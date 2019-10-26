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Молодая мошенница под видом студентки обманула не менее 10 алматинцев

25.10.2019, 17:32 11746
Алматы. 25 октября. Kazakhstan Today - В Алматы 23-летняя девушка, представляясь студенткой медицинского университета, занималась мошенничеством в сфере образования, передает Kazakhstan Today.
 
Уроженка Туркестанской области, выдавая себя за студентку, обманывала абитуриентов и студентов, обещая им гранты на обучение и перевод с платной формы обучения на бесплатную. 
 

Связь с потенциальными жертвами девушка налаживала через знакомых. За свои посреднические "услуги" она брала по 250-300 тысяч тенге с каждого. Сейчас установлено, что в общей сложности в городе она совершила более 10 эпизодов мошеннических действий. Следственным отделением нашего подразделения проводится досудебное расследование. Всех, кто пострадал от противоправных действий подозреваемой, просим обращаться по телефонам: 298-53-02 либо 8-701-255-22-66", - сказал начальник УП Ауэзовского района полковник полиции Алишер Турсынбетов. 

 
 

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