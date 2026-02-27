26.02.2026, 21:39 1681
Глобальный горный саммит. Адаптация к климатическим изменениям
Фото: Depositphotos
Бишкек начал подготовку ко второму Глобальному горному саммиту. Он пройдет в столице Кыргызстана в октябре 2027 года. Ключевое место в повестке будут занимать вопросы адаптации к меняющимся условиям жизни, вызванным ростом температуры на планете, сообщает ИА "Кабар".
По данным мировых институтов, занимающихся вопросами климата, если в среднем на Земле за последние 50 лет стало теплее на 1,3 - 1,5 градуса, то в горных регионах этот процесс идет быстрее, примерно в два раза. Причем, как отмечают ученые, в последние десятилетия опасный процесс ускорился и сейчас температура растет и вовсе угрожающими темпами. Это главная причина деградации ледников, природных аномалий, разрушительных штормов или, наоборот, волн жары и засух.
Уже 20 лет на различных международных площадках, прежде всего, под эгидой Организации Объединенных Наций, Кыргызстан инициирует меры реагирования на климатические риски и инициирует различные программы адаптации к новой реальности. С подачи нашей страны в 2022 году Генеральной ассамблеей ООН было объявлено Пятилетие действий по развитию горных регионов. Глобальный саммит в Бишкеке на уровне глав государств станет не только подведением промежуточных итогов, но и началом нового этапа выработки программ и проектов, направленных на смягчение последствий климатических угроз.
На одной из международных встреч президент Садыр Жапаров рассказал о том, с какими последствиям глобального потепления столкнулся Кыргызстан, и какие риски это создаст в будущем. За несколько десятилетий наша страна потеряла около 20% ледников, которые относились к категории "вечные". Темпы их таяния таковы, что к 2040 году республика может лишиться 40% водных ресурсов, а к концу столетия до 80%. Наверное, даже не экспертам понятно, что это будет уже не кризис, а катастрофа.
Если горные страны утратят ледники, без воды останутся многие континентальные государства на обширных территориях. Эти пространства станут практически непригодны для жизни. Поэтому, пока процесс не стал необратимым, Кыргызстан призывает мировое сообщество к активным действиям.
К новым условиям нужно не только адаптироваться, но и сохранить экономический потенциал. В горных государствах необходимо внедрять передовые разработки в сфере зеленой энергетики, совершенствовать и модернизировать гидротехнические сооружения и ирригационные сети. Это первоочередные меры, необходимые для рационального использования ресурса трансграничных рек. Беречь воду нужно уже сейчас, чтобы при сокращении стока ее хватало на нужды людей, развитие животноводства и сельского хозяйства. Как отмечают эксперты, сохранение экосистем в горных регионах - это вызов и вопрос устойчивого развития для всего человечества.
Как подчеркивают эксперты, вопросы нивелирования климатических рисков и экономической стабильности тесно переплетены между собой. На реализацию масштабных проектов требуются колоссальные ресурсы, поэтому мировое сообщество, поддерживая горные страны, вкладывается и в собственное будущее.
Доктор экономических наук Толонбек Адыров акцентирует внимание на том, что горный климат сам по себе непредсказуем, а в условиях глобального потепления он становится фактором повышенного риска.
У нас всего около 5% территорий пригодны для ведения сельского хозяйства. Но из-за породных аномалий значительная часть урожая может быть потеряна. Горная экосистема очень непредсказуема. Реки, которые формируются в наших горах, они уходят далеко за пределы нашей страны, от них зависит весь регион. Поэтому в проекты по сохранению ледников, внедрению технологий сбережения и рачительного использования водных ресурсов должны вкладываться и наши партнеры. Это напрямую зависит состояние экономики и продовольственная безопасность не только Кыргызстана или Таджикистана, но и других стран региона. Мы должны говорить, чтобы были фонды поддержки горных стран. Мы должны предлагать льготное финансирование для строительства тех же гидроэлектростанций, горной инфраструктуры. И, наверное, пришло время предложить признать экосистемные услуги как экономический актив. Вода и ледники - это объекты международных расчетов. А сервис и устойчивость - это предмет контракта. Второй всемирный горный саммит в Бишкеке - это платформа для переговоров, где финансирование климатических программ связано с глобальным развитием в целом", - рассказал Толонбек Абдыров.
Иначе говоря, в горных странах, где климат меняется быстрее, действовать ненужно сообща и оперативно. Инвестиции в эти территории необходимо направлять в первоочередном порядке, потому что природные факторы и условия сложились так, что государства, где 90 процентов и более занимают горные массивы и хребты, по определению не могут быть очень богатыми. У них элементарно нет достаточно ресурсов, чтобы реализовывать масштабные проекты по сохранению ледников или противодействию климатическим изменениям.
Поэтому, если в регионе нежелательно строить тепловую станцию, чтобы снизить антропогенный эффект, необходима альтернатива. Если выдвигается условие сократить выбросы с предприятий, то должны быть и определенные механизмы компенсации за ограничение производственных мощностей. Если есть общая задача сохранить ледники и ресурсы трансграничных рек, то и решать ее нужно сообща.
Эколог Бактыбек Саипбаев акцентирует внимание на то, что все виды работ в горных регионах имеют высокую себестоимость. Из-за климатических особенностей сельское хозяйство вести рискованно. Из-за рельефа местности затруднена логистика, есть особые условия и требования к строительству, добыча ископаемых также налагает дополнительные финансы. То есть ведение любого вида деятельности в горах, тем более, если речь идет о крупных промышленных объектах, влечет за собой повышенные затраты.
Поэтому, как подчеркивает аналитик, в решении задач глобального уровня, такой как противодействие климатическим изменениям, ответственные представительные мирового сообщества должны принимать участие.
Необходимы скоординированные усилия по поддержанию экологической обстановки. Экосистемы горных стран очень уязвимы, они легко подвергаются негативному внешнему воздействию. Мы видим это на примере того, как стремительно деградируют ледники. Мы говорим о необходимости масштабных природоохранных мероприятий, ограничений, налагаемых на производства, соблюдение повышенных требований и регламентов для снижения выбросов, все это стоит денег. Поэтому, конечно, первые, кто должен проявить о горных странах заботу, это те государства, которые получают от нас воду. Если мы потеряем ледники, то условия жизни на огромных пространствах изменятся кардинально. Наверное, никому не хочется, чтобы наш регион превратился в засушливую пустыню", - говорит Бактыбек Саипбаев.
Правительство Кыргызстана уже ведет планомерную подготовку к проведению второго Глобального горного саммита под эгидой ООН. На заседании организационного комитета, под председательством главы кабинета министров, отмечено, что в ходе Пятилетия развития горных регионов в республике было реализовано несколько важных инициатив.
Начато активное развитие потенциала возобновляемых источников энергии, прежде всего, речь идет о строительстве десятков ГЭС. В рамках национальной программы "Жашыл мурас" ежегодно высаживается до 8 миллионов зеленых насаждений, которые формируют большие лесные массивы, поглощающие углеродные выбросы. К саммиту Кыргызстан представит и другие конкретные результаты проделанной работы по противодействию климатическим изменениям. При этом, как подчеркивают эксперты чтобы переломить ситуацию, проекты по поддержке горных регионов необходимо масштабировать и не затягивать с их реализацией.
Автор: Кирилл Степанюк, ИА "Кабар"
Столица Венесуэлы город Каракас принимает крупный международный форум по противодействию неоколониальной политике. В работе участвуют делегации из более чем 40 стран, а общее количество участников превысило 300 человек. Это эксперты, правоведы, международники, представители научных кругов, общественные и политические деятели. Суть выступлений сводится к тому, что двойные стандарты и односторонние санкции, вмешательство во внутренние дела и сдерживание развития отдельных государств, это не просто рычаги экономического подавления, а методичная неоколониальная практика, нацеленная на завладение ресурсами и разграбление тех стран, которые не признают право силы и осмеливаются выбрать путь собственного развития, сообщает информационное агентство "Кабар".
Венесуэла в первых рядах борцов с колонизацией не только в 21 веке. В 19 веке сопротивление, возглавляемое Симоном Боливаром, освободило от испанского господства Венесуэлу, Новую Гранаду, Королевскую Аудиенсию Кито, Перу и Боливию. В то время это был первый прецедент в Южной Америке, когда население объединилось в борьбе против захватчиков и отстояло право на суверенитет. Уже в новейшей истории, в 2007 году, Уго Чавес, президент Венесуэлы, национализировал нефтяную промышленность, которую эксплуатировали западные корпорации. Месторождения "черного золота" стали народными. Контроль над стратегической отраслью полностью перешел государству. За это венесуэльцев наказали, обложив санкциями. Новый глава Венесуэлы Николас Мадуро продолжил отстаивать право народа самостоятельно распоряжаться природными ресурсами. Его пытались сместить через организацию подобия "цветной революции" при поддержке колумбийских наемников. К слову, Гуайдо стал ярым оппозиционером после того, как вскрылось хищение им сотен миллионов долларов из фонда поддержки семей военных. Тем не менее, под надуманными предлогами международное давление и блокада усиливались. Но Венесуэла никогда не сдавалась. Символом ее стойкости стали Боливар, Чавес и Мадуро. Их часто изображают на уличных граффити, иногда всех вместе.
Цена свободы для Венесуэлы - это десятилетия секционного давления. Ущерб оценивается десятками миллиардов долларов. Страна, которая могла быть одной из самых богатых и успешных, живет под прессом внешнего давления. Выдержать это непросто: экономическая блокада создает проблемы, но венесуэльцы не готовы променять свой суверенитет на "пластиковые бусы" и другие подачки дядюшки Сэма.
Недра с самыми богатыми на планете запасами нефти, получение над ними контроля - давняя мечта глобалистов. Они считают, что только с их позволения можно торговать энергоресурсами, причем только по их правилам и под их тотальным контролем. Неоколонизаторы полагают, что все месторождения должны принадлежать им. И они сами будут назначать цены, регулировать объемы добычи и извлекать из нефтедобычи прибыль.
Впрочем, экономическая удавка уже не столь эффективна как раньше. В последнее время ряд стран на фоне геополитической неопределенности наращивают закупки нефти в Венесуэле, а еще хорошо идут на экспорт кофе и какао, за счет этого удалось поднять экономические показатели и улучшить социальное положение граждан.
Кстати, в этом году Венесуэла заключила с ЕАЭС ряд соглашений о беспошлинной взаимной торговле. Хоть мы и находимся на разных концах планеты, такое сотрудничество при налаженной логистике может быть очень выгодным. Венесуэла - страна вечного лета, здесь выращивают самый лучший кофе, вкуснейший какао, разнообразные тропические фрукты. Нам есть чем торговать друг с другом, причем очень выгодно. И вопреки нарративам отдельных СМИ о том, что в Венесуэле большая часть населения находится у черты бедности, повсюду разруха и тотальная нищета, посмотрите несколько фото сделанных в магазинах и в небольших торговых точках Каракаса.
Такого изобилия продуктов и товаров, в том числе известных брендов и торговых марок, в бедной стране быть не может. А ещё здесь абсолютно бесплатное образование, в том числе высшее и медицинское обслуживание. Ну а тем, что каждый владелец авто может ежемесячно бесплатно получить 120 литров бензина, наверное никого не удивить. Да, многие венесуэльцы живут не богато, без излишеств. Но при этом очень достойно.
Вернемся к форуму в Каракасе. Делегации десятков стран с разных континентов. На языках своих народов они заявили, что не приемлют односторонние санкции и торговые ограничения, которые стали оружием неоколониализма.
Глобалисты ослабляют экономики стран, провоцируют социальные потрясения, спонсируют госперевороты и марионеточные режимы. Их единственная цель - добраться до месторождений полезных ископаемых и выкачивать из стран ресурсы. Колониализм в любых его проявлениях неприемлем, заявил почетный гость форума министр иностранных дел Нигера Сангаре Бакари. Он подчеркнул, что всего несколько лет назад через противостояние с террором и преодоление экономического давления его страна избавилась от колонизаторов управлявших ресурсами страны, через марионеточные правительства. Они контролировали самые богатые залежи урана, при этом народу Нигера оставались лишь крохи. Но все удалось изменить.
За два года нынешние руководители совершили подвиги, которых ни одно предыдущее правительство даже не пыталось достичь: народ смотрит в будущее, и он объединен вокруг великих забот национальной жизни; с территории страны высланы все военные базы, в частности французские и американские, это способствует усилению мощи нашей армии; денонсированы все несбалансированные контракты, которые не уважают интересы и достоинство нашего народа; утвержден суверенитет над нашими ресурсами, которые долгое время разграблялись; удалось пробудить патриотизм среди наших соотечественников. Мы показали, что Нигер может стоять на ногах, мужественно и успешно противостоять терроризму и жить без так называемой иностранной помощи, часто используемой для угроз или унижения нигерцев. Решения, которые касаются Нигера и его народа, принимаются в Нигере, нигерцами и в интересах Нигера, и нигде более", - подчеркнул Сангаре Бакари.
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль поприветствовал гостей форума от лица президента Николаса Мадуро и пожелал участникам форума стойкости духа в борьбе за независимость и право оставаться суверенными.
Мы собрались на этой конференции в поистине судьбоносный исторический момент, когда мы видим, что последствия колониализма, которые все еще сохраняются, и насаждение неоколониализма, который пытается утвердиться с большей силой, заставляют нас сталкиваться со сложной ситуацией, которая требует единения всех прогрессивных сил, революционных сил, борющихся за независимость", - заявил Иван Хиль.
По мнению подавляющего большинства ораторов, мир нуждается в создании новой, более справедливой системы международных отношений. Необходима модель, которая позволит странам выстроить политические и экономические связи на основе доверия, взаимного уважения. Не должно быть одного полюса ведущего геополитические игры с позиции силы, давления и шантажа. То есть антиколониальный форум в Каракасе можно назвать еще одним шагом к многополярному миру. Значительное число государств Латинской Америки, Африки и Евразии обращают все больше внимания на такие объединения как ШОС, БРИКС, ЕАЭС и начинают с ними работать и ищут возможности наладить контакты.
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
На мир больше нельзя смотреть через кривое зеркало двойных стандартов - таким был главный посыл выступления президента Кыргызстана на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Выйдя к трибуне, Садыр Жапаров подчеркнул, что изначально дипломаты подготовили ему вежливый текст, но он посчитал, что сейчас не время произносить красивые и приятные слова, и решил открыто высказаться о международных событиях и переживаниях не только как глава государства, но и как обычный гражданин, сообщает информационное агентство "Кабар".
В разных уголках мира - в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии - вспыхивают новые вооруженные конфликты и войны. Миллионы людей теряют свои дома, вынуждены покидать родные земли. Миллионы становятся жертвами. Кто же страдает больше всего? В первую очередь - простые люди! Мировые политики наживаются на их смерти. Мы не можем закрывать глаза на страдания многих народов: Палестины, Украины, Судана, Сирии и других, где продолжаются военные действия, гибнут мирные жители, нарушаются права человека. Мировое сообщество, применяя двойные стандарты, приоритизирует эти конфликты на "более или менее важные", с учетом своих геополитических интересов. Конфликт в Украине длится уже почти четыре года, люди гибнут и бегут из страны. Поддерживаем усилия президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по поиску решений мирного урегулирования конфликта в Украине. Мы заинтересованы в этом!" - подчеркнул Садыр Жапаров.
Санкционная политика ряда стран с блоковым мышлением - это отдельная тема. Экономическая удавка, набрасываемая на неугодные государства, стала использоваться настолько часто, что можно сбиться со счету, сколько ограничений и на кого было наложено. Такими односторонними действиями, причем в обход ООН, причинен колоссальный ущерб мировой торговле; спровоцированные таким образом кризисы создают трудности всем, из-за этого страдают миллионы людей, причем не в последнюю очередь и в тех странах, которые эти санкции накладывают. Там падает экономика, сокращаются социальные программы, снижается уровень жизни простых людей.
Инструменты геополитического давления используются и в отношении Кыргызстана. Но Садыр Жапаров дал понять, что односторонние действия контрпродуктивны. Страна не будет жертвовать интересами наших граждан или отказываться от сотрудничества с историческими партнерами и соседями, чтобы кому-то угодить или понравится. В полноформатном сотрудничестве с надежными партнерами экономика Кыргызстана окрепла и идет на подъем, поэтому страна не будет разменной монетой в чьих-то закулисных интригах, и требует к себе уважительного отношения.
В 2024 году страны Европейского союза осуществили торговлю с Россией на сумму 141 миллиард долларов, из которых 36 миллиардов пришлось на импорт из России. А Великобритания, которая ввела санкции против двух наших банков, в том же году вела торговлю с Россией на сумму 2,2 миллиарда долларов. Говоря откровенно, кто-то оставляет за собой возможность сотрудничества с Россией, отстаивая собственные интересы, но другим это запрещает. Как это назвать? Есть поговорка: "Прежде чем требовать что-то от других, будь сам примером". Вы требуете, чтобы мы не сотрудничали с Россией, а сами активно развиваете с ней торгово-экономические связи. Нас с Россией связывает гораздо больше экономических отношений, чем вас. Поэтому в экономическом плане, отказаться от сотрудничества с Россией мы не можем. Мы не стремимся к противостоянию с другими. Мы сотрудничаем практически со всем миром, проводя многовекторную политику. Например, мы ежегодно продаем в ту же Англию золото на сумму 1 миллиард долларов. Моя первоочередная обязанность как президента страны - обеспечить безопасность моих граждан и страны, а также улучшить их экономическое положение. Мы выступаем против политизации экономического сотрудничества и торговли. Поэтому мы требуем отмены санкций в отношении наших двух банков", - заявил Садыр Жапаров.
Говоря о событиях на Ближнем Востоке, лидер Кыргызстана акцентировал внимание на том, как ситуацию в секторе Газа описал Генеральный секретарь ООН - это кладбище тысяч детей! Он потребовал остановить геноцид и начать международное разбирательство под эгидой ООН.
Что еще нужно, чтобы остановить войну и ужасающие события в Газе? Мы должны сопереживать палестинскому народу, понесшему огромные потери в результате бесчеловечного конфликта в секторе Газа. Мы не должны оставаться равнодушными к человеческой трагедии, разворачивающейся на глазах всего мира. Мы требуем остановить геноцид в отношении палестинцев и начать международное судебное расследование со стороны Международного суда ООН! Моя страна всегда решительно осуждает насилие и терроризм в любых его проявлениях, в том числе террористические нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Таких террористов следует жестко наказывать. Однако у борьбы с терроризмом, у методов уничтожения террористов существуют свои приемы и процедуры. Именно этими методами и следует пользоваться. Из-за действий подобных террористов не должны гибнуть миллионы простых граждан. Почему мы допускаем массовую гибель простых людей и невинных детей сотнями тысяч? Единственный путь установить прочный мир - реализовать принцип "Два государства для двух народов". Палестина должна обрести независимость на основе границ 1967 года", - отметил Садыр Жапаров.
Отдельно президент Кыргызстана остановился на сложной экономической и гуманитарной ситуации в Афганистане. Эта страна, после ухода из нее иностранных военных контингентов, находится под удушающими санкциями, у нее арестовали активы, находящиеся в зарубежных банках. Значительная часть населения находится на грани голода и нищеты, и это государство продолжают давить санкциями.
Изолировать Афганистан на международном уровне и лишать его иностранной помощи - неправильно. Это несправедливо. Считаем, что использование финансовых инструментов в целях геополитической и идеологической выгоды для обострения гуманитарного кризиса является проявлением несправедливости и бесчеловечности. Поэтому мы убеждены, что замороженные западными странами активы Афганистана на сумму свыше 9 миллиардов долларов США должны быть возвращены афганскому народу как можно скорее. Эти средства могли бы способствовать восстановлению инфраструктуры, расширению доступа к кредитам через местные банки, развитию сельского хозяйства и созданию новых возможностей для миллионов людей, живущих в бедности. Вы используете эти средства и получаете с них выгоду. Это позор для вас. Согласно данным Организации Объединенных Наций, в 2025 году в Афганистане 15 миллионов человек столкнулись с голодом, а 24 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи", - рассказал Садыр Жапаров.
Для урегулирования конфликтов и разногласий, оздоровления и разрядки международной обстановки Кыргызстан готов поделиться опытом того, как был достигнут прогресс в установлении прочного мира в Центральной Азии. Хотя еще несколько лет назад страны региона имели друг к другу территориальные претензии, что создавало серьезную напряженность на грани серьезных вооруженных столкновений.
Несмотря на сложные исторические и географические предпосылки, Кыргызстан мирно урегулировал свои приграничные вопросы с соседними странами, в частности с Таджикистаном и Узбекистаном. Этот процесс сопровождался продолжительными переговорами на высоком уровне, на уровне экспертов, и был решен с учетом уважения интересов всех сторон. С уверенностью могу отметить, что сегодня границы между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном - это границы дружбы, торговли и сотрудничества. Этот опыт подтверждает: мир возможен там, где есть политическая воля, уважение и диалог, которые позволили нам разрешить все существующие противоречия и встать на путь созидания и развития. Кыргызстан готов предоставить свой опыт разрешения сложных вопросов с мировым сообществом. Давайте использовать более 3 триллионов долларов, которые ежегодно тратятся на вооружение по всему миру, для улучшения жизни людей, ликвидации голода, охраны нашей экологии и очистки воздуха", - призвал Садыр Жапаров.
Президент Кыргызстана призвал мировое сообщество жить не в гонке за тем, у кого сильнее оружие, а в соревновании за то, у какой страны чище природа и воздух. Климат на планете меняется, при этом быстрее всего эти процессы протекают в горных регионах. Это глобальный вызов, так как реки, питающие огромные территории, впадающие в озера и моря, берут свое начало в высокогорье.
Кыргызстан готовит второй саммит Bishkek+25, запланированный на 2027 год, как центральную площадку для государств, международных организаций и экспертов по устойчивому развитию горных территорий. Приглашаем всех вас принять активное участие в данном мероприятии. Дорогие друзья, как сказал в свое время Генеральный секретарь ООН Даг Хаммершельд: "ООН была создана не для того, чтобы привести человечество в рай, а скорее спасти человечество от ада". Сегодня эти слова как никогда актуальны. Организация родилась из ужасов войны, но жива благодаря вере в сотрудничество, диалогу и уважению. Сегодня как никогда ранее важно сохранить и развивать систему многосторонности - как щит от анархии и односторонних решений", - подчеркнул президент Кыргызстана.
В завершение своего выступления Садыр Жапаров высказался о реформировании Совета Безопасности. Он отметил, что эта структура должна базироваться на принципах универсальности и широкой географической представленности.
Кыргызстан считает законным и справедливым расширение права африканских государств на членство в Совете Безопасности и усилия по устранению исторического дисбаланса. Более 60 государств-членов, включая Кыргызстан, никогда не избирались в Совет Безопасности, в то время как некоторые страны избирались по пять-шесть раз", - напомнил он.
В этой связи Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру в непостоянные члены Совбеза ООН на 2027-2028 годы. Малые государства, как субъекты международного права, также должны иметь возможность вносить свой посильный вклад в обеспечение мира, глобальной безопасности и устойчивого развития. Может быть, тогда мир станет более справедливым, чутким к проявлениям малых стран и народов, а кривое зеркало двойных стандартов останется где-то в прошлом.
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
Кыргызстан, как и другие страны региона, сталкивается с новым вызовом - массовым распространением наркотиков среди молодежи. Пилюли и порошки, меняющие сознание, зависимость от которых становится патологической и неизлечимой, хлынули в ночные клубы. Для части так называемой тусовки это бизнес, для тех же, кого подсадили, это медленная неминуемая смерть. Как отмечают эксперты, занимающиеся этой проблемой, сейчас в тренде метамфетамин, прегабалин, нитазены. Это сильнодействующие синтетические наркотики, которые разрушают личность и убивают человека даже быстрее, чем опий и героин, сообщает информационное агентство "Кабар".
По данным ООН, в странах Центральной Азии наркозависимость среди подростков и молодежи становится глобальной проблемой, рынок потребления неуклонно растет. Регион перестает быть территорией, которую преступные группировки используют для транзита. Специалисты говорят о тревожных тенденциях, а они таковы, что внутри стран уже не просто кто-то занимается теневым бизнесом, наносится ущерб генофонду нации через массовое распространение сильнодействующих наркотиков.
Летом ГКНБ Кыргызстана провело обыски в нескольких ночных клубах Бишкека. Спецслужбы установили, что деятельность отдельных заведений была ориентирована на разврат молодежи путем вовлечения в сообщество ЛГБТ и употребление наркотических средств. В ходе проверки были обнаружены психотропные вещества и так называемая "аптечная наркота". В уборных - пакеты с белым порошком. По психотропным и наркотическим веществам назначены соответствующие экспертизы.
Рейды спецслужб по злачным заведениям стали регулярными. Еще в прошлом году глава ГКНБ, предупреждал владельцев клубов о том, за них возьмутся, если они будут закрывать глаза на торговлю наркотиками. Тогда глава ГКНБ Камчыбек Ташиев подчеркнул, что проблема становится все масштабнее.
Если наркоситуация в стране сохранится на этом же уровне, то максимум через 10 лет наше общество столкнется с большой проблемой. Поэтому все правоохранительные органы должны начать беспощадную борьбу с теми, кто распространяет наркотики. К таким лицам будут применены все меры в рамках закона. Вы должны взять на контроль школы, вузы, учреждения, ночные клубы, кафе, рестораны. Милиция, прокуратура, ГКНБ должны взять этот вопрос на особый контроль, потому что это задача, которую поставил перед нами глава государства. Президента беспокоит будущее подрастающего поколения", - подчеркнул председатель Государственного комитета нацбезопасности. Вот данные, которые содержатся во Всемирном докладе ООН по наркотикам: "В 2022 году наркотики употребляли более 292 миллионов человек - на 20% больше, чем десять лет назад. Центральная Азия, ранее считавшаяся исключительно транзитным регионом, теперь становится рынком потребления. Основная угроза - переход от растительных наркотиков, таких как героин, к более дешевым, мощным и трудноотслеживаемым синтетическим веществам", - заявил он.
За последние несколько лет глобальный наркобизнес изменился кардинально. Если раньше основу черного рынка составляли классические опиаты, то сегодня доминируют синтетические вещества - особенно метамфетамин и нитазены, отличающиеся высокой смертностью даже при незначительной передозировке. Производство переместилось с полей в закрытые лаборатории, а сбыт - в цифровое пространство, через связь в мессенджерах и закладки. Это снижает издержки для наркокартелей и усложняет работу правоохранительных органов.
При этом наибольшую угрозу представляет то, что производство "синтетики" значительно дешевле изготовления традиционных наркотиков. Конкуренция между картелями делает таблетки, порошки и соли еще более доступными для подростков и молодежи. Эта "недорогая дурь" хлынула в развлекательные и увеселительные заведения, причем не только в Бишкеке, и не только в Кыргызстане. Как видно из статистических данных, в целом в Центральной Азии наркопотребление в молодежной среде в последние годы неуклонно растет.
Практически каждую неделю силовики Кыргызстана вскрывают подпольные абортарии, выявляют так называемых дистрибьютеров и закладчиков. Задерживаются группировки, у которых изымаются партии наркотиков на колоссальные суммы. Весной в Бишкеке была разоблачена международная преступная сеть, кустарно производившая "синтетику" на трех кустарных производствах. Дельцы подготовили к продаже почти 45 килограммов опасных препаратов, которыми можно было "отравить" несколько тысяч человек. Только одна эта изъятая партия оценивается в $3 миллиона.
Деятельность наркокартелей после выявления пресекается моментально, еще чаще в руки правоохранителей попадаются так называемые закладчики. Но при этом кураторы сетей, ведущие свою деятельность в цифровом пространстве и использующие криптовалюты, чаще остаются безнаказанными, так как координируют работу лабораторий, дилеров и распространителей из-за рубежа.
А теперь наркодельцы стремятся попасть еще и в школы. Так же через мессенджеры и закладки завлекают подростков возможностью легкого заработка, для начала предлагают просто попробовать и угостить друзей. Таким способом и распространяются так называемые соли. Дешевая "синтетика", получаемая из аптечных сильнодействующих препаратов. Она вызывает зависимость с первой-второй дозы и неизлечима. Эта химия в буквальном смысле калечит совсем еще детей, при этом она становится все доступнее.
Даже однократное употребление наркотиков может разрушить жизнь подростка и всей его семьи. Об этом в эфире Биринчи радио рассказала заведующая отделением медико-психологической помощи несовершеннолетним Республиканского центра психиатрии и наркологии Минздрава Кыргызстана Тинатин Сагымбаева.
Самый опасный миф: с одного раза ничего не будет. Новые психоактивные вещества (НПВ) - это мощные стимуляторы, которые могут привести к необратимым последствиям", - подчеркнула она.
Синтетические соединения, влияющие на психику и нервную систему, производят кустарно и постоянно меняют формулы. Дельцы называют такие вещества "дизайнерскими" наркотиками.
Мы сталкиваемся с колоссальными трагедиями. Родители часто считают, что зависимость - это вопрос силы воли, и ребенок может бросить, если захочет. Но это болезнь, которую невозможно контролировать только желанием", - отметила Тинатин Сагымбаева.
Врачи рекомендуют родителям обращать внимание на резкое изменение веса, расширенные зрачки, покраснение глаз, агрессивное или замкнутое поведение, падение успеваемости, нарушения сна, тусклую кожу. Если есть признаки употребления, нужно незамедлительно обращаться к специалисту.
Эксперт в сфере безопасности Эдил Марлис уулу говорит, что проблема синтетических наркотиков - это бич сегодняшнего дня.
Изготовление и распространение такого рода препаратов - трансграничная проблема. Лаборатории по производству компактные, их можно разместить даже в квартире в каком угодно городе, в какой угодно стране. В основном этим занимаются заезжие гастролеры. Расходные материалы наркокартели маскируют под лекарства, причем часть из них в ряде государств порой даже не под запретом. Что касается распространения, то через интернет можно спокойно контролировать доставщиков и закладчиков издалека, как правило из другой страны. Поэтому бороться с такого рода незаконной деятельностью очень тяжело. Сил, компетенций и полномочий только правоохранительных органов для этого недостаточно. Сейчас важно подключать к этой работе общественные институты, заниматься антипропагандой. Необходимы скоординированные действия в молодежной среде. Подростки должны осознавать, что могут на себя навлечь, просто попробовав веселящую и дающую энергию таблетку. Минуты наслаждения не стоят искалеченных жизней. Они должны это понимать", - подчеркивает Эдил Марлис уулу.
Эксперты описывают складывающуюся картину так: "синтетика" легкодоступна и относительно дешева, при этом цифровая логистика создает проблемы по выявлению сетей распространителей. Криптовалюты, анонимные кошельки и шифрование делают крупных дилеров практически неуязвимыми.
Существуют специальные закрытые каналы в мессенджерах, где можно выбрать наркотик, оплатить его криптовалютой и получить инструкции по месту закладки - без прямого контакта. В процесс распространения все чаще вовлекаются подростки. Лаборатории могут быть размещены в доме, гараже или подвале. Многие вещества до сих пор не включены в международные списки контролируемых, что делает их особенно привлекательными для наркобизнеса.
Милиция и специальные службы продолжают проводить рейды по ночным клубам, выявляют лаборатории, где изымаются блистеры с таблетками неизвестных веществ, флаконы и пакетики с порошками.
Кыргызстан и соседние страны столкнулись с серьезным вызовом. Эксперты не устают повторять как мантру призыв к молодежи не прикасаться к неизвестным веществам и не пробовать из любопытства. Одно-два употребления "синтетики" формируют жесткую зависимость. Поиски новой дозы становятся для наркомана смыслом существования, все остальное теряет значение и смысл.
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
Приливные волны Бохайского залива вздымаются, у врат Тяньцзиня звучат радостные песни. В сентябре Тяньцзинь озарился особым блеском - здесь успешно состоялся 25-й саммит Совета глав государств - членов ШОС. Более двадцати зарубежных лидеров, включая президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, а также десять руководителей международных организаций собрались на берегах Хайхэ, чтобы укрепить дружбу и обсудить пути совместного развития. Тяньцзиньский саммит не только принес весомые результаты, но и стал важной площадкой, где председатель Си Цзиньпин выдвинул "Инициативу по глобальному управлению", привлекшую внимание всего мира. Итоги встречи можно выразить тремя словами:
Соединение. Восемь итогов, открывающих новую страницу ШОС
Тяньцзиньский саммит стал крупнейшим и наиболее плодотворным в истории организации. Он ознаменовался восьмью ключевыми достижениями: утверждена стратегия развития ШОС на ближайшие 10 лет; прозвучал справедливый голос в защиту итогов Победы во Второй мировой войне; выражена твердая поддержка многосторонней торговой системе; создана основа для работы "четырех центров безопасности"; принято политическое решение о создании Банка развития ШОС; учреждены шесть платформ практического сотрудничества; разработаны шесть программ действий по обеспечению высококачественного развития; достигнут новый прорыв в реформировании ШОС. Эти шаги стали важным вкладом как для стран-членов, так и для международного сообщества.
Тот, кто держится Великого образа, привлекает весь мир" ("Дао Дэ Цзинь" - Лао Цзы.). Саммит в Тяньцзине продемонстрировал мощную объединяющую силу, притягательность и созидательный потенциал ШОС. Китай, выступая страной-председателем, в духе "ШОС в действии" вместе с партнерами последовательно придерживался "Духа Шанхая" - взаимного доверия и взаимной выгоды, равенства, консультаций, уважения к многообразию цивилизаций и стремления к совместному развитию, - и способствовал переходу ШОС на новый этап: более сплоченный, более деятельный, более энергичный и более результативный.
Согласие. Инициатива по глобальному управлению - ответ на вызовы времени
Председатель Си Цзиньпин впервые представил инициативу по глобальному управлению на форуме ШОС+. Она основана на принципах приверженности суверенному равенству, соблюдении принципов международного права, курсе на многосторонность, отстаивании ориентированного на людей подхода и ориентации на практические действия. В год 80-летия Победы во Второй мировой войне и основания Организации Объединенных Наций, в условиях глубоких преобразований в системе глобального управления и нарастающего дефицита управленческих решений, эта инициатива появилась очень своевременно. Она органично продолжает цели и принципы устава ООН, отражает дух совместных консультаций, совместного строительства и совместного пользования, дает ясный ответ на вопрос: какой должна быть система глобального управления и как ее совершенствовать. Это важное обогащение "дипломатической мысли Си Цзиньпина", имеющее значимое практическое и историческое значение.
Путь Неба - приносить пользу и не вредить. Путь мудреца - действовать и не стремиться к насилию" ("Дао Дэ Цзинь" - Лао Цзы.). Инициатива по глобальному управлению- еще одно важное общественное благо, которое Китай предлагает международному сообществу вслед за глобальной инициативой по развитию, глобальной инициативой по безопасности и глобальной инициативой по цивилизации. Она подобна маяку, освещающему путь реформы системы глобального управления и указывающему направление к созданию сообщества единой судьбы человечества. Она отвечает общим чаяниям стран глобального Юга к миру, развитию и участию в международных процессах, демонстрируя, что Китай является ключевой и незаменимой силой глобального управления, которая вносит в изменчивый мир новый импульс и позитивную энергию.
Сотрудничество. Китайско-казахстанское добрососедство - образец двусторонних отношений
Казахстан - место выдвижения инициативы "Один пояс, один путь" и важный регион для его практической реализации, играет незаменимую роль в рамках ШОС. Будучи странами-основателями организации, Китай и Казахстан на протяжении всего времени тесно координируют действия в ее рамках. Накануне саммита председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств присутствовали на церемонии подписания более 20 двусторонних документов в сферах сопряжения стратегий развития, энергетики, науки и технологий, жилищного строительства, образования, спорта, охраны дикой природы; также были открыты две новых "мастерских Лу Бань" в Казахстане. Успешная практика сотрудничества приносит прямую пользу народам двух стран, служит ценным опытом для других государств-членов и стала образцом регионального взаимодействия.
Близкие довольны - и дальние приходят" ("Лунь Юй" ). За 24 года ШОС выросла из "Шанхайской пятерки" в крупнейшую региональную организацию по численности населения и площади. Сегодня Китай готов вместе с Казахстаном и другими партнерами эффективно реализовать четыре глобальные инициативы, содействовать построению более тесного сообщества единой судьбы в рамках ШОС и вносить более весомый вклад в создание сообщества единой судьбы человечества. В заключение:
На берегах Хайхэ собрались лидеры, свежий ветер ШОС приносит обновление и благо.
Глобальные инициативы открывают путь, многополярный мир стремится к взаимной выгоде.
Китайско-казахстанское сотрудничество становится примером, добрососедство открывает новую страницу.
Разделяя единую судьбу и находясь в одной лодке, народы мира плечом к плечу устремляются к светлому будущему.
Автор: генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй
Тяньцзинь - крупный промышленный и логистический центр в Китае, где берет начало новый Шелковый путь. В Поднебесной, где философии и символизму придается серьезное значение, выбор места встречи лидеров ШОС несет в себе очевидные смыслы и посылы. На "нулевом километре" новой геополитической реальности главы государств Шанхайской организация сотрудничества утверждают планы развития на долгосрочную перспективу, сообщает информационное агентство "Кабар".
ШОС сегодня это 10 государств полноправных членов - Кыргызстан, Китай, Казахстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Иран, Беларусь и 16 стран наблюдателей, и партнеров по диалогу - Афганистан, Монголия, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Шанхайская организация сотрудничества "сблизила" не только соседей по Евразии и глобальный Юг, значительный интерес к объединению проявляют и на Ближнем Востоке, и на других континентах. ШОС сегодня - это регион, где не смотря на глобальную нестабильность на внешнем контуре и кризисы наблюдается уверенный экономический рост, реализуются крупные инфраструктурные проекты и активно развиваются транспортные коридоры.
Экономическая интеграция на условиях взаимной выгоды, без принуждений, каких-либо условий и ущерба суверенитету - это новая геополитическая конфигурация, которая приходит на смену старому миропорядку, основанному на праве сильного. ШОС набирает экономическую мощь и утверждается, как объединение способное обеспечить собственную безопасность и защитить сферу своих интересов. Шанхайская организация сотрудничества никому себя не противопоставляет, но при этом готова отстаивать право на самостоятельное развитие. Поэтому вопросам поддержания региональной стабильности на переговорах в Тяньцзине, главы государств также уделили достаточно серьезное внимание.
Председатель Китая Си Цзиньпин выступил на саммите с призывом укреплять солидарность и расширять взаимодействиями между участницами организации, а также использовать преимущества каждой страны, чтобы нести "ответственность за мир, стабильность, развитие и процветание нашего региона". Государствам ШОС нужно использовать преимущества своих рынков и "взаимодополняемости экономик", упрощать процедуры торговли и инвестиций, укреплять сотрудничество в сфере энергетики, инфраструктуры, цифровой экономики, инноваций и искусственного интеллекта.
То есть сообща двигаться к модернизации путем взаимной поддержки во имя общего будущего", - подчеркнул Си Цзиньпин.
Также лидер Китая сказал, что нужно сохранять приверженность равноправию и справедливости, "отстаивать историческую правду о Второй мировой войне", защищать многополярное мироустройство, поддерживать многостороннюю торговую систему, основанную на основе ВТО. Он призвал скорее открыть Центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности, Антинаркотический центр ШОС, а также создать Банк развития для стран партнеров.
Президент России Владимир Путин отметил, что в принятой на саммите программе ШОС до 2035 года предопределяет магистральные направления деятельности Шанхайской организации в политике, экономике, безопасности, в гуманитарной сфере.
Темпы развития сотрудничества в рамках ШОС действительно впечатляют. Например, средний прирост валового внутреннего продукта стран-членов в прошлом году составил более пяти процентов, промышленного производства - 4,6 процента. Поступательно растет и встречная торговля. Все это выше мировых показателей. Во взаиморасчетах все шире используются национальные валюты. Мы выступаем за выпуск совместных облигаций государств-членов, за создание в ШОС собственной платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры, за формирование банка совместных инвестиционных проектов. Все это позволит повысить эффективность наших экономических обменов, обезопасить их от колебаний внешней конъюнктуры", - акцентировал внимание Владимир Путин.
Лидер Кыргызстана Садыр Жапаров акцентировал внимание на том, что благодаря политической воле глав государств Центральной Азии была разрешена одна ключевых проблем и угроз безопасности - Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан урегулированы территориальные разногласия. Теперь в регионе нет спорных границ.
Эти решения наглядно демонстрируют способность государств-членов, руководствуясь "Шанхайским духом", находить взаимоприемлемые решения по наиболее чувствительным вопросам, тем самым укрепляя архитектуру региональной стабильности, добрососедства и долгосрочного развития", - подчеркнул президент Кыргызстана.
По итогам саммита в Китае саммита ШОС в Тяньцзине было подписано более 20 совместных документов. В том числе декларация глав государств, стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества, программа по противодействию экстремистской идеологии и дорожная карта по реализации стратегии энергетического сотрудничества.
Принято принципиальное решение о запуске механизмов формирования Банка развития ШОС. Еще одним важным для нас итогом стало то, что в период председательствования Кыргызстана город Чолпон-Ата будет олицетворять собой туристическую и культурную столицу Шанхайской организации сотрудничества.
Как отмечают эксперты, принятые в Тяньцзине решения, закладывают основы для полноформатного многостороннего взаимодействия, дальнейшего экономического роста в регионе ШОС и обеспечивают безусловную защиту интересов стран-партнеров и гарантируют право на выбор собственного пути развития.
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
Трагически закончилась история Натальи Наговициной. Почти две недели одна на высоте около 7200 метров со сломанной ногой... Но многие до последнего верили в чудесное спасение. Ожидает ли еще Наталья спасательную группу, остается только догадываться, сообщает интернет-портал "Российской газеты".
Вечером 22 августа спасательная группа в составе четырех человек вернулась в базовый лагерь из-за сложных погодных условий: сильный ветер, метель и экстремально низкая температура воздуха - все эти факторы не позволяют добраться до альпинистки. К тому же, по словам начальника базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрия Грекова, транспортировать Наговицину с пика Победы было бы просто невозможно. Сезон восхождений на пик Победы уже завершен, в этом году погода уже не позволит спасателям добраться до Натальи. Такая возможность появится только летом 2026 года.
Решает случай
Все, кто занимается альпинизмом на серьезном уровне, понимают: это дело смертельно опасное. Как говорила знакомый инструктор, "успешное восхождение - это лишь отчасти опыт, но зачастую - везение и случай". Именно случай дважды сыграл роковую роль в жизни Натальи. Первый - во время восхождения на Хан-Тенгри летом 2021-го. На высоте 6800 метров у мужа Натальи Сергея произошел инсульт.
- Где именно вы находитесь?
- Под куполом, выше 6800
- Какое его состояние сейчас?
- Не может сидеть, валится на бок, речь путанная.
- Наташа, вам нужно спускаться самой, вы не сможете ему ничем помочь. Как меня понял? Прием.
- Я все понимаю, но я не оставлю его одного.
...
- Наташа, ответьте Южному!
- На приеме.
- Вам нужно спускаться. Наташа, погода портится, скоро ночь.
- Я не оставлю мужа - он совсем беспомощный, я питье ему даю.
- Значит, ваше решение - ночевать рядом с ним?
- Да. (Из переговоров по рации с базовым лагерем)
Несмотря на уговоры, Наговицина отказалась оставить парализованного мужа и провела с ним всю ночь до прихода спасателей. Год спустя в документальном фильме альпиниста и режиссера Дмитрия Синицына "Остаться с Хан-Тенгри" она призналась: "У меня был выбор: если я сейчас уйду - у меня муж умрет, если не уйду - есть шанс, что он выживет. Дать шанс на жизнь или уйти..."
Всю ночь она защищала супруга от обморожения - трясла, обнимала. С рассветом появилась надежда, что худшее позади.
Я говорю: "День-то мы по-любому проживем". Хотя воды уже никакой не было... И тут нас находят гиды, которые шли к нам на помощь аж с 5200... Было такое настроение, что уже все - сейчас спасут!... Почему-то я в них так поверила", - поделилась Наталья.
Сергея спасти не удалось. Гиды отправили Наталью вниз и попытались спустить ее мужа до 6000 м, но не успели и оставили на высоте 6400 м в спальнике, пристегнутым к перилам. На следующий день они отправились за ним, но на месте осталась только пристегнутая обвязка.
17 августа 2022 года Наталья второй раз поднялась на Хан-Тенгри, чтобы установить табличку в память о погибшем супруге и исполнить его последнее желание - выпить кваса.
Мы шли на Хан-Тенгри, и она несла тяжелую табличку наверх(...) Ей было тяжело, но она ее никому не отдавала, сама несла. Шла последняя. Она всегда шла спокойно, в своем темпе. И шутила: "Если кому-то не нравится, что я иду последняя - идите в палатку и отдыхайте. Я иду и иду. Все". Причем, в тот момент была жуткая непогода, просто жутчайшая! Ничего - дошла и донесла табличку", - рассказал в беседе ее друг, альпинист Алексей Попов.
Никто не предполагал, что спустя три года роковой случай настигнет уже саму Наталью на пике Победы.
Мечты о "Снежном барсе"
Пик Победы - один из пяти семитысячников, на которые необходимо подняться, чтобы получить титул "Снежный барс" или "Покоритель высочайших гор СССР". По словам многих альпинистов, Победа - одна из самых тяжелых и сложных вершин программы: лавины, резкие перепады погоды и трудные маршруты унесли здесь жизни более 100 альпинистов. И все же, ее необходимо "взять", чтобы получить почетный значок.
О "Снежном барсе" Наталья мечтала с мужем - они ездили в альплагеря на сборы, тренировались. В июле 2017-го они поднялись на пик Ленина. После несчастного случая в 2021-м эти планы не оставила. В августе 2022-го "взяла" Хан-Тенгри, в июле 2023-го - пик Озоди и уже в следующем месяце - пик Исмоила Сомони. На пути к заветному титулу оставалась только Победа.
У Наташи были четыре горы закрыты, она хотела получить этот титул. В прошлом году она собиралась на Победу, но не получилось - ее гид, с которым она собиралась, травмировался, поэтому не пошли", - рассказал Алексей Попов.
По словам альпиниста, знакомые отговаривали Наталью от восхождения на Победу. Гора опасная, да и три месяца назад, в мае, она травмировала ногу - шла в группе, а впереди идущий случайно спустил камень.
Нога не зажила. Когда мы с ней перед отлетом общались, она сказала, что поедет на Ленина. Я говорю: "Наташа, зачем? Может, тебе не надо на Победу?" Она ответила, что просто съездит на Ленина погулять (...) Ленина - технически очень простая гора. Видимо, она просто не хотела говорить, что идет на Победу", - вспоминает Алексей.
Скорее всего, Наталья сходила на пик Ленина, чтобы получить акклиматизацию на семи тысячах.
Это один из важных моментов, потому что на Победу не ходят неакклиматизированным и не ходят акклиматизироваться (...) На Победу стараются лишний выход не делать - очень опасная гора. То есть Наташа получила акклиматизацию на пике Ленина и полетела уже на Победу", - поясняет Алексей.
Зона смерти
Почему же не удалось спасти Наталью Наговицину? У альпинистов есть термин "зона смерти", где давление кислорода недостаточно для поддержания жизни в течение длительного времени. Обычно ее граница начинается с 8000 метров, но высота, на которой оказалась в ловушке альпинистка, к ней крайне близка. Спускать пострадавшего с такой высоты представляется практически невозможным - разреженный воздух, крайне низкие температуры.
У каждой горы есть неофициально рассчитываемый "процент смертности", то есть соотношение поднявшихся на вершину альпинистов и погибших во время восхождения. Для пика Победы это около 8%. По словам начальника базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрия Грекова, за всю историю с Победы никого не удалось эвакуировать.
Безусловно, попытки были. Сначала вытащить альпинистку из западни попытался знакомый с ней еще с Хан-Тенгри итальянец Лука Синигалья - не вышло. Сейчас его тело лежит в пещере на высоте 6900 метров.
16 августа на помощь Наталье вылетел военный вертолет Ми-8 с альпинистами-спасателями на борту, но из-за плохой погоды совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. Впрочем, даже при прекрасных погодных условиях маловероятно, что вертолет смог бы подняться на такую высоту.
Как рассказал координатор общественного альпинистского спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников, имеющиеся в этом регионе вертолеты Ми-8 имеют высотный потолок до 5000 м. Единственным на сегодня местом на планете, где есть пилоты и техника для проведения спасработ на высоте около семи тысяч, является Эверест, Непал.
Логичным может показаться использование беспилотника, ведь фактически дроны уже помогли в поисково-спасательной операции альпинистки - именно маленький БПЛА с камерой смог найти ее палатку. Почему бы не доставить с помощью другого дрона еду, питье, медикаменты? Но и тут не все гладко.
Доставка в данном случае подразумевала бы сброс груза, что несет определенные риски. Мы не знаем ее состояние, может ли она выйти. В нашей поисково-спасательной практике мы никогда ничего не сбрасываем именно пострадавшим, так как этим можно еще больше навредить человеку", - сообщил руководитель направления беспилотной авиации ДПСО "ЛизаАлерт" Евгений Герасимов.
Что касается эвакуационных дронов, то беспилотники, способные поднимать до 100 килограммов существуют, но не на высоте выше 7000 метров.
Спускать человека беспилотником с высоты 7200 метров вниз - это нереально, учитывая вес человека в амуниции на такой высоте. Надо расчеты проводить: какая мощность и двигатели нужны, какие лопасти, чтобы поднять такой вес на такой высоте. Туда не каждый вертолет заберется, а законы физики пока никто не научился обманывать", - добавил Герасимов.
Искала возможности жить
Можно бесконечно строить догадки, почему провалилась спасательная операция и что же в действительности произошло на пике Победы в эти роковые дни. И если ответ на первый вопрос подскажут эксперты, то на второй знает лишь сама Наталья.
47-летняя Наталья Наговицина была влюблена в горы. Она была опытной альпинисткой и сильным человеком.
Наташа была очень позитивным человеком, я никогда не слышал от него каких-то жалоб. Любила горы, приключения, бегать и сына своего очень любила (...) Она искала возможность жить и наслаждаться этой жизнью. И она была готова, Наташа точно понимала, куда идет и зачем, и я думаю, она понимала, что не может идти с непроверенным человеком", - вспоминает Алексей Попов.
Также в материале сообщается о том, смогут ли альпинисту посмертно присвоить титул "Снежного барса", ведь фактически Наговицина покорила пять вершин.
Чтобы получить "Снежного барса" нужно не просто подняться на пять семитысячников, но и благополучно спуститься в базовый лагерь. Так прописано в правилах", - объяснил ведущий эксперт по присвоению почетного знака "Покоритель высочайших гор СССР", член классификационной комиссии, альпинист Владимир Шатаев.
По его словам, возможно, в будущем правила пересмотрят, если будет запрос. Впрочем, наличие значка - не самое важное, она любила горы и всегда будет на высоте.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
Коротким и хлестким постом в социальных сетях президент Кыргызстана Садыр Жапаров отреагировал на новую серию разоблачений и задержаний подозреваемых в коррупции, сообщает информационное агентство "Кабар".
Ни один чиновник, присвоивший государственные средства, не останется безнаказанным, даже если это произойдет позже. Поэтому одумайтесь сейчас. В наше время воровства государственных средств быть не должно", - подчеркнул президент Кыргызстана.
Без вариантов. Уличенные в казнокрадстве, тяжком преступлении против государства и народа теперь сразу доставляются на допросы прямо с рабочего места. Коррупционеров арестовывают на заседаниях, выездных совещаниях и эти эффектные кадры сразу попадают в интернет. Так было с мэром Токмока и его подручными. Недавно в Оше на публичном мероприятии взяли под белы ручки руководителей районных подразделений налоговой. И все уже чувствуют: там, где по поручению президента работает генерал Ташиев, будут распекать взяточников и мздоимцев.
Как видно по лентам новостей, в регионах после приезда главы ГКНБ и посадок подозреваемых в коррупции все государственные органы и ответственные лица начинают демонстрировать фантастическую работоспособность и продуктивность. В Нарыне за пару дней был уложен асфальт на дорогу, которую до этого безрезультатно ремонтировали больше года. Центральная часть города Ноокат изменила свой облик всего за одну ночь. В социальных сетях пользователи пишут, что в городах, где сажают мэров, распускаются цветы.
Парк в бывшем селе Пригородное теперь, скорее всего, тоже преобразится. На его реконструкцию деньги выделялись трижды, но подрядная организация их ни разу не получила. Финансы осели в карманах чиновников. Разбираться на место приехал глава ГКНБ, туда же для "разбора полетов" были приглашены подозреваемые в присвоении бюджетных средств.
Камчыбек Ташиев разговаривает с утратившими доверие управленцами очень откровенно, называя вещи своими именами. "Этот человек три раза проводил тендер по парку и все три раза присвоил деньги. Вот подрядчик дал показания: "Мы не получали деньги. Он деньги взял и присвоил". Один и тот же участок три года подряд проходил по тендерам и вот в каком состоянии этот парк сейчас", - так Ташиев обрисовал деятельность руководителя 4 Управления мэрии (ранее - Департамент по управлению муниципальным имуществом), а оценить состояние парка предложил мэру Бишкека, так как Пригородное - теперь часть столицы.
Если мы и дальше будем расхищать государственные средства, тогда где останется государство? А вы этого человека назначили на высокую должность", - продолжил генерал, обращаясь к Айбеку Джунушаливу.
Речь шла теперь уже о бывшем главе ДУМИ мэрии Бишкека, до этого руководившим Пригородным айыл окмоту Бакыте Шеримбекове. "Конкретный коррупционер. А вы его на высокую должность поставили. Что, он там должен был "улучшить ситуацию"? На сегодняшний день имущество города находится в его руках, так ведь? Нужно уметь подбирать кадры. Всё это происходит потому, что у вас нет навыков в кадровой политике. Мы говорим, что сейчас увеличился бюджет города и республики, но какая от него польза, если такие чиновники его разворовывают? Вот в каком состоянии находится этот парк. Меня охватывает гнев. Арестовать!" - поставил точку Ташиев.
Этот день борьбы с коррупцией был очень насыщен в плане заключения под стражу столичных управленцев. С совещания в микрорайоне "Тунгуч" конвой увез на допрос вице-мэра Бишкека Жамалбека Ырсалиева. За короткий срок погорел уже второй заместитель столичного градоначальника. Его подозревают в махинациях с земельными участками. Вместе с ним арестованы несколько сотрудников акимиатов Ленинского и Первомайского районов. Ещё одной громкой новостью стало задержание ГКНБ главного инспектора счетной палаты, уличенного в вымогательстве взятки у сотрудника дипломатической миссии.
Политолог Бакытбек Жумагулов в комментариях ИА "Кабар" рассказал, что первые лица государства продемонстрировали, что борьба с проявлениями взяточничества и казнокрадства не будет носить декларативную или декоративную форму. У них есть однозначное понимание того, что только реальными посадками можно перевоспитать чиновников.
На фоне тех резонансных задержаний, которые произошли в последнее время с участием председателя ГКНБ, плюс к тому же жесткое предупреждение президента, показывают, что руководство страны будет и дальше бороться с проявлениями коррупции. Предупреждения были, но теперь они закончились, кто этого не понял, того ожидает привлечение к уголовной ответственности.
Пока министерства, областные администрации и другие органы, похоже, до конца не осознали, что оказались в другой реальности, где работают законы. Мне кажется, что они это скоро поймут и тоже подключатся к борьбе с коррупцией на всех уровнях. К профилактике нужно привлекать депутатов парламента, общественные организации. Да и простые граждане, видя последние примеры, не должны бояться озвучивать неприглядные факты. Такой процесс идет, и он уже приносит результаты", - подчеркивает Бакытбек Жумагулов.
Так что эмоциональный призыв президента к чиновникам - "Опомнитесь, пока не поздно!" четко даёт понять о том, что работа по выявлению коррупции в органах государственной власти будет продолжена. А сажать будут и дальше, невзирая на связи и былые заслуги. Как пообещал Садыр Жапаров, достанут всех, кто запускает руку в бюджет, занимается махинациями с землей и государственной собственностью, злоупотребляет служебным положением для личного обогащения. Наказание за коррупцию неотвратимо, уголовные дела не имеют срока давности!
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
В разгар лета, когда берега реки Ишим озаряют солнечные блики на прозрачной воде, а луга радуют глаз сочной зеленью, столица Казахстана Астана стала местом исторической встречи. Именно здесь председатель КНР и лидеры пяти стран Центральной Азии собрались, чтобы укрепить многовековую дружбу, обсудить стратегические векторы партнерства и наметить путь к высококачественному развитию. Этот саммит ознаменовался подписанием более ста соглашений, превратившись в образец регионального взаимодействия и внеся весомый вклад в дело мира, стабильности и прогресса во всем мире.
Прежде всего, был достигнут беспрецедентный уровень политического взаимного доверия. За три десятилетия после установления дипломатических отношений Китай и страны Центральной Азии выстроили всестороннее стратегическое партнерство, закрепили его множеством документов в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и продвигают идею сообщества единой судьбы как на двустороннем, так и на региональном уровне. Ключевым элементом нынешнего саммита стала концепция "Дух "Китай - Центральная Азия", предложенная председателем КНР Си Цзиньпином. Она опирается на взаимоуважение, доверие, взаимную выгоду и поддержку, а также на стремление к модернизации через высококачественное развитие. Символом этого политического единства стала Астанинская декларация, подписанная всеми шестью лидерами. В ней стороны подтвердили готовность поддерживать друг друга по ключевым вопросам. Китай выразил твердую поддержку суверенитета и пути развития стран региона, а государства Центральной Азии вновь заявили о приверженности принципу "одного Китая", подчеркнув, что Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории. Декларация стала мощным выражением политического консенсуса и сигналом стабильности в условиях глобальной неопределенности.
Во-вторых, мы добились впечатляющих результатов в практическом сотрудничестве. На саммите было провозглашено, что 2025-2026 годы станут годами высококачественного развития сотрудничества Китая и Центральной Азии с акцентом на шести приоритетных направлениях, таких как бесперебойная торговля, промышленность и инвестиции, транспортная взаимосвязанность, зеленое недропользование, модернизация сельского хозяйства и взаимные поездки граждан. Главы шести государств стали свидетелями подписания плана действий по высококачественному совместному строительству инициативы "Один пояс, один путь". Это первый случай, когда Китай заключает подобный документ со всеми странами приграничного региона. Также на саммите было принято решение учредить в рамках формата "Китай - Центральная Азия" центр по борьбе с бедностью, центр по обменам и сотрудничеству в области образования, центр по борьбе с опустыниванием, а также площадку по созданию благоприятных условий для торговли. Эти инициативы направлены на улучшение благосостояния населения стран Центральной Азии, подготовку высококвалифицированных специалистов, управление водными и природными ресурсами, а также содействие высококачественному экономическому развитию. Все это ярко демонстрирует глубокий смысл лозунга "продвигать совместную модернизацию посредством высококачественного развития".
В-третьих, саммит продемонстрировал новый уровень добрососедства и дружбы. Лидеры шести стран подписали договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве - документ, который юридически закрепляет принцип вечной дружбы между народами. Это соглашение стало новой вехой в истории китайско-центральноазиатских отношений, открывая дорогу для сотрудничества на десятилетия вперед. Было подписано более ста соглашений об установлении городов-побратимов, что создает прочную гуманитарную основу для народной дипломатии. Эти "мосты дружбы" способствуют расширению культурного и человеческого взаимодействия. Также стороны договорились активизировать сотрудничество в таких направлениях, как парламентские и межпартийные связи, взаимодействие женщин и молодежи, работа СМИ, аналитических центров и общественных организаций. В ближайшие годы в странах Центральной Азии откроются культурные центры, мастерские Лу Бань, филиалы китайских вузов и центры традиционной медицины. Все это станет новым импульсом для диалога цивилизаций и продолжением тысячелетней традиции дружбы между народами.
Особая роль в укреплении регионального взаимодействия принадлежит Казахстану - именно здесь, на этой земле, впервые была озвучена инициатива "Один пояс, один путь". В рамках саммита председатель КНР Си Цзиньпин провел отдельную встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны подтвердили намерение и дальше следовать стратегическому курсу, укреплять взаимное доверие и всестороннее сотрудничество. Было подчеркнуто стремление придавать новое содержание китайско-казахстанскому сообществу единой судьбы. По итогам визита было подписано более 60 двусторонних соглашений, охватывающих торговлю, инвестиции, науку и технологии, таможенное регулирование, туризм, СМИ и другие сферы. Все это стало мощным импульсом для дальнейшего углубления связей между двумя странами в их "золотой период".
В бурном и переменчивом мире китайско-центральноазиатский корабль уверенно держит курс вперед - под парусами гуманитарного взаимопонимания и с веслами экономического прагматизма. Под мудрым руководством лидеров и в духе стратегического партнерства он движется к миру, стабильности и процветанию. Следуя духу "Китай - Центральная Азия", воплощая в жизнь концепцию сообщества единой судьбы и три глобальные инициативы Китая, мы вместе строим наш общий, гармоничный и процветающий дом.
Автор: генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
