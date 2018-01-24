12 лет колонии получил бывший инкассатор банка, переквалифицировавшийся в грабителя

Шымкент. 24 января. Kazakhstan Today - В Шымкенте вынесли приговор дерзкому грабителю. Он дважды ограбил один и тот же банк, чтобы рассчитаться с кредитом, который там же и взял, передает Kazakhstan Today.

Сначала 45-летний заемщик ограбил отделение в Алматы, а еще через год обчистил шымкентский филиал. Там же и попал на видео. Действовал грабитель спокойно и уверенно: под конец рабочего дня в маске вошел в здание и бросил предмет, похожий на взрывпакет. После задымления отправился в кассу, из которой едва успела выбежать сотрудница. Хотя работники и нажали "тревожную кнопку", преступник успел забрать 16 млн тенге, $23 тыс. и 85 тыс. российских рублей, сообщил канал КТК

Как выяснилось, всю эту сумму похититель положил на депозит в другой банк и выплачивал из них кредит. К тому же грабитель три года проработал инкассатором в обворованном банке и тщательно изучил его график работы и систему безопасности. Вину подсудимый признал и раскаялся. Его приговорили к 12 годам колонии.

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