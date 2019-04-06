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Россия запросила провести экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море

26.11.2018, 10:40 16600
Нью-Йорк. 26 ноября. Kazakhstan Today - Россия обратилась в ООН с просьбой о созыве экстренного заседания Совета безопасности по ситуации в Азовском море 26 ноября, сообщил журналистам в воскресенье первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает Kazakhstan Today.

В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности. Заседание предварительно намечено на 19.00 по московскому времени", - цитирует Полянского ТАСС.


Ранее сотрудники ФСБ задержали три судна ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", нарушившие утром 25 ноября государственную границу России.

Как сообщалось ранее, президент Украины Пётр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержали решение ввести военное положение в стране на 60 дней, информировал RT. Данное решение должна утвердить Верховная рада.

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