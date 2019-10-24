"Самрук-Казына" инвестирует более $38 млрд за пять лет в перспективные отрасли экономики

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Фонд "Самрук-Казына" планирует инвестировать более $38 млрд за пять лет в перспективные отрасли экономики. Об этом на прошедшем в Лондоне третьем заседании Казахстанско-Британского делового совета (КБДС) сообщил председатель правления Фонда Ахметжан Есимов, передает Kazakhstan Today.

В своем выступлении Ахметжан Есимов отметил, что торгово-экономическое сотрудничество Казахстана с Великобританией развивается динамично. В части текущего портфеля инвестиций Фонд может стать партнером для британских компаний в переработке нефти и газа, развитии горнорудных проектов, секторах транспорта, логистики и энергетики, сообщили в пресс-службе "Самрук-Казына".

С учетом глобальных мировых экономических тенденций Фонд утвердил стратегию, направленную на диверсификацию доходов путем инвестиций в перспективные отрасли: нефтегазохимия, возобновляемые источники энергии, высокие технологии, "Индустрия 4.0", а также на создание совместных фондов прямых инвестиций с суверенными фондами и крупными инвестиционными компаниями", - сказал Есимов.

Глава Фонда также отметил, что в ближайшие пять лет "Самрук-Казына" планирует инвестировать в вышеуказанные направления более $38 млрд из которых $32 млрд - привлекаемые инвестиции, где британские компании могут поучаствовать в качестве инвесторов.

В завершение выступления, Ахметжан Есимов пригласил британские компании к активизации взаимовыгодного сотрудничества и участии в предстоящих IPO/SPO трех крупных портфельных компаний фонда в рамках программы приватизации - АО "Эйр Астана", АО "НК "КазМунайГаз", АО "Казахтелеком".

КБДС создан в 2015 году в рамках визита Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева для развития деловых отношений, сотрудничества в различных секторах экономики между Казахстаном и Великобританией.

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