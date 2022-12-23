22.12.2022, 14:10 2376
Казахстан ведет переговоры о релокации с 362 иностранными компаниями
Фото: Depositphotos
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан ведет переговоры о релокации с 362 иностранными компаниями, заявил в ходе брифинга центральной службы коммуникаций заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров.
Нами было определено 362 компании на сегодняшний день, которые в открытых источниках объявили о своем уходе либо сокращении своей деятельности на российском рынке. 362 компании - это иностранные компании, которые вели свою деятельность в России и для нас представляют интерес. Начиная с марта мы вышли на головные компании, то есть не российские офисы, а головные компании этих брендов, с предложением релоцироваться в Казахстан", - сообщил он.
По словам замминистра, на сегодняшний день 62 компании дали положительный ответ, что готовы рассматривать Казахстан в качестве альтернативной площадки. 21 проект уже релоцировался.
Хочу сразу же обозначить, что никаких специальных условий для релоцируемых компаний мы не предоставляем. Они будут работать в общем правовом поле", - добавил он.
Ранее сообщалось, что девятнадцать иностранных компаний переместились в Казахстан.
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20.12.2022, 14:39 7701
Токаеву доложили о сокращении зависимости НПП "Атамекен" от госбюджета
В ходе встречи особое внимание было уделено ключевым направлениям развития предпринимательства в стране
Фото: Акорда
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Раимбеком Баталовым, в ходе которой заслушал информацию о проводимой работе по поддержке и развитию отечественного предпринимательства, сообщает пресс-служба Акорды.
Раимбек Баталов рассказал о проведенном анализе и сокращении несвойственных палате функций, передаче их в конкурентную среду, а также кардинальном сокращении зависимости НПП от бюджетных программ.
В ходе встречи особое внимание было уделено ключевым направлениям развития предпринимательства в стране. Отмечена необходимость создания условий для появления новой волны предпринимателей, которые будут придерживаться важных принципов: высокой социальной ответственности, добросовестности, налоговой чистоплотности, соблюдения экологических требований.
В настоящее время палата проводит глубокий экспертный анализ по выявлению наиболее приоритетных оперативных и стратегических вопросов, решение которых в тесном партнерстве с правительством, акиматами будет способствовать эффективной диверсификации экономики, реализации новой экономической политики и созданию благоприятного бизнес-климата", - информирует пресс-служба.
Президент, приняв отчет национальной палаты предпринимателей, отметил важность учета позиции бизнеса при принятии стратегических решений, а также актуальность предлагаемых мер стимулирования развития отечественного предпринимательства и подходов к трансформации "Атамекен".
Ранее сообщалось, что руководители Halyk Bank отчитались перед президентом.
19.12.2022, 17:16 10411
В Казахстане разработали новые принципы грантового финансирования НПО
С нового года система предоставления грантов НПО будет осуществляться через государственный электронный портал
Фото: Depositphotos
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках совершенствования законодательства в сфере государственной финансовой поддержки неправительственных организаций пересмотрена система грантового финансирования, сообщил на площадке службы центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет.
В рамках реализации норм закона министерством совместно с экспертами в области гражданского общества, представителями неправительственных организаций разработаны новые правила грантового финансирования. Глава государства подписал закон 4 июля. Подготовлена необходимая нормативно-правовая база, которая будет реализована с 1 января", - заявил он.
Также с нового года система предоставления грантов НПО будет осуществляться через государственный электронный портал.
Во-первых, по новому формату государственные органы формируют гранты по направлениям с указанием актуальной проблемы и ожидаемых результатов. А НПО сами представят пути решения в ходе конкурса. Так, в 2023 году министерством планируется выделить более 1,2 млрд тенге на реализацию грантовых проектов в рамках новых подходов по направлениям развития гражданского общества, религиозной сферы, а также молодежной политики", - проинформировал Мадияр Кожахмет.
Он сообщил, что по заказу министерства с 2021 года реализуются 10 долгосрочных грантов, которые планируется продолжить и в 2023 году.
Во-вторых, внедрена дифференцированная система грантов, позволяющая определить дифференцированный подход к предоставлению грантов. В зависимости от вида гранта определены различные требования к объему финансирования, срокам реализации, условиям участия в конкурсе, отчетности", - добавил он.
Также, по его словам, в текущем году реализованы 60 грантовых проектов на общую сумму порядка 2 млрд тенге.
Государственный социальный заказ - один из эффективных механизмов взаимодействия государства и НПО в реализации социальных проектов, который реализуется с 2005 года", - заявил Мадияр Кожахмет.
При этом, отметил он, объем финансирования за последние 5 лет увеличился на 20%. Ежегодно реализуется в среднем около 2 тысяч проектов по социально значимым направлениям.
Второе направление - денежная премия, присуждаемая НПО с 2017 года за вклад в решение социальных задач на республиканском, отраслевом и региональном уровнях. В 2022 году премии были присуждены 54 НПО по 14 направлениям на общую сумму 95 млн тенге. Грант для неправительственных организаций - средства, предоставляемые в целях привлечения потенциала неправительственных организаций к решению актуальных вопросов развития социальной сферы. Она будет осуществляться через оператора в сфере грантового финансирования - Центр поддержки гражданских инициатив", - сообщил председатель комитета.
По его словам, в целом за период реализации грантов с 2016 года объем грантового финансирования увеличился в 10 раз, количество проектов увеличилось в 6 раз.
13.12.2022, 18:34 24201
Две птицефабрики уличены в ценовом сговоре в Алматинской области
Фото: Depositphotos
Конаев. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент агентства по защите и развитию конкуренции Алматинской области начал расследование в отношении двух птицефабрик. Их подозревают в ценовом сговоре, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
По итогам анализа рынка первичной реализации яйца куриного 1-й категории по Алматинской области за период январь-октябрь 2022 года в действиях ТОО "Алсад Казахстан" и ТОО "Компания "Сары-Булак" усмотрены признаки нарушения антимонопольного законодательства Республики Казахстан в части антиконкурентных согласованных действий, а именно в установлении и (или) поддержании цен", - сообщает агентство.
Департамент уведомил руководство птицефабрик о наличии признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.
Товариществами уведомление не исполнено, в связи с чем в отношении вышеуказанных компаний департаментом начато расследование на предмет нарушений антимонопольного законодательства", - проинформировали в АЗРК.
Ранее сообщалось, что торговые посредники перепродавали яйца с надбавкой до 45% в ряде областей Казахстана.
Также в завышении цен на яйца подозревают птицефабрику в Костанайской области.
По данным Бюро нацстатистики, только за ноябрь куриные яйца подорожали на 6,7%.
13.12.2022, 17:17 24651
Нас уничтожают в пользу крупных супермаркетов - предприниматели из ВКО
После понижения порога для постановки на учет по НДС многие владельцы маленьких магазинов, по их словам, стали работать себе в убыток и со следующего года начнут закрываться
Усть-Каменогорск. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Предприниматели Восточно-Казахстанской области жалуются на убытки из-за понижения порога для постановки на учет по НДС. По словам владельцев магазинов "у дома", многим из них придется закрыться.
Проблему усугубляют инфляционные процессы. При этом данные владельцев магазинов у дома расходятся с цифрами официальной статистики по росту цен. По их информации, за год цены на продукты питания подорожали на 60-80%, в то время как Бюро национальной статистики говорит о росте цен на продовольственные товары за этот период в 23,1%", - сообщает inbusiness.kz.
О своей проблеме владельцы магазинов "у дома" заявили на встрече с представителями Народной партии Казахстана, управления государственных доходов Усть-Каменогорска и Палаты предпринимателей ВКО.
Предприниматели напрямую заявили, что разработчики проектов, в том числе о снижении порога для постановки на учет по НДС с 30 тысяч МРП до 20 тысяч МРП с 1 января 2022 года, вряд ли понимают, что происходит в сфере мелкой розничной торговли, не знают, каково положение магазинов у дома. Впрочем, здесь мнения у представителей бизнеса разделились - многие высказывают мнение, что сейчас ими жертвуют как конкурентами в пользу крупных супермаркетов, и предрекают большие социальные волнения, если им придется закрыться", - пишет сайт.
Предпринимательница Светлана Щукина на цифрах показала, что мелким магазинам сейчас остается еле-еле сводить концы с концами. По ее подсчетам, после выплаты всех налогов, расходов на коммунальные услуги и канцелярию магазины уходят в минус на 300 тысяч тенге каждый месяц.
20 покупателей в день, и ты уже плательщик НДС. Мы 4 года ходим со своими проблемами, нас никто не слышит. Да, нам отменили СНТ после наших публичных выступлений. А через месяц опять прижали к ногтю, но другими методами", - возмущена другая предпринимательница Эльвира Аллахвердиева.
Предприниматели магазинов "у дома" посетовали на то, что они не защищены от недобросовестных продавцов, которые занимаются хищениями, и недостачи могут составлять до 400-500 тысяч тенге в месяц. Даже выиграв в суде у таких продавцов, они зачастую не могут возместить ущерб. В то же время они занимаются социальным бизнесом, говорят они: всегда дают в долг продукты питания пожилым, многодетным, малообеспеченным, создают рабочие места для продавцов - людей из социально защищаемых слоев населения.
В связи с этим предприниматели магазинов "у дома" потребовали выделить их в отдельную группу налогоплательщиков, с тем чтобы они оплачивали 1% с оборота. Также в качестве варианта послабления они предлагают ввести для них патент.
Мы представляем мелкий бизнес. Машины, товары, квартиры и магазины у нас находятся в залоге. Все законы, которые принимают, только утяжеляют нашу работу. Сделайте патент, уже невозможно работать дальше. Пилотные проекты, которые вводят для нас, все сырые. Их авторы не понимают, что делают, не были в нашей системе. Предлагаю прийти и поработать по их же законам. Нельзя массово запускать проекты, которые не отработали на какой-то точке", - говорят предприниматели.
Заместитель руководителя управления государственных доходов по Усть-Каменогорску Ержан Кангалаков прокомментировал, что с 1 января 2022 года порог для постановки на учет по НДС снижен с 30 до 20 тысяч МРП. Сейчас он составляет порядка 61,3 млн тенге в год. Что касается следующего года, то с учетом ожидаемого МРП в размере 3450 тенге оборот для уплаты НДС должен быть около 69 млн тенге.
Сейчас по поручению президента проводится работа над новым Налоговым кодексом. Вопреки расхожему мнению его пишут не налоговые органы, а Министерство национальной экономики, НПО, его положения обсуждаются на различных площадках. Но мы в пределах своей компетенции вносим отдельные предложения. И сейчас ваши требования доведем до сведения вышестоящего руководства", - добавил Ержан Кангалаков.
Однако, по его словам, в январе порог по НДС в 20 тысяч МРП останется прежним.
Что касается инфляционных процессов, то Ержан Кангалаков согласился: налоговики их тоже видят. По данным контрольно-кассовых машин, выручки падают и общий доход оставляет желать лучшего, добавил он.
Эксперт Палаты предпринимателей ВКО Азамат Рахимов сообщил, что они тоже знают об этой проблеме и выступают за упрощение налоговых отчетов, за то, чтобы правила ведения бизнеса были понятны и просты за всех. Такую работу, по его словам, НПП "Атамекен" ведет на уровне республики.
Помимо выделения магазинов у дома в отдельную категорию бизнеса, внедрения системы патентов, предприниматели высказались за создание колл-центра в налоговых службах для оперативной поддержки бизнеса по важным вопросам налогообложения. Руководитель областного филиала Народной партии Казахстана Анжела Горностаева пообещала все предложения владельцев магазинов у дома направить своим депутатам в парламент для принятия решения", - сообщает сайт.
06.12.2022, 15:57 34051
Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб
Фото: Depositphotos
Экибастуз. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Палата предпринимателей "Атамекен" разработала специальный алгоритм, которым могут пользоваться те субъекты бизнеса, которые пострадали от чрезвычайной ситуации в городе Экибастузе Павлодарской области, сообщается на сайте палаты.
Нами разработан алгоритм подачи документов на возмещение ущерба, которым могут воспользоваться предприниматели", - говорит заместитель директора палаты Павлодарской области Серик Аубакиров.
Для подачи заявки на возмещение ущерба необходимо:
- Известить call-центр, штаб по номерам горячей линии 280928, 282028, а также в ОДК "Кайнар" 339187, 338921, 338944 и жилинспекции 87002997806
- Зафиксировать комиссионно на видео ущерб (озвучить адрес, дату, время, присутствующих)
- Приложить подтверждающие документы на пришедший в негодность товар, материалы, оборудование и т. д.
- Снять весь товар на фото, видео и т.д.
- Составить дополнительно акт на бумаге со списком ущерба в простой письменной форме в составе комиссии; важно в состав включить не менее 3 членов (если субъект бизнеса находится в многоквартирном доме, то желательно с участием председателя КСК или ОСИ, старшего по дому, слесаря и др.)
- Подать документы по адресам, ранее указанным акиматом в пунктах обогрева и т. д.; при этом у себя иметь второй экземпляр, на котором сделают отметку о приеме документов; обязательно указать данные и контакты членов комиссии
В настоящее время предприниматели обращаются с просьбой оказать помощь в следующих вопросах:
- предоставление отсрочки по выплате сумм основного долга и вознаграждения по займам малого и среднего бизнеса;
- освобождение от уплаты налога на имущество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
- приостановление начисления пени и другие вопросы.
Павлодарская региональная палата "Атамекен" считает, что принятие этих мер мер помощи пострадавшему бизнесу помогло бы сфере предпринимательства города благополучно пережить этот сложный период.
Напомним, больше недели назад произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.
Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия. Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
Последствия аварии в Экибастузе ликвидируют до сих пор.
01.12.2022, 15:50 43426
В Казахстане планируют ввести единый платеж для работодателей
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан разработали проект приказа "Об утверждении правил уплаты, перечисления и распределения, а также возврата единого платежа".
Основания для принятия проекта со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты, нормы международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, решения международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, протокольные и иные поручения руководства правительства и канцелярии и/или другие обоснования необходимости его принятия", - сообщается в тексте документа.
Отмечается, что проект разработан в рамках реализации Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения".
Проектом приказа предлагается с 1 января 2023 года введение единого платежа с заработной платы для работников субъектов микро- и малого предпринимательства.
В состав единого платежа планируется включение индивидуального подоходного налога, обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателей, социальных отчислений, отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование.
Также прописана необходимость финансовых затрат по проекту и его финансовая обеспеченность, в том числе источник финансирования, а также в случае необходимости - решение Республиканской бюджетной комиссии.
Принятие и реализация проекта приказа не потребует дополнительных финансовых затрат из средств государственного бюджета", - отмечается в документе.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
30.11.2022, 17:39 46741
В Казахстане расширят применение льгот по КПН - Смаилов
Фото: primeminister.kz
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание совета по улучшению инвестиционного климата, на котором были рассмотрены предложения по дальнейшему развитию налогового администрирования, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Премьер-министр отметил, что правительством будет продолжен курс по построению конкурентной рыночной экономики, ориентированной на отход от чрезмерного вмешательства государства и обеспечение равных возможностей для всех ее участников.
В этом направлении реализуются меры по усилению здоровой рыночной конкуренции, совершенствованию законодательства и судебной практики, а также борьбе с коррупцией. Это значительно укрепит систему защиты интересов и прав бизнеса, создаст широкие экономические возможности для инвесторов", - сообщил Алихан Смаилов.
Он подчеркнул, что для совершенствования налогово-бюджетной политики была принята концепция управления государственными финансами до 2030 года, а в целях перезагрузки фискальной политики в 2023 году будет разработан новый Налоговый кодекс.
По его словам, вся работа по улучшению налогового законодательства будет и дальше проводиться в тесном сотрудничестве с налогоплательщиками, экспертами и международными консультантами.
Особое внимание при этом будет уделено упрощению и цифровизации налогового администрирования, расширению применения льгот по корпоративному подоходному налогу при реинвестировании прибыли", - отметил Алихан Смаилов.
В рамках заседания участники обсудили рекомендации по повышению эффективности налоговой политики, вопросы разработки нового Налогового кодекса, таможенной обработки товаров, защиты прав интеллектуальной собственности и укрепления бизнес-связей между казахстанскими и иностранными предпринимателями.
Премьер-министр подчеркнул, что все озвученные предложения и рекомендации будут проработаны соответствующими госорганами.
Правительство Казахстана готово и дальше сотрудничать с инвесторами по всем актуальным вопросам налоговой политики", - добавил он.
28.11.2022, 14:24 51501
Свыше 70 фактов давления и незаконного вмешательства в бизнес выявил Антикор
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции с начала года выявило 72 факта незаконного вмешательства и давления на бизнес со стороны государственных служащих.
Начато 165 досудебных расследований, изобличено 112 должностных лиц, из них 65 осуждено", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Также Антикор предотвратил проведение с бизнесом свыше тысячи следственных действий, что оградило предпринимателей от лишней траты времени на посещение следственных кабинетов.
По уголовным делам территориальных департаментов существенно сокращены следственные действия с участием бизнеса, что стало возможным в результате внедренного агентством механизма ведомственного контроля", - сообщает ведомство.
Как сообщили в агентстве, большая часть противоправных действий связана с вымогательством взяток, в том числе при подписании актов выполненных работ, выдачи разрешительных документов и другие. Их удельный вес в общей структуре составил 80%.
По всем вышеуказанным фактам в адрес руководства государственных органов внесены представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению коррупционных преступлений", - отметили в Антикоре.
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В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?