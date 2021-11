Саакашвили прекратил голодовку и начал есть

Фото: Image by Hubert de The from Pixabay

ПАРИЖ. 21 НОЯБРЯ - Во Франции заявили о пятой волне коронавируса COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Заявление сделал представитель правительства страны Габриэль Атталь в эфире радио Europe 1 и подчеркнул резкий всплеск заболеваемости.

Сейчас у нас ситуация с пятой волной. Мы можем констатировать, что она начинается стремительно. За неделю число новых случаев выросло на 80%, в среднем 17 тыс. случаев ежедневно", - цитирует его ТАСС .

При этом, по словам Атталя, Франция несколько раньше других стран начала кампанию по ревакцинации населения при высоких показателях первоначальной вакцинации.

Он не стал отвечать на вопрос, намерены ли власти страны по примеру Австрии вводить какие-то новые меры.

В начале ноября премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране ухудшается.