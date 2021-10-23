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В Павлодаре бизнесмена осудили на 18 лет за убийство бывшего работника

22.10.2021, 09:40 33022
ПАВЛОДАР. 22 ОКТЯБРЯ - В Павлодаре бизнесмена осудили на 18 лет за убийство бывшего работника, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Известный в городе бизнесмен хладнокровно застрелил 27-летнего парня, который всего лишь пришел за своей зарплатой, сообщает телеканал КТК
 

Все произошло в промзоне областного центра. Андрей Шиллер уволился и пришел за остатком зарплаты – 20 тысяч тенге. Владелец предприятия позвал на помощь хозяина здания, где арендовал помещения. 55-летний мужчина прихватил с собой ружье. Сначала избил Андрея, который просил его отпустить, а после хладнокровно застрелил. Близкие с приговором согласились", - говорится в сюжете. 

 

Законом предусмотрено наказание за данное преступление от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой. С учетом смягчающих и при отсутствии отягчающих обстоятельств по делу единогласным вердиктом присяжных заседателей В. признан виновным в совершении убийства из хулиганских побуждений с наказанием 18 лет лишения свободы", - сказала пресс-секретарь Павлодарского областного суда Агидель Ибраева.


 

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В Караганде студенты устроили поножовщину в общежитии

22.10.2021, 19:52 87562
В Караганде студенты устроили поножовщину в общежитии
Фото: из открытых источников
КАРАГАНДА. 22 ОКТЯБРЯ - 22 октября, около 02.40, из общежития Карагандинского университета имени Букетова в больницу с ножевыми ранениями поступили двое студентов 17 и 18 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данному факту начато досудебное расследование. На месте задержан 17-летний подозреваемый. По его словам, ножевые ранения он нанес из-за неприязненных отношений. В настоящий момент обстоятельства выясняются. Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, не разглашается, сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
 
Напомним, 7 октября в Уральске в массовая драка закончилась поножовщиной.
 
16 сентября в результате ДТП в Нур-Султане произошел конфликт между водителями, который закончился поножовщиной.
 
13 октября в Кокшетау драка закончилась поножовщиной.
 

Насильник из Каражала осужден на 23 года

22.10.2021, 13:14 124984
КАРАГАНДА. 22 ОКТЯБРЯ - Насильника из Каражала осудили на 23 года лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
55-летнего жителя города Каражал обвиняют в похищении малолетней девочки и попытке ее изнасилования. 
 

Похищение и попытка изнасилования малолетнего ребенка вызвали общественный резонанс. Это произошло в городе Каражале. Насильник осужден на 23 года лишения свободы", - сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин на онлайн-встрече с населением.

 
По его словам, показатель преступлений в отношении несовершеннолетних за 9 месяцев этого года снизился на 6,3%. Ювенальная полиция проводит систематическую работу с трудными подростками и неблагополучными семьями.
 
Напомним, девочку похитили в апреле этого года. Полицейские нашли ребенка в заброшенном доме с 55-летним жителем города
 

В Капшагае нашли повешенным 13-летнего подростка

22.10.2021, 12:58 127846
ТАЛДЫКОРГАН. 22 ОКТЯБРЯ - В Капшагае на балконе совей квартиры повесился 13-летний подросток, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
20 октября, в 07.30, в дежурную часть отдела полиции города Капшагая поступило сообщение о том, что на балконе квартиры найден повешенным 13-летний подросток
 
В настоящее время начато досудебное расследование по статье УК РК "Доведение до самоубийства", сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области. 

 

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