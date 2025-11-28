Казахстанские журналисты ознакомились с уровнем спортивной подготовки в Югре

Фото: instagram/rauanargyn

Обломок метеорита и шерстистый носорог, знаменитые златоустовские булатные клинки, разрубающие гвозди, и ажурное каслинское чугунное литье, известные на весь мир могучие вездеходы "Урал" и золотоносный Миасс, сказы Бажова и каменная река из авантюрина.





Города Челябинской области хоть и молоды в историческом масштабе, но могут похвастать таким количеством удивительных мест, легенд и известных личностей, что за один приезд все посмотреть и узнать совершенно невозможно, сюда хочется вернуться, и не раз.





Об интересе к региону говорит тот факт, что места в отелях бронируют за полгода, и, несмотря на то что гостиничный фонд вырос в прошлом году на 600 номеров, их все равно катастрофически не хватает. По данным Росстата, в прошлом году Челябинскую область посетило около 1,2 млн туристов. Сюда приезжают любители побродить по горам с рюкзаками и поклонники горнолыжного спорта, эзотерики и люди, интересующиеся историей предприятий. Челябинскую область называют "краем тысячи озер". В регионе их насчитывается свыше 3700. Промышленный и событийный туризм, музеи, бардовские фестивали и спортивные мероприятия - в Челябинской области путешественникам есть чем заняться в любое время года.





История городов тесно связана с развитием промышленности. Своим появлением они обязаны предприятиям, которые в большом количестве открывали российские купцы на богатой природными ископаемыми земле. В Миассе добывали медь и золото, в Златоусте ковали и инкрустировали золотом оружие, иконы и посуду, в Челябинске лили дробь и ядра для пушек, выпускали плуги и молотилки. И, конечно, и тогда и сейчас здесь добывают воспетые в сказах Павла Бажова уральские самоцветы: малахит, аметист, змеевик, авантюрин, яшму. Месторождения камней рассыпаны по всему межгорью, которое исследователи назвали самоцветной полосой Урала. В национальном парке Таганай туристов привлекает огромная каменная река длиной 5-6 километров и шириной до 700 метров, состоящая в основном из авантюрина.





Елена Бурова





Невероятной красоты камни с рисунками на спиле, похожими на природные пейзажи, хранятся и в Государственном историческом музее Южного Урала.





Kazakhstan Today Kazakhstan Today





Здесь же находится один из самых завораживающих экспонатов - обломок знаменитого Челябинского метеорита, упавший в 2013 году в озеро Чебаркуль, весом 505 кг. Весь метеорит весил около 7 тонн, а ударная волна от его падения была такой силы, что в домах вылетали стекла. Тогда сотни людей ранило осколками, но челябинцы сумели с юмором обыграть напугавшее всех событие. К примеру, в сувенирных лавках продают магниты с надписью "Ничего так не бодрит, как с утра метеорит".





Kazakhstan Today





С метеоритом соседствует могучая фигура шерстистого носорога - обитателя здешних мест в ледниковый период.





Kazakhstan Today





В музее также представлены шедевры каслинского чугунного литья - статуэтки, ажурные столики, скамьи. Элементы чугунного декора - перила, лесенки, балясины до сих пор используют как визитную карточку в интерьере разных зданий города.





Kazakhstan Today Kazakhstan Today









В краю металлургов, где лили ядра, пушки и чугунные решетки, делали автомобили и оружие, экскурсоводы с огромным удовольствием и любовью демонстрируют изящные изделия мастеров. Чего стоят только знаменитые златоустовские клинки, иконы и посуда, инкрустированные золотом и драгоценными камнями.









Kazakhstan Today Kazakhstan Today Kazakhstan Today Kazakhstan Today





Тончайшую и кропотливую работу мастера выполняют до сих пор на Златоустовской оружейной фабрике - первой в России. Она была основана в 1815 году по приказу императора Александра I и долгое время была единственным официальным предприятием в стране, которое изготавливало холодное оружие сначала для российской, а затем и для советской армии. В 19 веке Златоустовскую фабрику возглавил Павел Аносов. Именно ему после многочисленных экспериментов удалось создать знаменитую булатную сталь. Клинки из такой стали одинаково легко перерубали подброшенный шелковый платок или гвозди, а их гибкость была такова, что клинок сгибался в кольцо.





Kazakhstan Today





За годы Первой мировой войны в Златоусте было изготовлено более 600 тысяч шашек, клинков и кавалерийских пик. Во время Великой Отечественной войны на фабрике, переименованной в то время в Златоустовский инструментальный комбинат (ЗИК), изготовили военную легенду - "Черный нож", также известный как "Танковый нож" или "Нож разведчика". Этими ножами были вооружены танкисты Уральского добровольческого танкового корпуса, которых боялись солдаты Вермахта и прозвали "Дивизия черных ножей". Всевозможные ножи на фабрике делают и по сей день, и их с удовольствием покупают туристы в качестве сувениров.





Kazakhstan Today





Кстати, полюбоваться можно не только на готовые изделия, но и на сам процесс литья. К примеру, на экскурсии в Миассе желающие могут своими глазами увидеть, как металл нагревается до температуры плавления 1500 градусов, и сделать фото на фоне ярко-красных искр, летящих из-под многотонных прессов.





Стихию огня сменяет стихия воды - по озеру Тургояк можно доплыть на яхте до острова Веры, где находятся остатки тысячелетних капищ и древние мегалиты.





Kazakhstan Today Kazakhstan Today





А можно прогуляться по Старгороду - старому центру Миасса, в котором сохранились купеческие дома, служащие ныне библиотекой, торговым домом или музеем.





Ну а в Челябинске туристы любят прогуливаться по огромному сосновому бору - "легким" города или по местному "Арбату" - пешеходной улице Кирова, на которой находится множество знаковых для города зданий, памятников и уличных скульптур. В их числе: памятник танкистам-добровольцам - героям Великой Отечественной войны, "Нулевая верста", городские ворота, фигуры Городового, Пожарного, Ходока и других городских персонажей. Финальным аккордом становится выход на набережную реки Миасс, с которой открывается необыкновенно красивый вид на ночной, усыпанный огнями город и поющие фонтаны.





instagram/rauanargyn





Но главным впечатлением поездки становятся жители области: экскурсоводы, владельцы ресторанчиков, работники предприятий, продавцы в магазине и обычные прохожие. Везде: от муниципалитета и заводских цехов до вузов и музеев участникам пресс-тура из Казахстана оказывали самый теплый и дружеский прием. А люди, которые рассказывали о своем крае, делали это настолько вдохновенно и увлеченно, что в Челябинскую область захотелось обязательно вернуться.