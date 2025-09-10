09.09.2025, 10:39 13001
Во Франции парламент выразил вотум недоверия правительству
Недоверие правительству выразили 364 депутата
Париж. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство нынешнего премьер-министра Франции Франсуа Байру уйдет в отставку, следует из итогов голосования в парламенте, сообщает РИА Новости.
Недоверие правительству выразили 364 депутата. В поддержку выступили только 194 парламентария. Трансляция велась на странице Национального собрания в соцсети X.
В своей речи в преддверии голосования премьер говорил о многочисленных проблемах страны, в частности о растущем госдолге, пытаясь оправдать меры жесткой экономии, предложенные правительством. Его отставка не решила бы этих проблем, заявил Байру.
В начале августа глава правительства заявил, что госдолг Франции увеличивается каждую секунду на пять тысяч евро. Он также напомнил, что в последний раз сбалансированный бюджет представляли более полувека назад, в 1974 году. Позднее глава МВД Брюно Ретайо заявил, что Франция еще никогда не была настолько близка к финансовой пропасти.
Кабинет министров был сформирован в конце декабря 2024 года, просуществовав, таким образом, менее девяти полных месяцев.
В июле Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на нескольких статьях расходов 43,8 миллиарда евро вместо 40, как планировалось ранее. Такое решение было принято "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире: Минобороны должно было дополнительно получить 3,5 миллиарда евро, при этом бюджет остальных министерств остался бы прежним, а пенсии и социальные выплаты не были бы проиндексированы по инфляции. Для снижения бюджетного дефицита Байру призвал французов "больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими. Он также отметил, что власти планируют ввести "взнос солидарности" для богатых граждан.
09.09.2025, 20:18
Лидеры ХАМАС погибли при израильском ударе по Дохе - СМИ
Удар был направлен против делегации ХАМАС, обсуждавшей предложение Трампа
Доха. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 9 сентября, в столице Катара произошла серия взрывов. Источники Al Arabiya подтвердили, что израильский удар в Дохе был направлен против делегации ХАМАС, обсуждавшей предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.
Между тем израильский чиновник заявил, что Тель-Авив атаковал главу политического бюро ХАМАС Халила аль-Хайю и что он был убит в результате нападения, как и Захер Джабарин, член движения. Источники Al Arabiya также предполагают, что лидер движения Халед Машаль присутствовал на встрече.
Напомним, 9 сентября армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию израильских властей в Дохе.
09.09.2025, 19:14
Токаев осудил акцию израильских властей в Дохе
Сегодня армия Израиля заявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию израильских властей в Дохе, столице Катара, сообщает Акорда.
Какими бы целями ни были мотивированы эти действия, они недопустимы, поскольку явно попирают суверенные права катарского государства и идут вразрез с принципами международного права", - заявил глава Казахстана.
Сегодня армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС, сообщает РИА Новости.
Пока нет точной информации об итогах атаки. Al Arabiya со ссылкой на источники утверждает, что при израильском ударе погибли глава ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя и еще три члена руководства движения - Халед Машаль, Захер Джаббарин и Низар Аудалла. В свою очередь Al-Jazeera со ссылкой на источник в руководстве ХАМАС передает, что члены делегации во главе с аль-Хайей выжили", - пишет сайт.
Израильские удары по Дохе прокомментировали в МИД Катара.
Катар решительно осуждает это нападение и заявляет, что не намерен мириться с безрассудным израильским поведением и продолжающимися действиями, подрывающими безопасность региона и направленными против его собственной безопасности и суверенитета", - цитирует официальное заявление ведомства РИА Новости.
04.09.2025, 19:11
Скончался Джорджо Армани
Он работал до последних дней
Милан. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Итальянский модельер, король моды Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года, сообщает La Repubblica.
В сообщении компания Armani Group говорится, что модельер мирно скончался в окружении близких.
Он работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям и разнообразным и постоянно меняющимся и текущим проектам", - говорится в заявлении.
Согласно желанию Джорджо Армани, похороны пройдут в закрытом режиме.
02.09.2025, 18:28
ЕАБР поддержал развитие институциональной среды государственно-частного партнерства в Таджикистане
ЕАБР обладает уникальными компетенциями в сфере ГЧП в своих странах и уже участвовал в реализации сложных проектов в Центральной Азии
Фото: ЕАБР
Душанбе. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития в партнерстве с центром реализации проектов ГЧП при государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана и Российско-Таджикским славянским университетом приступили к реализации проекта по развитию институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства, сообщает ЕАБР.
Финансирование осуществляется за счет средств фонда технического содействия ЕАБР. Проект направлен на укрепление потенциала государственных органов и сокращение дефицита квалифицированных специалистов по ГЧП в стране", - уточнили в пресс-службе.
В рамках инициативы:
- центр ГЧП проведет ряд тренингов для представителей госструктур и частных инвесторов;
- в РТСУ появится новая учебная дисциплина "Государственно-частное партнерство", соответствующая международным стандартам;
- планируется открытие "Стипендиальной программы ЕАБР по ГЧП" для поддержки талантливых студентов в РТСУ;
- для занятий будет создана современно оборудованная брендированная аудитория по ГЧП;
- совместно будет подготовлен "Страновой обзор развития ГЧП в Республике Таджикистан".
ЕАБР обладает уникальными компетенциями в сфере ГЧП в своих странах и уже участвовал в реализации сложных проектов в Центральной Азии. Например, совместно с международными партнерами, в том числе с Европейским банком реконструкции и Исламским банком развития, мы реализовали первый в регионе крупный ГЧП-проект - Большую Алматинскую кольцевую автодорогу. Этот опыт будет полезен для подготовки проектных команд по ГЧП в условиях растущего портфеля ГЧП-инициатив в Таджикистане", - отметил директор ЕАБР по Республике Таджикистан Владимир Якунин.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
02.09.2025, 14:11
Землетрясение в Афганистане: погибли по меньшей мере 900 человек
Спасатели пытаются добраться до наиболее пострадавших от землетрясения труднодоступных горных районов
Кабул. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Афганистане во вторник утром возобновилась спасательная операция после одного из сильнейших землетрясений в истории страны, сообщает BBC.
Спасатели пытаются добраться до наиболее пострадавших от землетрясения труднодоступных горных районов.
Число погибших в результате сильного землетрясения на востоке Афганистана возросло до 900, 3000 человек получили ранения, сообщил во вторник официальный представитель властей. Спасательные команды продолжают поиски выживших", - пишет источник.
Многие местные жители провели ночь под открытым небом.
Большинство погибших были жителями горной провинции Кунар, которая находилась ближе всего к эпицентру землетрясения, произошедшего в воскресенье поздно вечером.
Официальные лица предупреждают, что число погибших может увеличиться, поскольку были разрушены целые деревни.
Вчера сообщалось о 600 погибших и 1500 пострадавших.
01.09.2025, 12:30
Более 600 человек погибли в результате мощного землетрясения в Афганистане Дополнено
Из-за землетрясения несколько деревень в округе Нургал оказались погребены под землей, и та же судьба может ждать еще сотни из них
Кабул. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Жертвами мощнейшего за два года землетрясения в Афганистане, предварительно, стали 622 человека, еще порядка 1500 получили ранения, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Магнитуда составила 6.0, затем последовали два афтершока.
Землетрясение произошло ночью и затронуло округа Нургал, Соккай, Ватапур, Маноги и Чапа-Дара, уточняет телеканал. Ранения там получили порядка 500 человек. Чиновники предупредили, что число погибших и пострадавших не является окончательным и может увеличиться. Попытки связаться с жителями отдаленных районов еще продолжаются. Также в этих районах ведутся спасательные работы", - сообщает источник.
Из-за землетрясения несколько деревень в округе Нургал оказались погребены под землей, и та же судьба может ждать еще сотни из них.
Землетрясение произошло около полуночи в ночь на 1 сентября, за ним последовали два афтершока магнитудой 5,2 и 4,7. О жертвах кроме Кунара также сообщили в провинциях Нангархар и Лагман, а толчки ощущались в некоторых районах Кабула и Хайбер-Пахтунхвы", - сообщает сайт.
По его данным, Афганистан расположен на линии разлома, где сталкиваются Индийская и Евразийская плиты, что делает его одной из самых сейсмоопасных стран Азии, отмечает Bloomberg. Землетрясения нередко обрушиваются на восточную и северо-восточную части страны, где хрупкие глинобитные дома легко разрушаются, а спасательные работы затрудняет труднопроходимая местность и слабая развитость инфраструктуры, пишет агентство.
Нынешнее землетрясение стало мощнейшим в Афганистане за последние два года.
Ранее, в октябре 2023 года, на западе страны произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3, в результате которого, по данным ООН, погибли около 1,5 тыс. человек и еще 2 тыс. получили ранения.
Дополнено 01.09.2025, 16.00
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования руководству Афганистана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения в этой стране, сообщает пресс-служба главы государства.
Дополнено 01.09.2025, 18.00
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане выросло до 800 человек, сообщает "Синьхуа".
По словам представителя временного правительства Афганистана Забихуллы Муджахида, большая часть разрушений произошла в провинции Кунар, где 800 человек погибли и 2,5 тысячи человек пострадали. В соседней провинции Нангархар 12 человек погибли и 255 пострадали, в то время как в провинции Лагман пострадали 58 человек, а в провинции Нуристан - четверо.
31.08.2025, 15:43
В Беларуси стартует серия учений ОДКБ
В серии учений ОДКБ будут задействованы полигоны "Лосвидо" и "Лепельский"
Минск. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Витебской области в Белоруссии официально стартует серия учений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, маневры продлятся до 6 сентября, сообщает РИА Новости.
В серии учений ОДКБ будут задействованы полигоны "Лосвидо" и "Лепельский". На воскресенье запланирована торжественная церемония открытия учений, которая пройдет в Витебске, а 6 сентября на полигоне "Лосвидо" состоятся итоговый розыгрыш практических действий в рамках учения "Взаимодействие-2025", его торжественное закрытие, парад войск, принимавших участие в учении, а также награждение лучших участников", - пишет издание.
Как заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, проводимое в начале сентября в Белоруссии совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2025" станет основным мероприятием оперативной и боевой подготовки в рамках организации, в интересах его обеспечения будут проведены специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2025" и материально-технического обеспечения "Эшелон-2025".
30.08.2025, 17:32
Зеленский подтвердил, что экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия застрелили во Львове Дополнено
Парубия считают причастным к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года
Киев. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия застрелили во Львове, сообщает РИА Новости.
Ранее украинская полиция сообщила об убийстве "известного общественно-политического деятеля" во Львове в результате перестрелки. Позднее СМИ сообщили, что речь идет об экс-главе СНБО и экс-спикере Верховной рады Андрее Парубии, причастном к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.Об убийстве Парубия стало известно ранее днем. Его тело нашли во Львове. По информации "Страны.ua", его застрелил курьер службы доставки", - пишет сайт.
Момент убийства попал на видео.
На кадрах видно, как человек из сумки достает пистолет, но момент стрельбы не видно из-за дерева", - пишет источник.
Также сайт перечислил, чем известен Парубий.
- С ноября 2013-го по февраль 2014-го координировал Евромайдан. Выступал фактическим комендантом его палаточного лагеря и главой отрядов "Самообороны Майдана".
- Экс-начальник СБУ Александр Якименко заявлял, что по полиции и митингующим стреляли из здания филармонии, за которое отвечал Парубий.
- В феврале 2014-го был назначен на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, был одним из инициаторов создания Нацгвардии, в состав которой вошли отряды "Правого сектора".
- В марте 2014 года предлагал ввести визы для граждан России, а затем - ставить штамп в паспортах о выезде из страны.
Дополнено 30.08.2025, 18.34
Стали известны подробности убийства Парубия, а также появились версии причин произошедшего.
Как сообщает РБК, на месте убийства бывшего спикера Верховной рады Украины нашли семь гильз.
Убийство произошло в районе 12.10 по местному времени (совпадает с мск). Украинский журналист Виталий Глагола сообщает, что, по его данным, в Парубия стреляли восемь раз. Предполагаемый стрелок был одет как курьер службы доставки еды Glovo, передают УНИАН и другие украинские СМИ. Выстрелив в Парубия, нападавший убрал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде. Полиция перекрыла район, его ищут", - пишет источник.
Соратники политика по партии "Европейская солидарность", депутатом которой он был с 2019 года, считают, что убитый "хорошо знал, как устраивать майданы", что могло послужить причиной его устранения. Они полагают, что убийство может быть связано с ожиданиями политических потрясений в стране.
Некоторые соратники своей главной версией назвали "руку Кремля", напомнив, что Парубий принимал активное участие в событиях Евромайдана.
