Суд признал бывшего президента Франции виновным в коррупции и торговле влиянием

Париж. 1 марта. Kazakhstan Today - Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорил его к трем годам тюрьмы, два из которых условно, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РИА Новости , рассмотрение так называемого "дела о прослушке", которое относится к 2014 году, проходило с конца ноября по начало декабря прошлого года.

Финансовая прокуратура требовала приговорить 66-летнего политика к четырем годам тюремного заключения, два из которых условно.

Бывший президент Франции неоднократно опровергал выдвинутые против него обвинения. В ходе процесса он заявил, что никогда не совершал ни малейшего коррупционного деяния и никогда не пользовался своим служебным положением.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства