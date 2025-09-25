На мир больше нельзя смотреть через кривое зеркало двойных стандартов. Президент Кыргызстана выступил в ООН
Фото: president.kg
На мир больше нельзя смотреть через кривое зеркало двойных стандартов - таким был главный посыл выступления президента Кыргызстана на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Выйдя к трибуне, Садыр Жапаров подчеркнул, что изначально дипломаты подготовили ему вежливый текст, но он посчитал, что сейчас не время произносить красивые и приятные слова, и решил открыто высказаться о международных событиях и переживаниях не только как глава государства, но и как обычный гражданин, сообщает информационное агентство "Кабар".
В разных уголках мира - в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии - вспыхивают новые вооруженные конфликты и войны. Миллионы людей теряют свои дома, вынуждены покидать родные земли. Миллионы становятся жертвами. Кто же страдает больше всего? В первую очередь - простые люди! Мировые политики наживаются на их смерти. Мы не можем закрывать глаза на страдания многих народов: Палестины, Украины, Судана, Сирии и других, где продолжаются военные действия, гибнут мирные жители, нарушаются права человека. Мировое сообщество, применяя двойные стандарты, приоритизирует эти конфликты на "более или менее важные", с учетом своих геополитических интересов. Конфликт в Украине длится уже почти четыре года, люди гибнут и бегут из страны. Поддерживаем усилия президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по поиску решений мирного урегулирования конфликта в Украине. Мы заинтересованы в этом!" - подчеркнул Садыр Жапаров.
Санкционная политика ряда стран с блоковым мышлением - это отдельная тема. Экономическая удавка, набрасываемая на неугодные государства, стала использоваться настолько часто, что можно сбиться со счету, сколько ограничений и на кого было наложено. Такими односторонними действиями, причем в обход ООН, причинен колоссальный ущерб мировой торговле; спровоцированные таким образом кризисы создают трудности всем, из-за этого страдают миллионы людей, причем не в последнюю очередь и в тех странах, которые эти санкции накладывают. Там падает экономика, сокращаются социальные программы, снижается уровень жизни простых людей.
Инструменты геополитического давления используются и в отношении Кыргызстана. Но Садыр Жапаров дал понять, что односторонние действия контрпродуктивны. Страна не будет жертвовать интересами наших граждан или отказываться от сотрудничества с историческими партнерами и соседями, чтобы кому-то угодить или понравится. В полноформатном сотрудничестве с надежными партнерами экономика Кыргызстана окрепла и идет на подъем, поэтому страна не будет разменной монетой в чьих-то закулисных интригах, и требует к себе уважительного отношения.
В 2024 году страны Европейского союза осуществили торговлю с Россией на сумму 141 миллиард долларов, из которых 36 миллиардов пришлось на импорт из России. А Великобритания, которая ввела санкции против двух наших банков, в том же году вела торговлю с Россией на сумму 2,2 миллиарда долларов. Говоря откровенно, кто-то оставляет за собой возможность сотрудничества с Россией, отстаивая собственные интересы, но другим это запрещает. Как это назвать? Есть поговорка: "Прежде чем требовать что-то от других, будь сам примером". Вы требуете, чтобы мы не сотрудничали с Россией, а сами активно развиваете с ней торгово-экономические связи. Нас с Россией связывает гораздо больше экономических отношений, чем вас. Поэтому в экономическом плане, отказаться от сотрудничества с Россией мы не можем. Мы не стремимся к противостоянию с другими. Мы сотрудничаем практически со всем миром, проводя многовекторную политику. Например, мы ежегодно продаем в ту же Англию золото на сумму 1 миллиард долларов. Моя первоочередная обязанность как президента страны - обеспечить безопасность моих граждан и страны, а также улучшить их экономическое положение. Мы выступаем против политизации экономического сотрудничества и торговли. Поэтому мы требуем отмены санкций в отношении наших двух банков", - заявил Садыр Жапаров.
Говоря о событиях на Ближнем Востоке, лидер Кыргызстана акцентировал внимание на том, как ситуацию в секторе Газа описал Генеральный секретарь ООН - это кладбище тысяч детей! Он потребовал остановить геноцид и начать международное разбирательство под эгидой ООН.
Что еще нужно, чтобы остановить войну и ужасающие события в Газе? Мы должны сопереживать палестинскому народу, понесшему огромные потери в результате бесчеловечного конфликта в секторе Газа. Мы не должны оставаться равнодушными к человеческой трагедии, разворачивающейся на глазах всего мира. Мы требуем остановить геноцид в отношении палестинцев и начать международное судебное расследование со стороны Международного суда ООН! Моя страна всегда решительно осуждает насилие и терроризм в любых его проявлениях, в том числе террористические нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Таких террористов следует жестко наказывать. Однако у борьбы с терроризмом, у методов уничтожения террористов существуют свои приемы и процедуры. Именно этими методами и следует пользоваться. Из-за действий подобных террористов не должны гибнуть миллионы простых граждан. Почему мы допускаем массовую гибель простых людей и невинных детей сотнями тысяч? Единственный путь установить прочный мир - реализовать принцип "Два государства для двух народов". Палестина должна обрести независимость на основе границ 1967 года", - отметил Садыр Жапаров.
Отдельно президент Кыргызстана остановился на сложной экономической и гуманитарной ситуации в Афганистане. Эта страна, после ухода из нее иностранных военных контингентов, находится под удушающими санкциями, у нее арестовали активы, находящиеся в зарубежных банках. Значительная часть населения находится на грани голода и нищеты, и это государство продолжают давить санкциями.
Изолировать Афганистан на международном уровне и лишать его иностранной помощи - неправильно. Это несправедливо. Считаем, что использование финансовых инструментов в целях геополитической и идеологической выгоды для обострения гуманитарного кризиса является проявлением несправедливости и бесчеловечности. Поэтому мы убеждены, что замороженные западными странами активы Афганистана на сумму свыше 9 миллиардов долларов США должны быть возвращены афганскому народу как можно скорее. Эти средства могли бы способствовать восстановлению инфраструктуры, расширению доступа к кредитам через местные банки, развитию сельского хозяйства и созданию новых возможностей для миллионов людей, живущих в бедности. Вы используете эти средства и получаете с них выгоду. Это позор для вас. Согласно данным Организации Объединенных Наций, в 2025 году в Афганистане 15 миллионов человек столкнулись с голодом, а 24 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи", - рассказал Садыр Жапаров.
Для урегулирования конфликтов и разногласий, оздоровления и разрядки международной обстановки Кыргызстан готов поделиться опытом того, как был достигнут прогресс в установлении прочного мира в Центральной Азии. Хотя еще несколько лет назад страны региона имели друг к другу территориальные претензии, что создавало серьезную напряженность на грани серьезных вооруженных столкновений.
Несмотря на сложные исторические и географические предпосылки, Кыргызстан мирно урегулировал свои приграничные вопросы с соседними странами, в частности с Таджикистаном и Узбекистаном. Этот процесс сопровождался продолжительными переговорами на высоком уровне, на уровне экспертов, и был решен с учетом уважения интересов всех сторон. С уверенностью могу отметить, что сегодня границы между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном - это границы дружбы, торговли и сотрудничества. Этот опыт подтверждает: мир возможен там, где есть политическая воля, уважение и диалог, которые позволили нам разрешить все существующие противоречия и встать на путь созидания и развития. Кыргызстан готов предоставить свой опыт разрешения сложных вопросов с мировым сообществом. Давайте использовать более 3 триллионов долларов, которые ежегодно тратятся на вооружение по всему миру, для улучшения жизни людей, ликвидации голода, охраны нашей экологии и очистки воздуха", - призвал Садыр Жапаров.
Президент Кыргызстана призвал мировое сообщество жить не в гонке за тем, у кого сильнее оружие, а в соревновании за то, у какой страны чище природа и воздух. Климат на планете меняется, при этом быстрее всего эти процессы протекают в горных регионах. Это глобальный вызов, так как реки, питающие огромные территории, впадающие в озера и моря, берут свое начало в высокогорье.
Кыргызстан готовит второй саммит Bishkek+25, запланированный на 2027 год, как центральную площадку для государств, международных организаций и экспертов по устойчивому развитию горных территорий. Приглашаем всех вас принять активное участие в данном мероприятии. Дорогие друзья, как сказал в свое время Генеральный секретарь ООН Даг Хаммершельд: "ООН была создана не для того, чтобы привести человечество в рай, а скорее спасти человечество от ада". Сегодня эти слова как никогда актуальны. Организация родилась из ужасов войны, но жива благодаря вере в сотрудничество, диалогу и уважению. Сегодня как никогда ранее важно сохранить и развивать систему многосторонности - как щит от анархии и односторонних решений", - подчеркнул президент Кыргызстана.
В завершение своего выступления Садыр Жапаров высказался о реформировании Совета Безопасности. Он отметил, что эта структура должна базироваться на принципах универсальности и широкой географической представленности.
Кыргызстан считает законным и справедливым расширение права африканских государств на членство в Совете Безопасности и усилия по устранению исторического дисбаланса. Более 60 государств-членов, включая Кыргызстан, никогда не избирались в Совет Безопасности, в то время как некоторые страны избирались по пять-шесть раз", - напомнил он.
В этой связи Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру в непостоянные члены Совбеза ООН на 2027-2028 годы. Малые государства, как субъекты международного права, также должны иметь возможность вносить свой посильный вклад в обеспечение мира, глобальной безопасности и устойчивого развития. Может быть, тогда мир станет более справедливым, чутким к проявлениям малых стран и народов, а кривое зеркало двойных стандартов останется где-то в прошлом.
Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"