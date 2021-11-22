Саакашвили прекратил голодовку и начал есть

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Об этом журналистам сообщила член консилиума врачей Нино Шарашенидзе, пишет РИА Новости. Шарашенидзе уточнила, что он принимает пищу согласно схеме, состояние здоровья оценивается как стабильное.
По словам врача, Саакашвили проходит всю необходимую терапию.
Мы разработали соответствующую тактику лечения. В этом процессе были подключены не только члены консилиума, но и врачи Республиканской больницы и гастроэнтеролог", - пояснила она.
Врач заявила, что Саакашвили жалуется на головные боли, за ним пристально следят медики.
Экс-президент пообещал прекратить голодовку после того, как его переведут в Горийский военный госпиталь. В Тбилиси ежедневно проходили митинги с требованием отправить политика в гражданскую клинику. 19 ноября Минюст Грузии принял соответствующее решение, в ночь на 20 ноября заключенного на реанимобиле перевезли в Гори.
Ранее стало известно, что Саакашвили попросил о помощи США.
Экс-президента задержали в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. В тот же день Саакашвили объявил голодовку.
Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что власти страны и он лично будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции политика на Украину не рассматривается.