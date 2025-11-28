27.11.2025, 13:20 17496
В Кыргызстане открыли улицу имени казахского поэта Абая Кунанбайулы
Фото: gov.kz
Бишкек. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане была открыта улица имени великого казахского поэта Абая Кунанбайулы в городе Оше, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
Кроме того, на специальной площадке в начале улицы был установлен памятник Абаю и открыт музей, посвященный ему", - отметили в ведомстве.
Открывая торжественное мероприятие, мэр города Оша Женишбек Токторбаев отметил, что в рамках работ по обновлению города увековечение великой личности братского казахского народа Абая Кунанбайулы стало возможным благодаря прямой поддержке руководства Кыргызстана. Он подчеркнул, что это станет вечным символом дружбы двух народов.
Также по инициативе генерального консульства Казахстана в городе Оше состоялась презентация книги президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева "Атам жөнүндө баян" на кыргызском языке.
С официальными речами выступили заместитель министра культуры и информации Кыргызской Республики Аскаралы Мадаминов, губернатор Ошской области Эльчибек Джантаев, проректор Ошского государственного университета Курсантбек Аттокуров и другие представители интеллигенции.
Они отметили, что книга президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, правдиво рассказывающая о совместной истории двух стран и о сложных этапах, пережитых нашими народами в XX веке, оказывает глубокое влияние на сознание молодого поколения, помогает постичь истинную сущность государственных и общественных процессов и служит правильным ориентиром для будущего.
Общественные и государственные деятели Кыргызстана, представители местной интеллигенции и дипломатического корпуса выразили глубокую благодарность и большое удовлетворение выходом книги "Атам жөнүндө баян", - добавили в пресс-службе.
28.11.2025, 09:34
Число погибших в результате пожара в Гонконге выросло до 94
Фото: скриншот из видео
Гонконг. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 94, сообщает РИА Новости.
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court начался в среду днем по местному времени. Там загорелись бамбуковые строительные леса, которые возвели вокруг домов по плану реновации. Огонь быстро распространился и охватил все восемь зданий ЖК. Это самый мощный пожар в Гонконге за 17 лет.
Местные власти сочли стремительное распространение огня необычным, в связи с чем проведут уголовное расследование для выяснения причин. По подозрению в непредумышленном убийстве задержали трех человек.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину.
26.11.2025, 14:10
КТК возобновил отгрузку нефти на морском терминале под Новороссийском после атаки беспилотников
Фото: КТК
Москва. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум возобновил отгрузку нефти на морском терминале под Новороссийском после атаки беспилотников, сообщает пресс-служба КТК.
Сдача нефти грузоотправителями в систему Тенгиз - Новороссийск в последние дни осуществлялась в штатном режиме", - заявили в пресс-службе.
Напомним, вчера морской терминал КТК под Новороссийском повредили беспилотники.
В сентября на центр Новороссийска была совершена массированная атака с применением БПЛА. В результате, помимо жилых домов и гостиницы, поврежден городской офис АО "КТК-Р".
25.11.2025, 16:10
Морской терминал КТК под Новороссийском повредили беспилотники
Фото: admnvrsk.ru
Москва. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском повредили беспилотники, сообщает пресс-служба КТК.
В результате ночного удара БПЛА по МО Новороссийск повреждения от поражающих элементов боевой части БПЛА получил административный корпус морского терминала КТК под Новороссийском. В Южной Озереевке расположен главный центр управления Каспийского трубопроводного консорциума, из которого осуществляется контроль за работой всей системы Тенгиз - Новороссийск в России и в Казахстане. Пострадавших не имеется, сразу после объявления общегородского сигнала тревоги "Беспилотная опасность" персонал был эвакуирован в укрытия. Грузовые операции у выносных причальных устройств приостанавливались", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 сентября в середине рабочего дня на центр Новороссийска была совершена массированная атака с применением БПЛА. В результате, помимо жилых домов и гостиницы, поврежден городской офис АО "КТК-Р".
16.11.2025, 19:07
Иран заявил о прекращении обогащения урана
Работа остановлена из-за июньских ударов Израиля и США по иранским обогатительным площадкам
Тегеран. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Иран больше не обогащает уран ни на одном из объектов страны, заявил, отвечая на вопрос Associated Press, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
В Иране нет незаявленного обогащения урана. Все наши объекты находятся под гарантиями и мониторингом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ. - Прим. ред.)", - заявил Арагчи.
По его словам, работа остановлена из-за июньских ударов Израиля и США по иранским обогатительным площадкам.
На вопрос о том, что необходимо Ирану для продолжения переговоров с США и другими странами, Арагчи ответил, что позиция Ирана по его ядерной программе остается ясной.
Право Ирана на обогащение, на мирное использование ядерных технологий, включая обогащение, неоспоримо. У нас есть это право, и мы продолжаем им пользоваться, и мы надеемся, что международное сообщество, включая Соединенные Штаты, признает наши права и поймет, что это неотъемлемое право Ирана и мы никогда не откажемся от своих прав", - заявил глава иранского МИД.
Напомним, в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
14.11.2025, 19:52
Исследователи обнаружили в коммуникациях кашалотов поразительное сходство с человеческой речью
Но новое исследование показало, что важную роль играют и особенности самого звука
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Международная группа исследователей нашла новые признаки того, что система общения кашалотов гораздо сложнее, чем считалось раньше. Исследование опубликовано в журнале Open Mind.
До сих пор ученые изучали "коды" кашалотов - серии щелчков в основном по двум параметрам:
- сколько щелчков в каждом коде,
- как часто они повторяются.
Но новое исследование показало, что важную роль играют и особенности самого звука.
Оказалось, что щелчки кашалотов имеют структуру, похожую на форманты - акустические характеристики, определяющие звучание человеческих гласных, например "а" или "и".
Исследователи нашли:
- два четких типа "гласных" кодов - условно a-коды и i-коды;
- "дифтонги" - звуки, в которых спектральные характеристики меняются по ходу кода (восходящие, нисходящие и комбинированные траектории).
Эти паттерны повторяются у разных кашалотов и в различных типах кодов. Это значит, что животные осознанно контролируют эти параметры, а не издают такие звуки случайно.
Это открытие показывает, что коммуникация кашалотов не просто "азбука Морзе", как считали раньше, а более сложная система, где звуки различаются по качеству, длине и структуре - почти как элементы человеческой речи.
Ученые предполагают, что такие "гласные" и "дифтонги" могут нести дополнительный смысл, который раньше оставался скрытым. Они планируют изучить, как эти звуковые особенности используются в разных кланах кашалотов и какой смысл они могут передавать.
Новые данные могут полностью изменить представление о том, насколько развито общение у этих животных и насколько сложной может быть их "речь".
13.11.2025, 16:00
Какие водительские права признает Россия
Фото: Depositphotos
Москва. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель государственной думы России Вячеслав Володин рассказала, какие водительские права признают в стране, передает корреспондент агентства.
Те, кто приезжает из страны, где русский язык не имеет статуса официального, мы не можем признавать права (Водительские права. - Прим. ред.), и в данном случае гражданам этих стран надо сдавать правила, экзамены, в этом только случае они смогут получить права на вождение автомобиля", - цитирует gazeta.ru Володина со ссылкой на РИА Новости.
Напомним, в 2017 году госдума приняла поправки для иностранных водителей, согласно которым в России разрешается работать по водительским удостоверениям из стран, где русский язык является государственным.
13.11.2025, 12:30
Президент США подписал бюджет правительства после 43 дней шатдауна
Для точного подсчета общего ущерба от шатдауна потребуется до нескольких месяцев
Вашингтон. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, завершив 43-дневный шатдаун, сообщает gazeta.ru.
По словам Трампа, "шатдаун демократов" нанес огромный ущерб. В частности, во время прекращения работы правительства было отменено или задержано 20 тысяч авиарейсов, а более миллиона госслужащих были лишены зарплаты.
Лидер США также отметил, что для более точного подсчета общего ущерба от шатдауна потребуется до нескольких месяцев.
Напомним, в начале октября РИА Новости опубликовало информацию о шатдауне в США.
Источник сообщил, что американский конгресс не согласовал бюджет правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу.
Накануне сенат не смог принять законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий и завершил до среды сессию, сделав шатдаун неизбежным. После этого Белый дом ранее предписал правительственным учреждениям готовиться к прекращению работы", - писал сайт.
Тогда президент Дональд Трамп заявил, что может использовать период перерыва для массовых сокращений персонала и выплат.
11.11.2025, 16:09
Не менее 12 человек стали жертвами теракта у здания суда в Исламабаде
Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство
Исламабад. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По меньшей мере 12 человек погибли, 27 пострадали при взрыве у здания окружного суда в столице Пакистана, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
Террорист-смертник пытался проникнуть в здание суда, но, не сумев сделать это, привел в действие взрывное устройство возле полицейского автомобиля", - сообщил министр внутренних дел республики Мохсин Раза Накви.
Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание. Эксперты-криминалисты изучают характер и состав взрывчатки, использованной при нападении.
После взрыва в Исламабаде были усилены меры безопасности, особенно вокруг правительственных учреждений, зданий судебных органов и других особо охраняемых объектов. Правоохранительные органы приведены в состояние повышенной готовности.
