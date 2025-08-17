Встреча Путина и Трампа на Аляске: о чем договорились президенты  

Фото: naked-science.ru

Пекин. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Китайские ученые под руководством Сюй Гоудуна из Института предотвращения катастроф воссоздали первый в мире сейсмограф, сообщает - Китайские ученые под руководством Сюй Гоудуна из Института предотвращения катастроф воссоздали первый в мире сейсмограф, сообщает naked-science.ru





Согласно историческим источникам, около 2000 лет назад китайский ученый и изобретатель Чжан Хэн создал устройство под названием "Хоуфэн Дидун И", которое считается первым в мире сейсмографом.





Хотя прибор и упоминается в древних записях, современные инженеры и историки долгое время сомневались в его реальности и технической осуществимости. В 2017 году "Хоуфэн Дидун И" даже был исключен из школьных учебников в Китае как спорный с исторической точки зрения артефакт.





Группа китайских ученых под руководством Сюй Гоудуна решила воссоздать древний прибор и проверить его работоспособность.





По данным хроник, "Хоуфэн Дидун И" представлял собой бронзовый сосуд с восемью головами драконов, направленными в разные стороны. Каждый дракон держал в пасти бронзовый шар, а под ним находилась жаба с открытым ртом. При сейсмическом толчке шар выпадал в рот жабы, указывая направление источника землетрясения.





Новая модель устройства, воссозданная командой исследователей, состоит из трех основных элементов: центрального маятника, Г-образного рычага, передающего движение, и блокирующего механизма, предотвращающего срабатывание всех "драконов" одновременно. При землетрясении маятник - вертикальный стержень, закрепленный в основании, отклоняется всего на один миллиметр, и это движение через рычаг приводит в действие одного из "драконов", сбрасывающего шар в направлении толчка. Продуманная система блокировки обеспечивала падение только одного шара: после первого срабатывания остальные семь направлений автоматически блокировались. Это соответствует историческому утверждению: "один дракон сработал, а семь молчали".





Особенностью конструкции стала высокая чувствительность: расчеты показали, что устройство может реагировать даже на колебания земли амплитудой всего 0,5 миллиметра.





Исследование команды под руководством Сюй Гоудуна, опубликованное в журнале Progress in Geophysics, направлено на восстановление статуса "Хоуфэн Дидун И" как выдающегося достижения древней инженерной мысли. Созданное в 132 году нашей эры, во времена правления династии Восточной Хань, это устройство значительно опередило свое время: в Европе аналогичный прибор появился лишь в 1856 году, когда его разработал итальянский ученый Луиджи Пальмьери.