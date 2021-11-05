Аферист в Атырау похитил 1,5 млн тенге

Фото: polisia.kz
Как указано на сайте Polisia.kz, 2 ноября неизвестный мужчина обратился к 29-летнему жителю города Атырау посредством WhatsApp, представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестное лицо собирается оформить кредит. Мошенник, получив персональные данные потерпевшего, перевел с его банковского счета около 1,5 млн тенге.
Полицейские при проведении оперативно-розыскных работ установили 33-летнего жителя Алматинской области.
По данному факту проводится расследование по части 2 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса РК.
Накануне сообщалось, что в Туркестанской области сотрудник банка и его сообщница оформили более 100 кредитов на сельчан.