В Алматы жертвами обмана стали матери-одиночки

Подозреваемая через свою тетю находила доверчивых граждан, которые нуждались в квартире. Она сообщала им, что может оказать "услугу" в приобретении проблемных квартир, но после того, как получала часть денег от крупной суммы сделки, скрывалась. Под предлогом помощи преимущественно матерям-одиночкам она завладела деньгами в размере свыше 750 тыс. тенге". - рассказал начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района полковник полиции Жасулан Турыспаев.
При этом он отметил, что на самом деле гражданка О. не имела никакого отношения к решению жилищных вопросов. В отношении неё проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК.
Вместе с тем департаменте полиции Алматы не исключают, что жертв квартирной аферы может быть больше. В пресс-службе ведомства призвали в случае опознания гражданки О. и наличия фактов обмана с ее стороны сообщить об этом по телефонам: 8-701-718-70-69 и 298-53-70.
Ранее в Алматы 23-летняя девушка, представляясь студенткой медицинского университета, занималась мошенничеством в сфере образования.
В Алматы полицейские задержали женщину, которая нанесла крупный материальный ущерб жителям мегаполиса, сдавая чужие вещи в ломбарды.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства