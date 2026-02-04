Рим ввел платный доступ к Фонтану Треви  

Фото: Depositphotos

Рим. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Рима ввели плату за доступ к знаменитому Фонтану Треви. Теперь туристам, желающим спуститься к бассейну и бросить монету в воду, необходимо приобрести билет стоимостью 2 евро (около 1200 тенге), сообщает - Власти Рима ввели плату за доступ к знаменитому Фонтану Треви. Теперь туристам, желающим спуститься к бассейну и бросить монету в воду, необходимо приобрести билет стоимостью 2 евро (около 1200 тенге), сообщает Reuters





Сбор взимается в будние дни с 11.30 до 22.00, в выходные - с 09.00 до 22.00. При этом посещение площади перед фонтаном остается бесплатным. От оплаты освобождены жители Рима, люди с ограниченными возможностями и их сопровождающие, а также дети до пяти лет. В вечерние и ранние утренние часы доступ к фонтану также остается свободным.









Как отмечают городские власти, мера направлена на предотвращение чрезмерного скопления туристов и обеспечение финансирования содержания памятника. По оценкам, доход от продажи билетов может составить от 6,5 до 20 млн евро в год.





С декабря 2024 по декабрь 2025 года Фонтан Треви посетили более 10 млн человек. Этот период совпал с Юбилейным годом, в рамках которого Рим принял около 33,5 млн паломников и туристов со всего мира.





Монеты, которые путешественники традиционно бросают в фонтан, по-прежнему будут передаваться католической благотворительной организации Caritas di Roma. Ежегодно из воды извлекают около 1,5 млн евро.





Фонтан Треви - крупнейший фонтан Рима, построенный в 1762 году в стиле позднего барокко по проекту архитектора Николо Сальви. Он снабжается водой через древнеримский акведук. Памятник получил мировую известность, в том числе благодаря фильму Федерико Феллини "Сладкая жизнь", где героиня Аниты Экберг входит в фонтан в одной из самых известных сцен мирового кинематографа. Согласно популярной примете, одна брошенная монета гарантирует возвращение в Рим, две - встречу с любовью, три - брак, четыре - богатство.