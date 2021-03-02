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Суд признал бывшего президента Франции виновным в коррупции и торговле влиянием

01.03.2021 19468
Париж. 1 марта. Kazakhstan Today - Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорил его к трем годам тюрьмы, два из которых условно, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает РИА Новости, рассмотрение так называемого "дела о прослушке", которое относится к 2014 году, проходило с конца ноября по начало декабря прошлого года. 
 
Финансовая прокуратура требовала приговорить 66-летнего политика к четырем годам тюремного заключения, два из которых условно.
 
Бывший президент Франции неоднократно опровергал выдвинутые против него обвинения. В ходе процесса он заявил, что никогда не совершал ни малейшего коррупционного деяния и никогда не пользовался своим служебным положением.
 

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