за препятствование попыткам следователей задержать его в 2025 году.
Приговор также касался обвинений, связанных с кратковременным введением Юном военного положение в Южной Корее в декабре 2024 года", - пишет gazeta.ru со ссылкой на информагентство Yonhap.
Отмечается, что это только первый приговор Юну по восьми уголовным делам, четыре из которых связаны с объявлением военного положения. Приговоры по остальным делам Юну вынесут позднее.
Напомним, В январе Юн Сок Ёля заключили под стражу по обвинению в руководстве мятежом. Его сторонники ворвались в здание суда и устроили погром, а некоторые пытались найти судей, вынесших это решение. Несколько полицейских получили ранения. За незаконное вторжение в здание задержали 45 человек. С учетом 40 арестованных за попытку перелезть через забор суда общее число задержанных за два дня достигло 85.
Этому предшествовало решение президента Южной Кореи, принятое в ночь на 4 декабря, ввести военное положение "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Первым же указом командование ввело в стране цензуру и запретило любую политическую деятельность. К парламенту направились войска армейского спецназа.
Тем не менее парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно Конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.
Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть время до 11 июня.
Ранее прокуратура Кореи запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сон Ёля.
14.01.2026, 19:33 87746
Кран рухнул на пассажирский поезд в Таиланде, погибли десятки людей
Фото: Department of Disaster Prevention and Mitigation of Bangkok
Бангкок. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Таиланде строительный кран упал на пассажирский поезд, следовавший из Бангкока в провинцию Убонратчатхани, в результате чего состав сошел с рельсов, есть погибшие и раненные, сообщает РБК.
По меньшей мере 32 человека погибли, 64 получили ранения и еще трое числятся без вести пропавшими после того, как строительный кран упал на движущийся поезд в этой северо-восточной провинции", - пишет издание Bangkok Post.
По предварительным данным, трос крана, использовавшегося при строительстве линии высокоскоростного железнодорожного моста, зацепился за локомотив, после чего поезд сошел с рельсов. Повреждения получили второй и третий вагоны.
В поезде находились около 190 пассажиров, часть людей оказались зажаты в вагонах. Спасатели эвакуировали пострадавших, в том числе ребенка, его доставили в больницу.
Как сообщили очевидцы, перед аварией они услышали звук падения крана на крышу поезда, после чего состав резко затормозил и сошел с путей.
13.01.2026, 19:39 98781
Прокуратура Кореи запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сон Ёля
В последний раз смертная казнь применялась в Корее в декабре 1997 года
Сеул. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Южной Кореи запросила смертный приговор для бывшего президента Юн Сок Ёля за введение незаконного военного положения в стране в декабре 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на Yonhap.
Команда специального прокурора Чо Ын Сока запросила такое наказание для Юна во время заключительного слушания в Центральном районном суде Сеула", - пишет издание.
Отмечается, что по делу на скамье подсудимых находятся восемь человек, включая бывшего президента.
В прошлую пятницу слушание было приостановлено после того, как адвокаты бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, одного из обвиняемых по этому делу, потратили восемь часов на изучение документальных доказательств", - пишет РБК.
Юн стал первым действующим главой Южной Кореи, против которого было вынесено обвинительное заключение при содержании под стражей. Его обвиняют в организации бунта с целью подрыва конституционного строя после сговора с бывшим министром обороны и другими лицами.
В январе Юн Сок Ёля заключили под стражу по обвинению в руководстве мятежом. Его сторонники ворвались в здание суда и устроили погром, а некоторые пытались найти судей, вынесших это решение. Несколько полицейских получили ранения. За незаконное вторжение в здание задержали 45 человек. С учетом 40 арестованных за попытку перелезть через забор суда общее число задержанных за два дня достигло 85.
Этому предшествовало решение президента Южной Кореи, принятое в ночь на 4 декабря, ввести военное положение "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Первым же указом командование ввело в стране цензуру и запретило любую политическую деятельность. К парламенту направились войска армейского спецназа.
Тем не менее парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно Конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.
Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть время до 11 июня.
В последний раз смертная казнь применялась в Корее в декабре 1997 года.
12.01.2026, 14:12 114426
Военно-морские учения в водах Южной Африки проводят Китай, Россия и Иран
Корвет "Стойкий" и средний морской танкер "Ельня" совершили плановый заход в порт
Саймонстаун. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Совместные военно-морские учения в водах Южной Африки проводят Китай, Россия и Иран, сообщает Reuters.
Принимающая страна назвала эти учения операцией "БРИКС плюс", направленной на "обеспечение безопасности судоходства и морской экономической деятельности", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Балтийского флота уточнили, что корвет "Стойкий" и средний морской танкер "Ельня" совершили плановый заход в порт Саймонстаун.
В завершении пребывания в ЮАР моряки-балтийцы примут участие в совместном многонациональном военно-морском учении", - цитирует iz.ru сообщение флота со ссылкой на ТАСС.
12.01.2026, 10:59 117281
Дональд Трамп приписал себе должность и.о. президента Венесуэлы в соцсети
Действующую должность президента США он также оставил за собой
Вашингтон. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент США Дональд Трамп разместил в своей социальной сети TruthSocial скриншот (аналогичный биографии из "Википедии"), где приписал себе новую должность - исполняющего обязанности президента Венесуэлы.
При этом действующую должность президента США он за собой также оставил.
Напомним, в настоящее время действующим и.о. президента Венесуэлы является Дельси Родригес.
3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремела серия взрывов. В стране было введено чрезвычайное положение. Американские власти заявили о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам президента США Дональда Трампа, Мадуро вывезен из страны, а Вашингтон возьмет на себя управление республикой.
07.01.2026, 20:30 154971
США захватили танкер с российским флагом
Минтранспорта России отреагировал на захват танкера
Москва. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта Российской Федерации распространило заявление в связи с действиями береговой охраны США, которая сегодня захватила танкер Marinera под российским флагом, сообщает РБК.
В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств", - проинформировали в ведомстве.
Ранее издание сообщало, что береговая охрана США провела операцию по захвату танкера Marinera, который после отплытия от берегов Венесуэлы сменил флаг на российский и признал юрисдикцию России.
По данным Reuters, поддержку береговой охране оказывали американские военные.
Отмечается, что на момент проведения операции российская подводная лодка и другие корабли, которые выдвинулись к танкеру, были уже недалеко.
Источник RT сообщил, что над судном Marinera действительно кружил вертолет. Предположительно, с него на корабль пытался высадиться десант.
Британская Times сообщила, что в операции участвует Boeing Poseidon MRA1 королевских ВВС.
Журналист Fox News Лукас Томлинсон сообщил в соцсети X, что американские военные уже находятся на борту танкера.
Позже Американское командование в Европе сообщило, что танкер задержан "за нарушение режима американских санкций в соответствии с ордером, который выдал федеральный суд США".
Сам танкер сейчас находится к югу от Фарерских островов. Reuters отмечает, что береговая охрана США следовала за ним более двух недель.
Танкер Bella 1 изначально ходил под панамским флагом и пытался подойти к берегам Венесуэлы, несмотря на блокаду, объявленную Дональдом Трампом в декабре. После того как корабль стал уходить от Южной Америки, его стало преследовать судно береговой охраны США. Экипаж после этого нарисовал на борту российский флаг и сменил название на Marinera. Судно с таким названием, которое находится под санкциями Минфина США, появилось в российском реестре.
В МИД России заявили, что танкер осуществляет плавание под государственным флагом и в полном соответствии с нормами международного морского права.
Телеканалы CBS News и CNN накануне сообщали, что в Вашингтоне обсуждали возможный захват судна, однако на тот момент окончательное решение принято не было.
Поводом для блокады и досмотра судов у берегов Венесуэлы в США называют якобы незаконный вывоз венесуэльской нефти, а также тот факт, что некоторые танкеры, как считают в Вашингтоне, незаконно используют чужие флаги и скрывают свою истинную регистрацию.
06.01.2026, 10:30 168656
Прошло первое заседание суда над Мадуро в США
На суде Мадуро заявил о своей невиновности и назвал себя честным человеком
Нью-Йорк. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка прошло первое заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого захватили военные США во время операции, сообщает РБК.
Перед судом Мадуро привезли в город на вертолете. Он содержится в следственном изоляторе в Бруклине. По городу президента Венесуэлы провезли с кортежем из полицейских машин в броневике.
Во время конвоирования Мадуро был в наручниках и кандалах. В зале суда наручники сняли, но кандалы - оставили. И Мадуро, и его жена были в тюремной одежде.
На суде Мадуро заявил о своей невиновности и назвал себя честным человеком. Он сказал, что является президентом Венесуэлы.
Свою вину также не признала жена Мадуро, Силия Флорес.
Защита запросила доступ консульских работников, судья удовлетворил эту просьбу. Адвокаты Мадуро не исключили, что будут просить о его освобождении под залог.
Судья на заседании суда в Нью-Йорке обязал президента Венесуэлы Николаса Мадуро явиться на слушания 17 марта.
Сначала президенту Венесуэлы назначили адвоката Дэвида Уикстрома, который представлял интересы брата экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса - Тони. Его дело закончилось пожизненным приговором о незаконном обороте наркотиков. Позже стало известно, что в суде Мадуро представлял Барри Поллак - бывший адвокат основателя сервиса WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Жену Мадуро, Силию Флорес, представляет бывший федеральный прокурор Марк Доннелли.
Судья по делу - 92-летний Элвин Геллерштейн. Он занимался делами, связанными с терактами 11 сентября 2001 года, и процессом против кинопродюсера Харви Вайнштейна.
В чем обвиняют Мадуро:
- сговор с целью наркотерроризма;
- сговор по поставкам кокаина на территорию США;
- владение пулеметами и разрушительными устройствами;
- сговор с целью владения пулеметами и разрушительными устройствами.
После заседания суда Мадуро и его жену увезли.
