Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане задержали подозреваемого в автомошенничестве, передает Kazakhstan Today.

Cотрудниками криминальной полиции столицы задержан 27-летний местный житель, подозреваемый в совершении ряда мошенничеств, связанных с продажей автомашин. В настоящее время задержанный дал признательные показания о совершении трех фактов мошенничества", - сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Установлено, что мужчина брал в аренду дорогие автомашины и в последующем входил в доверие к лицам, желающим купить машину по цене значительно ниже рыночной. Таким образом ему удалось продать автомобили Lexus, Toyota Camry, в Костанае им был продан автомобиль Nissan Qashqai.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания, проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории РК. Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК", - отметили в ведомстве.

Тех, кто пострадал от действий данного лица, просят обратиться в департамент полиции Нур-Султана по адресу: Бейбітшілік, 19 или позвонить по телефонам 8 (7172) 71-60-24, 71-61-07 либо 102.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства