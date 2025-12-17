16.12.2025, 19:01 10941
Подросток с ножом напал на школу в России
Москва. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В подмосковном поселке Горки-2 ученик, вооруженный ножом и газовым баллоном, совершил нападение на Успенскую среднюю школу, передает корреспондент агентства.
В результате погиб десятилетний ребенок, были ранены охранник и несколько учеников", - информирует gazeta.ru.
Сообщение о происшествии поступило в полицию, школа была эвакуирована. На место прибыл ОМОН, нападавшего задержали - он заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники другого ученика.
Задержанным оказался 15-летний подросток, учившийся в 9-м классе этой же школы.
Между тем в СМИ появилась информация: напавший на школу российский девятиклассник был последователем деструктивного движения. Об это пишет lenta.ru со ссылкой на ТАСС.
В Следственном комитете РФ сообщили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело, информирует iz.ru.
На место выехали следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельств случившегося.
17.12.2025, 09:37 571
Президент США подал иск к BBC на $10 млрд
Президент США подал многомиллиардный иск против британской медиакомпании из-за сюжета о его речи 6 января 2021 года
Вашингтон. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент США Дональд Трамп подал против британской медиакомпании BBC иск на 10 млрд долларов (8,5 миллиарда евро). Исковое заявление в понедельник, 15 декабря, было подано в суд в американском штате Флорида, сообщает dw.com.
Глава Белого дома анонсировал подачу иска еще месяц назад. Поводом стал спор вокруг монтажа его речи от 6 января 2021 года, использованного BBC в программе Panorama. Выпуск вышел незадолго до президентских выборов в ноябре 2024 года, на которых Трамп победил кандидата от демократов Камалу Харрис.
Президент США обвиняет медиакомпанию в "ложном, клеветническом, вводящем в заблуждение, уничижительном, подстрекательском и злонамеренном" изображении его в программе. По утверждению Трампа, BBC стремилась вмешаться в ход президентских выборов и повлиять на их исход в его ущерб.
По данным издания, BBC использовала для передачи фрагменты из разных частей речи Трампа, смонтировав их в один видеоряд. В тот день - 6 января 2021 года - в Вашингтоне произошел штурм Капитолия, где собирались официально утвердить итоги президентских выборов 2020 года, на которых победил соперник Трампа Джо Байден.
Трамп, который на тот момент еще формально занимал высший государственный пост, в своей речи вновь повторил многократно опровергнутые утверждения о фальсификации выборов. После выступления его сторонники ворвались в здание Конгресса.
BBC признала, что в результате монтажа при просмотре передачи могло сложиться впечатление, будто речь идет о едином фрагменте выступления Трампа. Это, по признанию медиакомпании, могло навести на мысль, что глава Белого дома напрямую призывал к насилию. BBC принесла ему извинения. Этот эпизод был назван одной из ключевых причин отставки генерального директора BBC Тима Дэви и руководителя отдела новостей Деборы Тернесс.
Трамп в своем иске утверждает, что медиакомпания сознательно исключила важную часть его речи, чтобы представить показанные высказывания в искаженном контексте.
Ранее адвокаты президента США направили BBC письмо с угрозой судебного иска, если медиакомпания не принесет извинения, не снимет программу с эфира и не выплатит компенсацию. BBC заявила, что выпуск больше не будет транслироваться, но отказалась выплачивать компенсацию, указав на отсутствие оснований для иска о клевете.
Ранее Трамп подавал иски против американских телеканалов CBS и ABC. В обоих случаях стороны заключили мировые соглашения на крупные суммы, не доводя дела до суда.
Кроме того, Трамп подал иск против газеты The New York Times, обвинив ее в клевете перед выборами 2024 года и потребовав компенсацию на миллиардную сумму.
Президент США также вступил в конфликт с медиамагнатом Рупертом Мердоком. Трамп требует от него многомиллиардную компенсацию. Поводом стала публикация в The Wall Street Journal о возможной связи Трампа с осужденным Джеффри Эпштейном. Речь шла о якобы поздравительном письме с откровенным содержанием к 50-летию Эпштейна в 2003 году, подписанном именем Трампа. Президент США отрицает, что является автором этого письма.
14.12.2025, 19:16 35371
В Сиднее в результате стрельбы погибли 12 человек
Сидней. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В австралийском городе Сиднее в результате стрельбы на пляже Бонди погибли 12 человек, сообщил премьер-министр штата новый Южный Уэльс Крис Миннс.
К сожалению, мы должны сообщить, что на данный момент по меньшей мере 12 человек были убиты", - цитирует iz.ru Криса Миннса.
В свою очередь комиссар полиции штата Мал Лэньон сообщил, что количество раненых составляет 29 человек, из них двое полицейских.
Сообщается, что преступники открыли огонь по во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Известно, что один из вооруженных преступников был застрелен, второму оказали медицинскую помощь. Третий злоумышленник сам сдался полиции.
Комиссар полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Мол Ланьон заявил, что стрельба на пляже в Сиднее квалифицируется как теракт.
В связи с обстоятельствами инцидента, произошедшего сегодня вечером в 21.36, я заявляю, что это террористический акт", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что, по предварительным данным, на пляже в момент нападения собралось не менее 1 тыс. человек. При этом комиссар указал, что следователи пока не могут предоставить информацию о наличии третьего нападавшего.
13.12.2025, 19:24 46151
Фармкомпанию обвинили в продаже опасной детской присыпки: Johnson & Johnson обязали выплатить $40 млн
Компания планирует обжаловать вердикт
Вашингтон. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Фармкомпанию Johnson & Johnson обязали выплатить 40 миллионов долларов женщинам, которые заявили, что тальк стал причиной рака яичников, сообщает The Guardian.
Жюри в Верховном суде Лос-Анджелеса присудило 18 миллионов долларов Монике Кент и 22 миллиона долларов Деборе Шульц и ее мужу, признав, что компания Johnson & Johnson годами знала об опасности своей продукции на основе талька, но не предупредила об этом потребителей", - говорится в сообщении.
Вице-президент Johnson & Johnson по мировым судебным делам Эрик Хаас заявил, что компания планирует "немедленно обжаловать этот вердикт".
Напомним, в октябре около трех тысяч жителей Великобритании обвинили американскую фармацевтическую компанию Johnson & Johnson в продаже опасной детской присыпки, содержащей загрязненный асбестом тальк.
09.12.2025, 20:16 107696
Президент Чехии назначил Бабиша премьер-министром
Бабиш возглавляет движение ANO, где ранее заявляли о намерении пересмотреть инициативу Праги о закупке боеприпасов для Украины
Прага. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Чехии Петр Павел назначил лидера движения "Акция недовольных граждан" (ANO) Андрея Бабиша премьер-министром республики, сообщает РБК.
В октябре ANO Бабиша выиграла парламентские выборы в Чехии, набрав около 34,7% голосов избирателей. После этого президент поручил лидеру движения провести переговоры о формировании нового правительства", - пишет издание.
Как отмечает РБК, в прошлом Бабиш уже был премьер-министром Чехии - в 2017-2021 годах, но ушел в отставку, проиграв на выборах коалиции Петра Фиалы, который в итоге возглавил правительство.
Политик открыто называет себя трампистом и считается одним из главных союзников венгерского премьера Виктора Орбана. Партия ANO наряду с "Фидес" Орбана входит во вторую крупнейшую фракцию евроскептиков и правых партий Европарламента "Патриоты за Европу".
Одной из главных своих задач ANO называет отстаивание национальных интересов Чехии. В движении также обещали пересмотреть инициативу Праги о закупке боеприпасов для Украины. Сам Бабиш говорил, что эти закупки должны быть прозрачными и координироваться НАТО. Он также выражал мнение, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз.
09.12.2025, 18:09 110936
Экс-главу спортивного управления Китая приговорили к смертной казни
С учетом признания вины подсудимым и возвращения незаконно полученных доходов суд приговорил его к пожизненному заключению с испытательным сроком в два года
Пекин. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший член бюро Всекитайского комитета народного политического консультативного совета Китая Гоу Чжунвэнь, который занимал пост главы государственного управления по делам физкультуры и спорта, получил смертный приговор с двухлетней отсрочкой за взяточничество и злоупотребление властью, сообщает издание sport24.ru.
В конце 2024 года Чжунвэнь был исключен из Коммунистической партии Китая и уволен с государственной службы за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов. Суд установил, что в период с 2009 по 2024 год Чжунвэнь, используя свое положение, незаконно оказывал помощь бизнесу и утверждению различных проектов, получив выгоду в размере более 236 млн юаней (около 33 млн долларов)", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, Чжунвэнь признан виновным в совершении тяжкого преступления и приговорен к смертной казни. С учетом признания вины подсудимым и возвращения незаконно полученных доходов суд приговорил его к пожизненному заключению с испытательным сроком в два года. Сокращение срока заключения и условно-досрочное освобождение не предусмотрены.
Ранее бывшего министра сельского хозяйства Китая приговорили к смертной казни за взяточничество.
08.12.2025, 20:20 135511
Сильное землетрясение произошло в Японии, объявлена угроза цунами
Высота цунами может достигать трех метров
Токио. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2, объявлена угроза цунами, сообщает РИА Новости.
Толчки зафиксировали на глубине 50 километров у восточного побережья префектуры Аомори", - пишет издание.
В главном метеорологическом управлении страны предупредили, что на северо-восточном побережье Японии высота цунами может достигать трех метров.
Также отмечается, что после землетрясения повреждений на АЭС "Фукусима-1" не выявили.
02.12.2025, 19:09 246796
Задержана экс-глава евродипломатии Федерика Могерини
Ее подозревают в мошенничестве в Колледже Европы
Брюссель. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 2 декабря, в Брюгге и Брюсселе в рамках расследования возможного мошенничества при использовании средств ЕС были задержаны три человека, среди которых - бывший вице-президент Европейской комиссии ректор Колледжа Европы Федерика Могерини, сообщает газета Le Soir.
Расследование направлено на выявление подозрений в фаворитизме и возможной недобросовестной конкуренции при предоставлении Европейской службой внешнеполитических ведомств престижному Колледжу Европы девятимесячной программы обучения будущих европейских дипломатов.
По данным Европейской прокуратуры, предполагаемые события относятся к периоду 2021-2022 годов, а предполагаемые правонарушения предположительно включают в себя "мошенничество при заключении государственных контрактов, коррупцию, конфликт интересов и нарушение профессиональной тайны".
Колледж Европы - высшее учебное заведение, готовящее многих европейских государственных служащих. Следователи пытаются установить, были ли Колледж Европы или его представители заранее проинформированы о критериях отбора в рамках тендера, объявленного дипломатической службой ЕС для программы обучения.
Расследование совместно возглавляет следственный судья из Западной Фландрии, бельгийской провинции, где расположен Брюгге. Обыски проводит бельгийская федеральная полиция.
02.12.2025, 16:19 248646
Новую форму жизни обнаружили в Чернобыле
Под действием излучения гриб не только выживал, но и рос быстрее
Чернобыль. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На стенах разрушенного энергоблока в Чернобыле обнаружили черный гриб, питающийся радиацией, сообщает РИА Новости.
Этот гриб называется Cladosporium sphaerospermum, и некоторые ученые полагают, что его темный пигмент - меланин - позволяет ему использовать ионизирующее излучение, как растения питаются от света для фотосинтеза", - пишет издание со ссылкой на ScienceAlert.
По данным издания, ученые собрали образцы прямо в областях с чрезвычайно высоким уровнем радиации. Исследования показали, что под действием излучения гриб не только выживал, но и рос быстрее.
Отмечается, что эта способность, не соответствующая обычной реакции живых существ, может объяснять его выживание в условиях, губительных для других форм жизни. Этому процессу дали название радиосинтеза, но точные механизмы его действия остаются неизвестными, отмечается в статье.
