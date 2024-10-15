14.10.2024, 11:30 16221
Страны НАТО начали двухнедельные ядерные учения
Реальные боеприпасы на учениях использовать не будут
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Вашингтон. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Страны Североатлантического альянса начали двухнедельные ядерные учения Steadfast Noon
Суть их в том, чтобы отработать доставку и применение американского тактического ядерного оружия, размещенного в Европе. Учения, которые в этот раз проходят под руководством Бельгии и Нидерландов, продлятся две недели и охватят восемь военных баз, в них будут задействованы 2 тысячи военных и 60 самолетов из 13 стран - бомбардировщики и истребители, способные нести ядерное оружие, самолеты сопровождения, дозаправки, разведки и радиоэлектронной борьбы. Реальные боеприпасы на учениях использовать не будут", - информирует РБК.
Как сообщает The Associated Press, основную часть учений НАТО проведет в Северном море, в 900 километров от России. Подчеркивается, что Москва о маневрах предупреждена.
Отмечается, что Steadfast Noon проходят ежегодно примерно в одно и то же время - альянс подчеркивает, что это плановое мероприятие и элемент ядерного сдерживания НАТО, которое генеральный секретарь альянса Марк Рютте назвал "краеугольным камнем безопасности" организации.
Steadfast Noon - это важное испытание ядерного сдерживания альянса, которое посылает четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников", - уточнил он.
Сообщая об учениях, альянс также напомнил декларацию вашингтонского саммита НАТО, который прошел в июле 2024 года. В ней утверждается, что главная цель ядерного потенциала НАТО - "сохранение мира, недопущение принуждения и сдерживание агрессии" и что "до тех пор, пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерной союзнической организацией".
Ранее в МИД РФ заявили о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией.
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15.10.2024, 12:56 1261
Оперативный сбор Коллективных сил быстрого развертывания ЦА прошел в Таджикистане
Фото: ОДКБ
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Душанбе. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Оперативный сбор Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона прошел на полигоне "Харбмайдон", в Таджикистане.
Тема сбора: "Основы подготовки и ведения боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства - члена ОДКБ".
В мероприятии приняли участие представители оборонных ведомств Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и группа офицеров Объединенного штаба ОДКБ.
Целями сбора являются выработка единых подходов к организации работы оперативного состава органов управления КСБР ЦАР в ходе подготовки к ведению боевых действий, совершенствование умений и закрепление навыков должностных лиц, а также слаживание командования и штаба КСБР ЦАР накануне активной фазы совместного учения "Рубеж-2024", которая будет проведена 17-21 октября", - сообщили в пресс-службе ОДКБ.
Участники мероприятия ознакомились с анализом вызовов и угроз в Центрально-Азиатском регионе, практическими рекомендациями по организации и ведению боевых действий, с современными тенденциями применения в вооруженных конфликтах сил и средств ПВО, РЭБ, БПЛА и противодействия им. Офицеры командования также были ознакомлены с тенденциями развития средств управления, особенностями применения сил и средств инженерных войск, подразделений РХБЗ, организации технического и тылового обеспечения КСБР ЦАР.
16 октября состоится штабная тренировка, в ходе которой офицеры командования и штаба КСБР ЦАР отработают вопросы планирования и подготовки боевых действий.
14.10.2024, 21:28 9846
Алиев отверг идею о мирном договоре с Арменией
Президент Азербайджана считает странным предложение армянского правительства
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Баку. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что считает "совершенно нереальным" вариант с подписанием мирного договора между своей страной и Арменией, в котором будут отражены только пункты, не вызывающие разногласий, сообщает РБК.
Об этом он сообщил на церемонии приема верительной грамоты у нового посла Бельгии в Баку Жюльена де Фрепона. В беседе он напомнил о переговорах армянских и азербайджанских представителей, прошедших в Брюсселе при поддержке председателя Евросовета Шарля Мишеля. Тогда, по словам Алиева, сторонам удалось достичь значительного прогресса.
Затем глава государства отметил, что считает странным предложение армянского правительства "подписать все, что до сих пор было согласовано, а несогласованные положения сохранить для следующих этапов". Он назвал его "совершенно нереальным" и подчеркнул, что не знает, чтобы у такого подхода были прецеденты.
Все пункты будущего мирного соглашения имеют равную значимость, их нельзя отделять друг от друга", - добавил президент Азербайджана.
14.10.2024, 21:22 10211
Иран отказался отвечать Израилю на ограниченный удар
Послание было передано "за кулисами"
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Тегеран. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Иран через третью страну сообщил США, что не будет реагировать, если ответный удар Израиля на его массированную атаку будет ограничен определенными целями. В таком случае, по словам источника, Тегеран сочтет "раунд" закрытым, сообщает РБК.
В послании, по словам источника, говорилось, что, если ответ Израиля на предпринятую Ираном ракетную атаку ограничится определенными целями, Тегеран будет считать этот "раунд" закрытым.
Послание было передано "за кулисами", в то время как иранские власти публично предупредили Израиль о серьезном ответе на возможную атаку.
Вечером 1 октября Иран нанес по Израилю массированный ракетный удар, по данным израильской Армии обороны (ЦАХАЛ), было выпущено более 200 ракет, большинство сбила ПВО. Это стало ответом на убийство лидера ливанской "Хезболлы" Хасана Насраллы и бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана. Они погибли при авиаударе ЦАХАЛ в южном пригороде Бейрута 27 сентября.
ЦАХАЛ после атаки Ирана пообещала ему "серьезный и значимый" ответ. Целью ответных ударов Израиля могут стать объекты нефтедобычи и ядерные объекты Ирана, писал портал Axios. Тегеран предупредил, что, если Израиль решит ответить на удары, он "столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками".
Однако еще до массированного удара 1 октября в политическом руководстве Ирана разошлись во мнении, стоит ли отвечать Израилю, писали Financial Times и The Wall Street Journal. В группе тех, кто сомневался, по их информации, были президент Ирана Масуд Пезешкиан и верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи: они утверждали, что сдержанность могла бы помочь добиться уступок от Запада в вопросах с ядерной сделкой и смягчения санкций.
Пезешкиан после массированной атаки со стороны Ирана заявил, что Израиль намерен распространить кризис в регионе, но Тегеран хочет предотвратить такое развитие событий. Он также призвал США и Европу помешать Израилю в этом.
14.10.2024, 12:49 15086
Китай отрабатывает блокировку Тайваня
Учения "Совместный острый меч - 2024Б" проходят в Тайваньском проливе, в районах к северу, югу и востоку от Тайваня
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Пекин. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Китай проводит масштабные военные учения с применением авианосцев к востоку от Тайваня, сообщает РИА Новости.
Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 14 октября направила авианосную группа во главе с авианосцем "Ляонин" для проведения учений с сухопутными, морскими, воздушными и ракетными силами в морскую акваторию и воздушное пространство к востоку от острова Тайвань", - заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си, слова которого приводит сайт Минобороны КНР.
Во время маневров планируется отработать взаимодействие кораблей и самолетов, совместное обеспечение преимущества в воздухе, нанесение ударов по морским и наземным целям.
Накануне тайваньское оборонное ведомство сообщило, что отряд кораблей во главе с "Ляонином" достиг западной части Тихого океана, пройдя к югу от Тайваня близ пролива Баши.
Позже в Восточной зоне боевого командования НОАК добавили, что также проверяют возможность нанесения высокоточных ударов по ключевым целям.
Учения "Совместный острый меч - 2024Б" проходят в Тайваньском проливе, в районах к северу, югу и востоку от Тайваня. Их целью называется отработка совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова.
В апреле КНР провела боевое патрулирование в Южно-Китайском море.
Напомним, ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил поездку чиновницы, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, после чего провел масштабные военные учения.
08.10.2024, 14:56 48566
В МИД РФ заявили о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией
Обкатываются логистические маршруты переброски войск и вооружений через Атлантику на "восточный фланг"
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Москва. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Риски военного столкновения России и НАТО растут, сегодня вся политическая и военная деятельность альянса нацелена на конфронтацию с Россией, рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Что касается риска военного столкновения России и альянса, то он растет. Связано это не с личностью нового генсекретаря, а с курсом НАТО в целом, где радикалы во главе с англосаксами последовательно продвигали установку на конфронтацию с Россией. Сейчас политическая и военная деятельность блока нацелена именно на это", - сказал замглавы МИД РФ.
По его словам, натовцы перестали скрывать, что готовятся к потенциальному вооруженному столкновению с Россией.
Одобрены региональные планы обороны, сформулированы конкретные задачи для всех военных командований блока. Идет постоянная отработка возможных вариантов боевых действий против России. Обкатываются логистические маршруты переброски войск и вооружений через Атлантику на "восточный фланг". Там же размещаются склады с вооружениями, развертываются контингенты иностранных сил. В сценарии крупнейших с момента окончания "холодной войны" маневров Steadfast Defender, проходивших с 22 января по 31 мая, впервые в качестве противника фигурировало не фиктивное государство, а Россия. Идет накачка военных бюджетов, милитаризируется экономика", - рассказал Грушко.
06.10.2024, 12:36 68926
"Моссад" разработал пейджеры, которыми пользовалась "Хезболла"
Чтобы активировать взрывное устройство, нужно было нажимать кнопки на пейджере сразу двумя руками
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Тель-Авив. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пейджеры, которыми пользовались боевики "Хезболлы", были разработаны и запрограммированы израильской разведкой "Моссад", сообщает РБК.
Для прочтения зашифрованного сообщения нужно было зажать кнопки сразу двумя руками - это активировало взрывчатку внутри устройства", - сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на источники в США, Израиле и на Ближнем Востоке.
По информации издания, заминированные рации начали внедряться в Ливане "Моссадом" еще в 2015 году. Тогда устройства содержали огромные батареи, скрытую взрывчатку и систему для прослушивания боевиков. "Моссад" мог взорвать устройства и раньше, но решил разработать новые - более компактные пейджеры.
В новых пейджерах, которые Израиль поставил в Ливан под брендом Apollo, взрывчатку было невозможно обнаружить даже в разобранном состоянии, утверждают собеседники WP. Как уточняют источники, тайваньский бренд Apollo нужен был для прикрытия, а в самой компании не знали, что от их лица отправляли предложения "Хезболле". В новом пейджере весом около трех унций (85 грамм) содержалось более мощная взрывчатка, утверждают собеседники издания. Среди других преимуществ, которые предлагали "Хезболле", - более мощная батарея и возможность зарядка от кабеля. В спецслужбе разработали специальную двухэтапную процедуру, необходимую для просмотра защищенных сообщений", - пишет издание.
Чтобы прочитать сообщение, нужно было нажать две кнопки. На практике это означало использование обеих рук, сказал один из источников.
По его словам, в результате последующего взрыва пользователи почти наверняка "поранят две руки" и "будут неспособны сражаться".
17 сентября по всему Ливану взорвались пейджеры, принадлежащие членам "Хезболлы". Погибли десятки человек, около 4 тыс. были ранены. На следующий день начали взрываться радиостанции ICOM, а также скутеры, автомобили с новейшей электроникой, ноутбуки. Погибли 20 человек, несколько сотен пострадали.
Движение "Хезболла" возложило ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещало "справедливый ответ откуда не ждали". Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне происходящего объявил о начале "новой фазы" войны на севере страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее пообещал израильтянам обеспечить безопасное проживание в северных районах, которые регулярно подвергаются ударам "Хезболлы". Кабинет политической безопасности разрешил премьеру и министру обороны кампанию против ливанской группировки на севере Израиля.
Позднее местные СМИ сообщили о взрывах радиостанций ICOM, принадлежащих членам "Хезболлы", также взрывались скутеры и автомобили с новейшей электроникой.
05.10.2024, 19:53 77301
Главком армии Уганды потребовал от посла США извиниться или уехать
Мухузи Кайнеругаба обвинил Уильяма Поппа в том, что тот ведет себя "недипломатично" в стране
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Кампала. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Главнокомандующий армией Уганды Мухузи Кайнеругаба предъявил ультиматум послу Соединенных Штатов Америки Уильяму Поппу, потребовав от него извиниться перед его отцом - президентом Йовери Мусевени или покинуть страну.
Генерал обвинил дипломата в том, что тот ведет себя "недипломатично" в стране. Если Попп не извинится лично перед Мусевени до 9.00 понедельника, 7 октября, ему придется покинуть Уганду, пригрозил Кайнеругаба. Главком не объяснил, что подразумевает под "недипломатичным" поведением", - сообщает РБК со ссылкой на Nile Post.
Мухузи Кайнеругаба отметил, что Уганда "любит и восхищается" США, но в последнее время "есть много доказательств того, что они работают против правительства "Движения национального сопротивления".
Отмечается, что генерал заявлял о намерении баллотироваться на выборах в 2026 году. Однако в сентябре он объявил, что не будет участвовать в них и вместо этого поддержал своего 80-летнего отца. До этого главком утверждал, что Уганда оказалась "на грани серьезной конфронтации" с послом, которая связана с его неуважением "к любимому и прославленному президенту и подрывом Конституции Уганды". По словам Мухузи Кайнеругабы, речь идет не о личных обидах, а о вмешательстве в дела страны.
Это национальный вопрос, и вы увидите, что ни одно иностранное государство никогда больше не будет доминировать в Уганде!" - заверял он.
Его заявление прозвучало после того, как госдепартамент США ввел санкции против четырех сотрудников полиции Уганды из-за их предполагаемой причастности к нарушению прав человека, включая пытки. Попп стал послом в сентябре прошлого года. С тех пор значительное количество высокопоставленных чиновников страны столкнулись с санкциями со стороны США, отмечает издание.
Напомним, Йовери Мусевени назначил своего сына главнокомандующим армией в марте этого года. До этого Мухузи Кайнеругаба возглавлял сухопутные войска, но был отправлен отцом в отставку в 2022 году после того, как угрожал вторгнуться в соседнюю Кению.
05.10.2024, 19:08 77691
Al Arabiya сообщает о гибели нового лидера "Хезболлы"
Израильская авиация сбросила 73 тонны взрывчатых веществ на штаб "Хезболлы" в пригороде Бейрута
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Бейрут. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Телеканал Al Arabiya сообщает о гибели движения "Хезболла" Хашима Сафи ад-Дина в результате израильских ударов по ливанскому Бейруту.
По данным источников телеканала в ливанских службах безопасности, Сафи ад-Дин не выходит на связь с пятницы, 4 октября, информирует gazeta.ru.
Ранее израильская авиация сбросила 73 тонны взрывчатых веществ на штаб "Хезболлы" в пригороде Бейрута. По информации израильских СМИ, в момент атаки там мог находиться двоюродный брат и преемник ликвидированного лидера движения Хашим Сафи ад-Дин.
Напомним, 28 сентября Израиль объявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Он погиб в результате израильского авиаудара по Бейруту. Израильская сторона объяснила свои действия планами "Хезболлы" и Ливана окружить и уничтожить еврейское государство к 2040 году, а также важной ролью Насраллы в осуществлении этих намерений. Позже французская Le Parisien сообщила, что местонахождение лидера группировки Израилю выдал иранский "крот".
Новым лидером "Хезболлы" стал двоюродный брат бывшего лидера и сооснователь группировки Хашем Сафи ад-Дин
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