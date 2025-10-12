11.10.2025, 11:51 10851
Мощный взрыв прогремел на заводе взрывчатых веществ в США
Есть погибшие, несколько человек числятся пропавшими без вести
Вашингтон. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько человек погибли в результате взрыва на предприятии по производству военных взрывчатых веществ в штате Теннесси, еще несколько числятся пропавшими без вести, сообщает ТАСС.
10 октября на заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems близ города Бакснорт прогремел взрыв.
По данным телекомпании CNN, на место происшествия прибыли многочисленные экстренные службы, которые на данный момент держатся на расстоянии из-за опасности повторных взрывов. Местные жители сообщили, что ощутили мощный взрыв.
Мы можем подтвердить, что у нас есть погибшие", - заявил на пресс-конференции шериф округа Хамфрис Крис Дэвис, не предоставив более точных данных.
11.10.2025, 11:41
США намерены ввести 100-процентную пошлину на импорт из Китая
Пошлину планируют ввести 1 ноября или раньше
Вашингтон. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - США с 1 ноября или раньше введут 100-процентную пошлину на товары из КНР сверх нынешнего уровня, заявил американский президент Дональд Трамп.
Начиная с 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от дальнейших действий или изменений, предпринятых Китаем) Соединенные Штаты Америки введут в отношении Китая пошлину в размере 100% сверх любой пошлины, которую они платят в настоящее время", - цитирует американского президента РИА Новости.
После этой публикации произошел обвал криптовалюты. Так, биткоин подешевел на 12 процентов. По данным агентства Bloomberg, это стало сильнейшим проседанием с начала апреля.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР, отмечает издание.
В марте ее повысили до 20 процентов, а Пекин ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54 процента.
02.10.2025, 20:11
Два человека погибли в результате нападения на синагогу в Великобритании
Не менее четырех человек получили ранения
Лондон. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Не менее четырех человек получили ранения в результате нападения на синагогу в Манчестере. Двое из них скончались в больнице, сообщает CBC.
Полиция Большого Манчестера сообщила, что в синагогу "Хитон Парк" в Крампсолле около 9.30 по местному времени им позвонил один из прохожих. Звонивший рассказал, что стал свидетелем того, как автомобиль въехал в синагогу, и что один мужчина получил ножевое ранение.
Британская полиция заявила, что массовые беспорядки в синагоге, в результате которых погибли два человека в самый святой день еврейского года, были террористическим актом.
Помощник комиссара столичной полиции Манчестера Лоуренс Тейлор сообщил, что нападавший был убит сотрудниками полиции, а двое других подозреваемых арестованы. Он не предоставил никакой дополнительной информации об арестах.
01.10.2025, 16:50
Президент Кыргызстана поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин
Высшую меру намерены ввести за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин
Бишкек. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин, сообщил пресс-секретарь лидера страны Аскат Алагозов.
Президент поручил начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин. В частности, речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин", - написал он на своей странице в Сети.
Как отметил пресс-секретарь, Садыр Жапаров считает, что особенно преступления против детей и женщин не должны оставаться безнаказанными.
Напомним, с 2018 года в Казахстане законодательно стало возможным применение к насильникам детей химической кастрации. Процедура проводится только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по заключению судебно-психиатрической экспертизы. Законодательные изменения были внесены в связи с резким ростом изнасилования детей.
01.10.2025, 11:55
Выдача виз и паспортов в США на фоне шатдауна: дипмиссия в Казахстане сделала заявление
Услуги по выдаче паспортов и виз в США в зарубежных посольствах и консульствах продолжаются в пределах имеющихся возможностей
Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Дипломатическая миссия США в Казахстане сделала заявление на фоне последних событий в США.
В связи с временным прекращением финансирования обновления на данном аккаунте не будут публиковаться на регулярной основе до полного возобновления работы, за исключением срочной информации по вопросам безопасности.
Услуги по выдаче паспортов и виз в США в зарубежных посольствах и консульствах продолжается в пределах имеющихся возможностей.
Информацию об услугах и текущей ситуации можно найти на сайте travel.state.gov.
Ранее РИА Новости опубликовало информацию о шатдауне в США.
Источник сообщил, что американский конгресс не согласовал бюджет правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу.
Накануне сенат не смог принять законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий и завершил до среды сессию, сделав шатдаун неизбежным. После этого Белый дом ранее предписал правительственным учреждениям готовиться к прекращению работы", - пишет сайт.
Президент Дональд Трамп заявил, что может использовать период перерыва для массовых сокращений персонала и выплат.
Он обвинил демократов в том, что бюджет не удалось согласовать, и пообещал использовать ситуацию, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам", - сообщает источник.
Несмотря на несогласованное финансирование, Вооруженные силы США продолжат нести службу в полном составе, сотрудники федеральных правоохранительных органов также будут обязаны выходить на работу. Плату за это они пока не получат.
Камнями преткновения на пути к согласованию бюджета на наступивший финансовый год он называл вопросы границы, которую демократы якобы хотят оставить открытой, расходы на медобеспечение нелегалов и повестку ЛГБТ - пропаганду смены пола", - говорится в информации.
Это уже не первый случай шатдауна в истории США. Самый долгий перерыв в работе правительства произошел во время первого президентства Трампа.
Он продолжался 35 дней и закончился в январе 2019 года. Тогда 420 тысяч человек выходили на службу авансом, 380 тысяч отправили в отпуск без оплаты", - пишет агентство.
29.09.2025, 11:41
Экс-министра сельского хозяйства Китая приговорили к смертной казни за взяточничество
Исполнение приговора отсрочено на два года
Пекин. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшему министру сельского хозяйства и сельских дел КНР Тан Жэньцзяню вынесен смертный приговор с отсрочкой за взяточничество, сообщает агентство "Синьхуа".
Бывший министр сельского хозяйства и сельских дел КНР Тан Жэньцзянь в воскресенье был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года за получение взяток в особо крупном размере. Согласно приговору, вынесенному Народным судом средней ступени города Чанчунь провинции Цзилинь, Тан Жэньцзянь, который также был секретарем партгруппы руководства Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР, был пожизненно лишен политических прав. Все его личное имущество, а также незаконные доходы будут конфискованы и удержаны в пользу государства", - пишет источник.
Установлено, что в период с 2007 по 2024 год Тан Жэньцзянь, занимая различные должности как на центральном, так и на местном уровнях, злоупотреблял своим служебным положением, чтобы помочь соответствующим организациям и индивидуальным лицам в таких вопросах, как хозяйственная деятельность, заключение контрактов на проекты и кадровые перестановки. Взамен он получил финансовые или материальные ценности на общую сумму более 268 млн юаней (около 38 млн долларов США).
Суд полагает, что за преступления Тан Жэньцзяня, которые нанесли серьезный ущерб интересам государства и народа, ему должен быть вынесен смертный приговор. Однако, учитывая признание им своей вины и возврат незаконных доходов и другие смягчающие обстоятельства, суд в своем окончательном решении проявил снисходительность", - говорится в информации.
Данное дело было рассмотрено судом 25 июля. В ходе судебного разбирательства сторона обвинения представила доказательства причастности обвиняемого к указанным преступлениям. Подсудимый и его адвокаты проверили их, после чего стороны провели прения. Тан Жэньцзянь признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном в своем последнем слове.
Напомним, летом в Алматы было начато досудебное расследование в отношении экс-вице-министров труда и здравоохранения Акмади Сарбасова и Даулета Аргандыкова и генерального директора ТОО "Первое кредитное бюро" Руслана Омарова по подозрению в получении и даче взятки в размере 75 тысяч долларов.
25.09.2025, 17:53
Экс-президента Франции Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы
Саркози оштрафовали на 100 тысяч евро
Париж. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Париже суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюрьмы по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года средствами, поступившими из Ливии.
По версии следствия, Саркози договорился с тогдашним лидером Ливии Муаммаром Каддафи в 2005 году о получении средств на избирательную кампанию в обмен на политическую поддержку на международной арене", - сообщает gazeta.ru со ссылкой на BFMTV.
Саркози также оштрафовали на 100 тысяч евро. Кроме того, ему запретили занимать государственные должности на протяжении пяти лет, пишет iz.ru со ссылкой на агентство Franceinfo.
Ранее, 27 мая, парижская прокуратура запросила для Саркози семь лет лишения свободы. Также в ведомстве запросили для экс-главы государства штраф в размере 300 тысяч евро и невозможность избираться в течение пяти лет.
25.09.2025, 14:23
Кыргызские депутаты заявили о самороспуске
Депутат Улан Примов в своем докладе обозначил причины инициативы - сложность и риски при проведении двух масштабных выборных кампаний подряд
Бишкек. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - в Кыргызстане депутаты на заседании жогорку кенеша приняли решение о самороспуске, сообщает 24.kg.
Депутат Улан Примов в своем докладе обозначил причины инициативы - сложность и риски при проведении двух масштабных выборных кампаний подряд. Он напомнил, что по плану в ноябре 2026 года должны состояться парламентские выборы, а в январе 2027-го - президентские", - сообщает источник.
Депутат Дастан Бекешев обратился с вопросом к инициаторам.
Избиратели спрашивают, почему, когда они просят уйти депутатов, они не уходят, а когда говорят: оставайтесь - уходят. Как можно ответить гражданам? Почему нельзя было выборы провести весной?" - спросил депутат.
Его коллега Надира Нарматова сказала, что инициатива депутатов-руководителей вызвала вопросы у общественности.
Не успели начать работу, как вице-спикеры, председатели комитетов предложили самороспуск. Почему они, если не хотят работать, не напишут заявление и не уйдут, чтобы годами ожидающие своей очереди кандидаты могли прийти вместо них? Мы даже 4 года не проработали. Могли бы доработать и в июле-августе провести выборы. Как вы пойдете к избирателям просить проголосовать за вас? Подумайте о вашей моральной ответственности", - сказала Надира Нарматова.
При этом она добавила, что поставит интересы государства выше своих и поддержит инициативу о самороспуске.
Далее спикер не стал давать время для выступления другим депутатам и поставил вопрос на голосование. За принятие постановления проголосовали 84 депутата из присутствующих 89. Против не проголосовал никто.
18.09.2025, 07:01
В Куньмине завершился Форум сотрудничества СМИ "Один пояс, один путь" - 2025
Куньмин. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Куньмине провинции Юньнань (КНР) завершился Форум сотрудничества СМИ "Один пояс, один путь" - 2025, в котором приняли участие 200 иностранных представителей от 165 СМИ из 87 стран, международных и региональных организаций, передает корреспондент агентства.
Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу совместного строительства "Одного пояс, одного путь" в 2013 году, ставшую платформой для международного сотрудничества.
Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в формате "ШОС плюс" в Тяньцзине выступил с инициативой по глобальному управлению "для построения более справедливой и равноправной системы глобального управления".
Форум сотрудничества СМИ был совместно организован редакцией газеты "Жэньминь жибао", комитетом КПК провинции Юньнань и народным правительством провинции Юньнань с программой "Совместная ответственность СМИ в продвижении взаимного обучения между цивилизациями". В рамках мероприятия прошли церемония открытия, основной форум и несколько подфорумов, включая диалог по сотрудничеству СМИ "Один пояс, один путь", Вторую премию "Шелковый путь" по международным коммуникациям и семинар по сотрудничеству СМИ между АСЕАН и Китаем, Японией и Республикой Корея (10+3).
Форум сотрудничества СМИ "Один пояс, один путь" проводится девятый раз с момента своего создания в 2014 году. В форуме за это время приняли участие более 1000 представителей зарубежных СМИ из более чем 100 стран и регионов, а также международных и региональных организаций, "чтобы объединить свои усилия для содействия качественному развитию совместного строительства "Одного пояса, одного пути".
