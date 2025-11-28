27.11.2025, 19:25 2846

Казахстанские журналисты ознакомились с уровнем спортивной подготовки в Югре

Фото: ugrakor.ru
Представители ведущих СМИ Казахстана посетили Ханты-Мансийск в рамках пресс-тура, организованного представительством Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Республике Казахстан.


Одним из ключевых объектов программы стал Югорский колледж-интернат олимпийского резерва (ЮКИОР).

vk.com/ukiorugra
Гостям была представлена инфраструктура одного из ведущих спортивно-образовательных учреждений Югры. Делегация осмотрела спортивный и учебный корпуса, современную столовую, медицинский центр, учебные аудитории и Музей спортивной славы Югры.

vk.com/ukiorugra
Каждый из этих объектов является важным элементом комплексной подготовки будущих спортсменов: от образовательного процесса и условий проживания до восстановления и профессионального роста. Инфраструктура создана таким образом, чтобы обеспечивать полный цикл тренировочной, учебной и соревновательной деятельности.

vk.com/ukiorugra
ЮКИОР - автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, специализирующееся на подготовке спортивного резерва для сборных команд России и региона. Учреждение создает условия, позволяющие молодым талантам совмещать обучение с интенсивным тренировочным графиком, участвовать в соревнованиях и достигать высоких спортивных результатов.

vk.com/ukiorugra
Сегодня колледж выполняет важную миссию - подготовку спортсменов высокого уровня, а также отработку современных организационных и нормативных механизмов, необходимых для функционирования единой системы образования и подготовки спортивного резерва страны.

Визит казахстанской делегации стал возможностью представить опыт Югры в сфере спортивного образования, укрепить гуманитарные и информационные связи, а также обменяться практиками в развитии молодежного спорта.
 
