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Темиртауского альфонса-гастролера задержали в СКО

13.05.2021 5617
ПЕТРОПАВЛОВСК. 13 МАЯ - Сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции СКО совместно с коллегами из управления полиции Петропавловска задержали жителя Темиртау, находящегося в розыске за совершение ряда циничных краж, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее судимый 34-летний подозревается в том, что знакомился с одинокими женщинами, а через 1-2 месяца, войдя в доверие, дожидался подходящего случая и, оставшись в квартире один, исчезал вместе с вещами. Такие преступления были совершены в Павлодаре, Темиртау и Абае, сообщает Polisia.kz.
 
Мужчина находился в розыске с апреля. Получив информацию о его возможном пребывании в Петропавловске, североказахстанские полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Среди прочего, были проверены съемные квартиры. В одной из них проживала одинокая горожанка, а вместе с ней - разыскиваемый, которого она содержала на свою зарплату. 
 

В настоящее время подозреваемый передан инициатору розыска - Восточному отделу полиции управления полиции Темиртау", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП СКО Петр Климов.

 

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