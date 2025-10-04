Право на суверенитет. Антиколониальный форум в Венесуэле

Фото: kabar.kg

Столица Венесуэлы город Каракас принимает крупный международный форум по противодействию неоколониальной политике. В работе участвуют делегации из более чем 40 стран, а общее количество участников превысило 300 человек. Это эксперты, правоведы, международники, представители научных кругов, общественные и политические деятели. Суть выступлений сводится к тому, что двойные стандарты и односторонние санкции, вмешательство во внутренние дела и сдерживание развития отдельных государств, это не просто рычаги экономического подавления, а методичная неоколониальная практика, нацеленная на завладение ресурсами и разграбление тех стран, которые не признают право силы и осмеливаются выбрать путь собственного развития, сообщает информационное агентство "Кабар".





Венесуэла в первых рядах борцов с колонизацией не только в 21 веке. В 19 веке сопротивление, возглавляемое Симоном Боливаром, освободило от испанского господства Венесуэлу, Новую Гранаду, Королевскую Аудиенсию Кито, Перу и Боливию. В то время это был первый прецедент в Южной Америке, когда население объединилось в борьбе против захватчиков и отстояло право на суверенитет. Уже в новейшей истории, в 2007 году, Уго Чавес, президент Венесуэлы, национализировал нефтяную промышленность, которую эксплуатировали западные корпорации. Месторождения "черного золота" стали народными. Контроль над стратегической отраслью полностью перешел государству. За это венесуэльцев наказали, обложив санкциями. Новый глава Венесуэлы Николас Мадуро продолжил отстаивать право народа самостоятельно распоряжаться природными ресурсами. Его пытались сместить через организацию подобия "цветной революции" при поддержке колумбийских наемников. К слову, Гуайдо стал ярым оппозиционером после того, как вскрылось хищение им сотен миллионов долларов из фонда поддержки семей военных. Тем не менее, под надуманными предлогами международное давление и блокада усиливались. Но Венесуэла никогда не сдавалась. Символом ее стойкости стали Боливар, Чавес и Мадуро. Их часто изображают на уличных граффити, иногда всех вместе.





Цена свободы для Венесуэлы - это десятилетия секционного давления. Ущерб оценивается десятками миллиардов долларов. Страна, которая могла быть одной из самых богатых и успешных, живет под прессом внешнего давления. Выдержать это непросто: экономическая блокада создает проблемы, но венесуэльцы не готовы променять свой суверенитет на "пластиковые бусы" и другие подачки дядюшки Сэма.





Недра с самыми богатыми на планете запасами нефти, получение над ними контроля - давняя мечта глобалистов. Они считают, что только с их позволения можно торговать энергоресурсами, причем только по их правилам и под их тотальным контролем. Неоколонизаторы полагают, что все месторождения должны принадлежать им. И они сами будут назначать цены, регулировать объемы добычи и извлекать из нефтедобычи прибыль.





Впрочем, экономическая удавка уже не столь эффективна как раньше. В последнее время ряд стран на фоне геополитической неопределенности наращивают закупки нефти в Венесуэле, а еще хорошо идут на экспорт кофе и какао, за счет этого удалось поднять экономические показатели и улучшить социальное положение граждан.





Кстати, в этом году Венесуэла заключила с ЕАЭС ряд соглашений о беспошлинной взаимной торговле. Хоть мы и находимся на разных концах планеты, такое сотрудничество при налаженной логистике может быть очень выгодным. Венесуэла - страна вечного лета, здесь выращивают самый лучший кофе, вкуснейший какао, разнообразные тропические фрукты. Нам есть чем торговать друг с другом, причем очень выгодно. И вопреки нарративам отдельных СМИ о том, что в Венесуэле большая часть населения находится у черты бедности, повсюду разруха и тотальная нищета, посмотрите несколько фото сделанных в магазинах и в небольших торговых точках Каракаса.





Такого изобилия продуктов и товаров, в том числе известных брендов и торговых марок, в бедной стране быть не может. А ещё здесь абсолютно бесплатное образование, в том числе высшее и медицинское обслуживание. Ну а тем, что каждый владелец авто может ежемесячно бесплатно получить 120 литров бензина, наверное никого не удивить. Да, многие венесуэльцы живут не богато, без излишеств. Но при этом очень достойно.





Вернемся к форуму в Каракасе. Делегации десятков стран с разных континентов. На языках своих народов они заявили, что не приемлют односторонние санкции и торговые ограничения, которые стали оружием неоколониализма.





Глобалисты ослабляют экономики стран, провоцируют социальные потрясения, спонсируют госперевороты и марионеточные режимы. Их единственная цель - добраться до месторождений полезных ископаемых и выкачивать из стран ресурсы. Колониализм в любых его проявлениях неприемлем, заявил почетный гость форума министр иностранных дел Нигера Сангаре Бакари. Он подчеркнул, что всего несколько лет назад через противостояние с террором и преодоление экономического давления его страна избавилась от колонизаторов управлявших ресурсами страны, через марионеточные правительства. Они контролировали самые богатые залежи урана, при этом народу Нигера оставались лишь крохи. Но все удалось изменить.





За два года нынешние руководители совершили подвиги, которых ни одно предыдущее правительство даже не пыталось достичь: народ смотрит в будущее, и он объединен вокруг великих забот национальной жизни; с территории страны высланы все военные базы, в частности французские и американские, это способствует усилению мощи нашей армии; денонсированы все несбалансированные контракты, которые не уважают интересы и достоинство нашего народа; утвержден суверенитет над нашими ресурсами, которые долгое время разграблялись; удалось пробудить патриотизм среди наших соотечественников. Мы показали, что Нигер может стоять на ногах, мужественно и успешно противостоять терроризму и жить без так называемой иностранной помощи, часто используемой для угроз или унижения нигерцев. Решения, которые касаются Нигера и его народа, принимаются в Нигере, нигерцами и в интересах Нигера, и нигде более", - подчеркнул Сангаре Бакари.





Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль поприветствовал гостей форума от лица президента Николаса Мадуро и пожелал участникам форума стойкости духа в борьбе за независимость и право оставаться суверенными.





Мы собрались на этой конференции в поистине судьбоносный исторический момент, когда мы видим, что последствия колониализма, которые все еще сохраняются, и насаждение неоколониализма, который пытается утвердиться с большей силой, заставляют нас сталкиваться со сложной ситуацией, которая требует единения всех прогрессивных сил, революционных сил, борющихся за независимость", - заявил Иван Хиль.





По мнению подавляющего большинства ораторов, мир нуждается в создании новой, более справедливой системы международных отношений. Необходима модель, которая позволит странам выстроить политические и экономические связи на основе доверия, взаимного уважения. Не должно быть одного полюса ведущего геополитические игры с позиции силы, давления и шантажа. То есть антиколониальный форум в Каракасе можно назвать еще одним шагом к многополярному миру. Значительное число государств Латинской Америки, Африки и Евразии обращают все больше внимания на такие объединения как ШОС, БРИКС, ЕАЭС и начинают с ними работать и ищут возможности наладить контакты.





Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"