Глобальный горный саммит. Адаптация к климатическим изменениям

Бишкек начал подготовку ко второму Глобальному горному саммиту. Он пройдет в столице Кыргызстана в октябре 2027 года. Ключевое место в повестке будут занимать вопросы адаптации к меняющимся условиям жизни, вызванным ростом температуры на планете, сообщает ИА "Кабар"





По данным мировых институтов, занимающихся вопросами климата, если в среднем на Земле за последние 50 лет стало теплее на 1,3 - 1,5 градуса, то в горных регионах этот процесс идет быстрее, примерно в два раза. Причем, как отмечают ученые, в последние десятилетия опасный процесс ускорился и сейчас температура растет и вовсе угрожающими темпами. Это главная причина деградации ледников, природных аномалий, разрушительных штормов или, наоборот, волн жары и засух.





Уже 20 лет на различных международных площадках, прежде всего, под эгидой Организации Объединенных Наций, Кыргызстан инициирует меры реагирования на климатические риски и инициирует различные программы адаптации к новой реальности. С подачи нашей страны в 2022 году Генеральной ассамблеей ООН было объявлено Пятилетие действий по развитию горных регионов. Глобальный саммит в Бишкеке на уровне глав государств станет не только подведением промежуточных итогов, но и началом нового этапа выработки программ и проектов, направленных на смягчение последствий климатических угроз.





На одной из международных встреч президент Садыр Жапаров рассказал о том, с какими последствиям глобального потепления столкнулся Кыргызстан, и какие риски это создаст в будущем. За несколько десятилетий наша страна потеряла около 20% ледников, которые относились к категории "вечные". Темпы их таяния таковы, что к 2040 году республика может лишиться 40% водных ресурсов, а к концу столетия до 80%. Наверное, даже не экспертам понятно, что это будет уже не кризис, а катастрофа.





Если горные страны утратят ледники, без воды останутся многие континентальные государства на обширных территориях. Эти пространства станут практически непригодны для жизни. Поэтому, пока процесс не стал необратимым, Кыргызстан призывает мировое сообщество к активным действиям.





К новым условиям нужно не только адаптироваться, но и сохранить экономический потенциал. В горных государствах необходимо внедрять передовые разработки в сфере зеленой энергетики, совершенствовать и модернизировать гидротехнические сооружения и ирригационные сети. Это первоочередные меры, необходимые для рационального использования ресурса трансграничных рек. Беречь воду нужно уже сейчас, чтобы при сокращении стока ее хватало на нужды людей, развитие животноводства и сельского хозяйства. Как отмечают эксперты, сохранение экосистем в горных регионах - это вызов и вопрос устойчивого развития для всего человечества.





Как подчеркивают эксперты, вопросы нивелирования климатических рисков и экономической стабильности тесно переплетены между собой. На реализацию масштабных проектов требуются колоссальные ресурсы, поэтому мировое сообщество, поддерживая горные страны, вкладывается и в собственное будущее.





Доктор экономических наук Толонбек Адыров акцентирует внимание на том, что горный климат сам по себе непредсказуем, а в условиях глобального потепления он становится фактором повышенного риска.





У нас всего около 5% территорий пригодны для ведения сельского хозяйства. Но из-за породных аномалий значительная часть урожая может быть потеряна. Горная экосистема очень непредсказуема. Реки, которые формируются в наших горах, они уходят далеко за пределы нашей страны, от них зависит весь регион. Поэтому в проекты по сохранению ледников, внедрению технологий сбережения и рачительного использования водных ресурсов должны вкладываться и наши партнеры. Это напрямую зависит состояние экономики и продовольственная безопасность не только Кыргызстана или Таджикистана, но и других стран региона. Мы должны говорить, чтобы были фонды поддержки горных стран. Мы должны предлагать льготное финансирование для строительства тех же гидроэлектростанций, горной инфраструктуры. И, наверное, пришло время предложить признать экосистемные услуги как экономический актив. Вода и ледники - это объекты международных расчетов. А сервис и устойчивость - это предмет контракта. Второй всемирный горный саммит в Бишкеке - это платформа для переговоров, где финансирование климатических программ связано с глобальным развитием в целом", - рассказал Толонбек Абдыров.





Иначе говоря, в горных странах, где климат меняется быстрее, действовать ненужно сообща и оперативно. Инвестиции в эти территории необходимо направлять в первоочередном порядке, потому что природные факторы и условия сложились так, что государства, где 90 процентов и более занимают горные массивы и хребты, по определению не могут быть очень богатыми. У них элементарно нет достаточно ресурсов, чтобы реализовывать масштабные проекты по сохранению ледников или противодействию климатическим изменениям.





Поэтому, если в регионе нежелательно строить тепловую станцию, чтобы снизить антропогенный эффект, необходима альтернатива. Если выдвигается условие сократить выбросы с предприятий, то должны быть и определенные механизмы компенсации за ограничение производственных мощностей. Если есть общая задача сохранить ледники и ресурсы трансграничных рек, то и решать ее нужно сообща.





Эколог Бактыбек Саипбаев акцентирует внимание на то, что все виды работ в горных регионах имеют высокую себестоимость. Из-за климатических особенностей сельское хозяйство вести рискованно. Из-за рельефа местности затруднена логистика, есть особые условия и требования к строительству, добыча ископаемых также налагает дополнительные финансы. То есть ведение любого вида деятельности в горах, тем более, если речь идет о крупных промышленных объектах, влечет за собой повышенные затраты.





Поэтому, как подчеркивает аналитик, в решении задач глобального уровня, такой как противодействие климатическим изменениям, ответственные представительные мирового сообщества должны принимать участие.





Необходимы скоординированные усилия по поддержанию экологической обстановки. Экосистемы горных стран очень уязвимы, они легко подвергаются негативному внешнему воздействию. Мы видим это на примере того, как стремительно деградируют ледники. Мы говорим о необходимости масштабных природоохранных мероприятий, ограничений, налагаемых на производства, соблюдение повышенных требований и регламентов для снижения выбросов, все это стоит денег. Поэтому, конечно, первые, кто должен проявить о горных странах заботу, это те государства, которые получают от нас воду. Если мы потеряем ледники, то условия жизни на огромных пространствах изменятся кардинально. Наверное, никому не хочется, чтобы наш регион превратился в засушливую пустыню", - говорит Бактыбек Саипбаев.





Правительство Кыргызстана уже ведет планомерную подготовку к проведению второго Глобального горного саммита под эгидой ООН. На заседании организационного комитета, под председательством главы кабинета министров, отмечено, что в ходе Пятилетия развития горных регионов в республике было реализовано несколько важных инициатив.





Начато активное развитие потенциала возобновляемых источников энергии, прежде всего, речь идет о строительстве десятков ГЭС. В рамках национальной программы "Жашыл мурас" ежегодно высаживается до 8 миллионов зеленых насаждений, которые формируют большие лесные массивы, поглощающие углеродные выбросы. К саммиту Кыргызстан представит и другие конкретные результаты проделанной работы по противодействию климатическим изменениям. При этом, как подчеркивают эксперты чтобы переломить ситуацию, проекты по поддержке горных регионов необходимо масштабировать и не затягивать с их реализацией.





Автор: Кирилл Степанюк, ИА "Кабар"