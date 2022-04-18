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У жителя Алматы изъяли 23 свертка с психотропным веществом

17.04.2022, 15:20 8321
АЛМАТЫ. 17 АПРЕЛЯ - У 27-летнего жителя Алматы изъяты 23 изолированных свертка с психотропным веществом, сообщает пресс-служба департамента полиции города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество являются психотропным - мефедрон. Инспекторами патрульной полиции задержан уроженец Туркестанской области. Установлено, что он планировал распространить эти 23 дозы на территории нашего района. На вопрос патрульных, есть ли у него запрещенные препараты, мужчина сразу сознался, что имеет свертки с наркотиками. В ходе обыска по адресу проживания обнаружен и изъят нерасфасованный пакет с таким же веществом и крупная сумма денег", - проинформировал начальник управления полиции Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр.

 
В порядке статьи 128 УПК РК подозреваемый в совершении уголовного преступления, предусмотренного пунктам 1, 3 части 3 статьи 297 УК РК, водворен в изолятор временного содержания
 

За незаконное приобретение, хранение и сбыт психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества", - добавили в департаменте.

 

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В Алматы задержан карманник с ножом

18.04.2022, 10:26 1221
АЛМАТЫ. 18 АПРЕЛЯ - Вооруженный ножом карманник, который грабил людей в общественном транспорте, задержан полицией Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Задержан 35-летний житель Карасайского района Алматинской области. Ранее он булл судим за каржи чужого имущества. 
 

На этот раз он украл сотовый телефон у пассажирки автобуса 206-го маршрута. Об этом женщина в полицию не заявляла, но нам стало известно из поста общественного деятеля, сигнализировавшей о произошедшем преступлении. Проведен комплекс оперативных и специальных мероприятий", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Куатбек Науатов.

 
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. 
 
В полиции, вместе с тем, выразили благодарность неравнодушным гражданам, не оставшимся в стороне и проявивших свою активную гражданскую позицию. 
 

Мы сейчас устанавливаем личность молодого человека, который, несмотря на угрозу, попытался удержать преступника. Такой поступок – дорогого стоит", - добавил Науатов.

 

Директор ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Принбеков арестован

18.04.2022, 10:22 1906
АЛМАТЫ. 18 АПРЕЛЯ - Директор ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марат Принбеков арестован в Алматы на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено", - говорится в сообщении городского суда Алматы. 

 
В отношении Принбекова судом санкционирована ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 15 июня 2022 года.

Напомним, 14 апреля в Алматы арестован генеральный директор ТОО "AlanParking" - предприятия, которое курировало платные парковки в городе, Мухтар Базарбаев.
 

У задержанного в наркотическом опьянении водителя изъята крупная партия запрещенных препаратов

18.04.2022, 10:19 1686
МАКИНСК. 18 АПРЕЛЯ - Акмолинца, управлявшего автомашиной в состоянии наркотического опьянения, задержали с крупной партией запрещенных препаратов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

13 апреля оперативниками в городе Макинске по подозрению в хранении наркотических средств, был задержан 36-летний водитель автомашины марки "Ауди А6". При проведении обысковых мероприятий, в салоне иномарки полицейские обнаружили и изъяли 60 блистеров лекарственного средства "трамадол" (600 таблеток) и 36 тюбиков тропикамид", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

 
По данным полиции, запрещенные препараты мужчина покупал в столице, также известно, что использовал он их для личных целей. 
 

Кроме того на момент задержания, поведение водителя показалось сотрудникам полиции подозрительным, а внешние признаки характерные для наркотического опьянения. Проведенная экспертиза подтвердила догадки оперативников: установлено что за руль мужчина сел, предварительно употребив "трамадол", - добавили в департаменте.

 
По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено досудебное производство по части 2 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта), также 36-летний акмолинец привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 608 КРКоАП. Автомашина водворена на штрафстоянку. 
 

Блогера задержали за вымогательство в Шымкенте

17.04.2022, 11:06 10316
ШЫМКЕНТ. 17 АПРЕЛЯ - Блогера задержали по подозрению в вымогательстве в городе Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Со слов полицейских, дело обстояло таким образом. К ним с заявлением обратился госслужащий, который стал жертвой шантажа. Он рассказал, что несколько человек, представившись популярными блогерами, грозились распространить видеоролик с порванным государственным флагом на административном здании, если тот не оплатит крупную сумму", - информирует otyrar.kz.

 
По информации издания, молодые люди просили у чиновника полмиллиона тенге.
 

Взамен они обещали не распространять видео с порванным государственным флагом на административном здании. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР департамента полиции по статье 194 УК РК (Вымогательство)", - пояснили в полиции города Шымкента.

 
В результате подозреваемого задержали с поличным, когда заявитель отдал часть суммы. Из автомобиля Toyota Сamry оперативники изъяли деньги в сумме 300 000 тенге. С санкции суда подозреваемый арестован. В отношении задержанного проводится досудебное расследование, предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
 

Экс-глава Погранслужбы КНБ Джуламанов вышел из тюрьмы

16.04.2022, 15:27 21181
Экс-глава Погранслужбы КНБ Джуламанов вышел из тюрьмы
Фото: pexels.com
СЕМЕЙ. 16 АПРЕЛЯ - Суд Семея досрочно освободил экс-главу Погранслужбы КНБ Нурлана Джуламанова по ходатайству об условно-досрочном освобождении, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

За время отбывания наказания показал себя с положительной стороны, процессуальные издержки оплатил, по приговору суда гражданского иска не имеет, есть 19 поощрений, переведен на облегченные условия содержания, активно участвует в воспитательных мероприятиях и в общественной жизни учреждения, в связи с чем не нуждается в полном отбытии наказания",- отметили в пресс-службе суда.

 
Нурлана Джуламанова осудили в 2015 году. Он был приговорен к 11 годам лишения за создание и руководство ОПГ и взяточничество. Его обвиняли в получении взяток на общую сумму более 173 млн тенге и 436 тысяч долларов.
 

Наркосбытчика задержали в Нур-Султане

16.04.2022, 11:42 23046
НУР-СУЛТАН. 16 АПРЕЛЯ - Полицейские Нур-Султана в ходе спецоперации задержали 38-летнего наркосбытчика, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

У задержанного в ходе обыска по месту жительства обнаружен и изъят расфасованный гашиш весом более 200 граммов. Наркотические средства мужчина собирался сбыть на территории столицы", - сообщили в столичном департаменте полиции. 

 
Также в ходе обыска было изъято гладкоствольное оружие, переделанное под обрез, с боеприпасами.
 
Подозреваемый арестован, проводится расследование. 

 
В полиции подчеркнули, что с начала года изъято более 60 килограммов различных наркотических средств, в том числе около 5 килограммов синтетических наркотиков.
 

Полицейские Алматы ищут очевидцев наезда бензовоза на полицейское оцепление

15.04.2022, 20:22 38996
Полицейские Алматы ищут очевидцев наезда бензовоза на полицейское оцепление
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 15 АПРЕЛЯ - Межведомственная следственно-оперативная группа устанавливает очевидцев эпизода, имевшего место 5 января 2022 года на пересечении улицы Толе би и улиц Шарипова, Байтурсынова, где мужчина, управлявший бензовозом, протаранил полицейское оцепление, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Департамент полиции Алматы просит всех, кто располагает какой-либо информацией о лицах, совершивших это противоправное действие, а также другими сведениями о происшествии, сообщить об этом по следующим телефонам: 8-707-845-54-44 и 8-701-110-02-01. 
 
Вознаграждение гарантируется.

 

Замглавы ДЧС Алматинской области подозревают в получении взятки

15.04.2022, 19:50 39346
ТАЛДЫКОРГАН. 15 АПРЕЛЯ - Антикоррупционной службой Алматинской области по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличены заместитель начальника ДЧС по Алматинской области (избрана мера пересечения в виде домашнего ареста) и начальник отдела по ЧС Капшагая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации Антикора, задержанные в группе лиц по предварительному сговору лично получили взятку в сумме 1000 долларов от представителя казино за общее покровительство.
 
Расследование продолжается. Другие сведения в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК не подлежат разглашению.
 

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