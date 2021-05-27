Появилась расшифровка переговоров диспетчера в Минске с пилотом рейса Ryanair

Фото: AP Photo / Martin Meissner, File

МИНСК. 25 МАЯ - Департамент по авиации Минтранса Белоруссии разместил на своем сайте расшифровку записи переговоров белорусского диспетчера и пилота перенаправленного в Минск самолета ирландской компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следуя из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, оно оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов. Против Протасевича возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб рассказал, что командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может. Власти страны готовы предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД республики, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться, пишет РИА "Новости"

Пилот: 09:28:58 Минск, добрый день. RYR 1TZ, FL390 подходит к SOMAT.

Диспетчер: 09:29:04 RYR 1TZ, диспетчерская Минска, добрый день, радиолокационный контакт.

Д: 09:30:49 RYR 1TZ, Минск.

П: Да, продолжайте.

Д: RYR 1TZ, для вашей информации: у нас есть информация от секретных служб, что у вас на борту бомба и она может быть приведена в действие над Вильнюсом.

П: 1TZ, ожидайте.

П: 09:31:17: OК, RYR 1TZ, вы можете повторить сообщение?

Д: RYR 1TZ, я повторяю, что у нас есть информация от секретных служб, что у вас на борту бомба. Эта бомба может быть приведена в действие над Вильнюсом.

П: Понял вас, ожидайте.

Д: 09:31:42: RYR 1TZ, в целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в UMMS (Международном аэропорту Минска).

П: OК... это... понятно, дайте нам альтернативу, пожалуйста.

П: 09:32:59: RYR 1TZ.

Д: RYR 1TZ.

П: Бомба... прямое сообщение, откуда оно поступило? Откуда вы получили информацию об этом?

Д: RYR 1TZ, ожидайте, пожалуйста.

Д: 09:33:42: RYR 1TZ.

П: Продолжайте.

Д: RYR 1TZ, сотрудники службы безопасности аэропорта проинформировали, что получили e-mail.

П: Понял вас, сотрудники службы безопасности аэропорта Вильнюса или Греции?

Д: RYR 1TZ, этот e-mail поступил в несколько аэропортов.

П: Понял вас, ожидайте.

П: 09:34:49: Радар, RYR 1TZ.

Д: RYR 1TZ.

П: Не могли бы вы дать нам частоту (неразборчиво) компании, чтобы мы могли (неразборчиво).

Д: RYR 1TZ, повторите, какая частота вам нужна.

П: Нам нужно (неразборчиво) действиях компании, есть ли какая-то частота для этого (неразборчиво).

Д: Вам нужна частота, RYR?

П: Верно, 1TZ.

Д: Ожидайте.

Д: RYR 1TZ, ожидайте.

П: Ожидаем.

П: 09:39:30: RYR 1TZ, какие-то объявления?

Д: RYR 1TZ, ожидайте, ждем информацию.

П: Не могли бы вы повторить, что я должен позвонить в аэропорт, что власти... (неразборчиво) должны перенаправить в...

Д: RYR 1TZ (неразборчиво), повторите.

П: 09:39:57: Радар, RYR 1TZ.

Д: RYR 1TZ, говорите.

П: Можете повторить IATA-код аэропорта, куда власти рекомендуют нам перенаправить (рейс)?

Д: RYR 1TZ, понял вас, ожидайте.

П: Ок, (неразборчиво), можете ли вы еще раз назвать код IATA аэропорта, в который власти рекомендовали нам перенаправить (рейс)?

Д: RYR 1TZ, ожидайте.

П: Ожидаем.

Д: 09:41:00: RYR 1TZ.

П: Говорите.

Д: Код IATA MSQ (Минск).

П: Повторите?

Д: Код IATA MSQ (Минск).

П: MSQ, спасибо.

П: 09:41:58: RYR 1TZ, и еще раз, откуда идет рекомендация перенаправить (рейс) в Минск? Откуда она пришла? Компания? Идет ли она от администрации аэропорта вылета или администрации аэропорта прибытия?

Д: RYR 1TZ, это наши рекомендации.

П: Можете повторить?

Д: RYR 1TZ, это наши рекомендации.

П: (неразборчиво)

П: Вы сказали, что это ваши рекомендации?

Д: RYR 1TZ, Charlie-Charlie.

Д: 09.42.49: RYR 1TZ, у нас есть наземная частота для Вильнюса 131.750.

П: 131.75 у нас есть контакт... (неразборчиво).

Д: 09:44:38 RYR 1TZ, сообщите о вашем решении, пожалуйста.

П: Радар, RYR 1TZ.

Д: RYR 1TZ, сообщите о вашем решении.

П: 09:44:52: Мне нужен ответ на вопрос, какой код (неразборчиво) зеленый, желтый или красный.

Д: Ожидайте.

Д: RYR 1TZ, они говорят, код красный.

П: Понял вас, в таком случае мы просим удерживать текущую позицию.

Д: 1TZ, понял вас, удерживайте позицию, сохраняйте FL390-направление на ваше усмотрение.

П: ОК, удерживаем позицию на наше усмотрение, сохраняя FL390 RYR 1TZ.

П: 09:47:12: RYR 1TZ, мы объявляем чрезвычайную ситуацию. MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, RYR 1TZ. Мы собираемся перенаправить (борт) в аэропорт Минска.

Д: RYR 1TZ, MAYDAY, понял. Ожидайте векторов.

П: Ожидание RYR 1TZ.

П: 09:48:10 RYR 1TZ, запрос на снижение до 10 000 футов.

Д: RYR 1TZ, снижение FL100.

П: снижение (неразборчиво) RYR 1TZ.

Д: RYR 1TZ, с текущей позиции путь свободен KOLOS: Кило Оскар Лима Оскар Сьерра.

П: Прямо до KOLOS RYR 1TZ.

Д: 09:50:15 RYR 1TZ, как поняли?

П: Понял вас 5, RYR 1TZ.

Д: Принял.

Д: 09:50:24: RYR 1TZ, вам нужна информация об аэродроме и информация о погоде?

П: Мы можем (неразборчиво), частота службы автоматической передачи информации в районе аэродрома АТИС из Минска... этого достаточно.

Д: RYR 1TZ, вам нужна частота АТИС?

П: У нас есть. Это 128 850, 1TZ.

Д: 09:51:50: RYR 1TZ.

П: 1ТZ, продолжайте.

Д: RYR 1TZ, KOLOS, прибытие 2H, RW (величина видимости на ВПП) 31R, и сообщите, если вам нужны векторы.

П: Хорошо, KOLOS... можете сказать (неразборчиво).

Д: KOLOS, прибытие 2H.

П: KOLOS, прибытие 2H, RW 31R, RYR 1TZ.

Д: А частота АТИС 128.850.

П: 28.85.

Д: 09:52:29: RYR 1TZ и сообщите о пассажирах на борту, и есть ли на борту опасные грузы.

П: Никаких опасных грузов, ожидайте... и нам нужно 130, чтобы избежать.

П: 09:53:00 RYR 1TZ, поворот на 130, чтобы избежать.

Д: RYR 1TZ, понял вас, курс на 130, сообщайте о погоде.

П: Вас понял.

П: 09:54:45: RYR 1TZ, на борту 133 человека.

Д: 133 человека, принято, спасибо.

Д: 09:55:33 RYR 1TZ, когда будете готовы, сообщите о времени прибытия.

П: 09:56:48: RYR 1TZ, запрос о снижении на 9000 футов.

Д: RYR 1TZ, снижение FL90.

П: Снижение FL90, RYR 1TZ.

Д: 09:57:12: RYR 1TZ, теперь связывайтесь с Минском, подход на 125.9.

П: 125.9, RYR 1TZ.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства