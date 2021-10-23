ПАВЛОДАР. 22 ОКТЯБРЯ - В Павлодаре бизнесмена осудили на 18 лет за убийство бывшего работника, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Известный в городе бизнесмен хладнокровно застрелил 27-летнего парня, который всего лишь пришел за своей зарплатой, сообщает телеканал КТК.
Все произошло в промзоне областного центра. Андрей Шиллер уволился и пришел за остатком зарплаты – 20 тысяч тенге. Владелец предприятия позвал на помощь хозяина здания, где арендовал помещения. 55-летний мужчина прихватил с собой ружье. Сначала избил Андрея, который просил его отпустить, а после хладнокровно застрелил. Близкие с приговором согласились", - говорится в сюжете.
Законом предусмотрено наказание за данное преступление от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой. С учетом смягчающих и при отсутствии отягчающих обстоятельств по делу единогласным вердиктом присяжных заседателей В. признан виновным в совершении убийства из хулиганских побуждений с наказанием 18 лет лишения свободы", - сказала пресс-секретарь Павлодарского областного суда Агидель Ибраева.