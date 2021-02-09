В Усть-Каменогорске курьер-закладчик синтетических наркотиков приговорен к 10 годам тюрьмы

Усть-Каменогорск. 8 февраля. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске на 10 лет лишения свободны осудили курьера-закладчика синтетических наркотиков, передает Kazakhstan Today.

В Усть-Каменогорске завершился уголовный процесс в отношении 37-летнего жителя Алматы, который приехал в Усть-Каменогорск для работы курьером-закладчиком психотропных веществ, сообщает Polisia.kz

В арендованной им квартире сотрудники управления по противодействию наркопреступности обнаружили наркотическое вещество, именуемое как "Скорость", на сумму более двух миллионов тенге. В ходе операции стражи порядка изъяли психотропные вещества и приспособление для фасовки и взвешивания. Сразу после задержания подозреваемый был взят под стражу", - рассказал начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Восточно-Казахстанской области мужчина был осужден по части 3 статьи 297 УК РК и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности.

Отметим, что за 2020 год в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 50 преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических веществ, из них 41 факт с целью сбыта и 9 фактов хранения в особо крупном размере. За последний год сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности было изъято более 5 килограммов синтетических психотропных веществ.





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