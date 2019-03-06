Полиция освободила заложницу на вокзале в Кельне и ранила подозреваемого

Кельн. 15 октября. Kazakhstan Today - Полицейскому спецназу удалось обезвредить вооруженного мужчину, захватившего заложницу на железнодорожном вокзале Кельна, передает Kazakhstan Today.





По сообщению полиции Кельна, нападавший тяжело ранен и сейчас находится в реанимации, пишет "Русская служба Би-би-си" .





Пострадала и заложница, у нее легкие ранения, сообщили в городской полиции. Перед штурмом были слышны два взрыва.





Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина удерживает заложницу на железнодорожном вокзале Кельна. На месте происшествия были слышны выстрелы. По информации правоохранительных органов, заложница была захвачена в аптеке, расположенной на территории вокзала.





Некоторые пользователи соцсетей также сообщали о запахе гари в районе вокзала и о том, что, помимо полиции, туда прибыли и пожарные машины.





Находившихся на вокзале людей эвакуировали, а само здание вокзала было оцеплено полицией. Власти также призвали местных жителей временно воздержаться от посещения вокзала и предупредили о возможных задержках поездов.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства