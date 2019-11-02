Система Orphus

В Алматы жертвами обмана стали матери-одиночки

01.11.2019, 15:53 7885
В Алматы жертвами обмана стали матери-одиночки
Алматы. 1 ноября. Kazakhstan Today - Полиция Алматы расследует дело в отношении 47-летней жительницы Карасайского района Алматинской области, подозреваемой в обмане матерей-одиночек, передает Kazakhstan Today.
 

Подозреваемая через свою тетю находила доверчивых граждан, которые нуждались в квартире. Она сообщала им, что может оказать "услугу" в приобретении проблемных квартир, но после того, как получала часть денег от крупной суммы сделки, скрывалась. Под предлогом помощи преимущественно матерям-одиночкам она завладела деньгами в размере свыше 750 тыс. тенге". - рассказал начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района полковник полиции Жасулан Турыспаев. 

 
При этом он отметил, что на самом деле гражданка О. не имела никакого отношения к решению жилищных вопросов. В отношении неё проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. 
 
Вместе с тем департаменте полиции Алматы не исключают, что жертв квартирной аферы может быть больше. В пресс-службе ведомства призвали в случае опознания гражданки О. и наличия фактов обмана с ее стороны сообщить об этом по телефонам: 8-701-718-70-69 и 298-53-70.
 
 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая