Саакашвили прекратил голодовку и начал есть

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ТБИЛИСИ. 21 НОЯБРЯ - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку, которую он объявил 1 октября после задержания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом журналистам сообщила член консилиума врачей Нино Шарашенидзе, пишет РИА Новости . Шарашенидзе уточнила, что он принимает пищу согласно схеме, состояние здоровья оценивается как стабильное.

По словам врача, Саакашвили проходит всю необходимую терапию.

Мы разработали соответствующую тактику лечения. В этом процессе были подключены не только члены консилиума, но и врачи Республиканской больницы и гастроэнтеролог", - пояснила она.

Врач заявила, что Саакашвили жалуется на головные боли, за ним пристально следят медики.

Экс-президент пообещал прекратить голодовку после того, как его переведут в Горийский военный госпиталь. В Тбилиси ежедневно проходили митинги с требованием отправить политика в гражданскую клинику. 19 ноября Минюст Грузии принял соответствующее решение, в ночь на 20 ноября заключенного на реанимобиле перевезли в Гори.





Экс-президента задержали в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. В тот же день Саакашвили объявил голодовку.

Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что власти страны и он лично будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции политика на Украину не рассматривается.