У жителя Алматы изъяли 23 свертка с психотропным веществом

АЛМАТЫ. 17 АПРЕЛЯ - У 27-летнего жителя Алматы изъяты 23 изолированных свертка с психотропным веществом, сообщает пресс-служба департамента полиции города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество являются психотропным - мефедрон. Инспекторами патрульной полиции задержан уроженец Туркестанской области. Установлено, что он планировал распространить эти 23 дозы на территории нашего района. На вопрос патрульных, есть ли у него запрещенные препараты, мужчина сразу сознался, что имеет свертки с наркотиками. В ходе обыска по адресу проживания обнаружен и изъят нерасфасованный пакет с таким же веществом и крупная сумма денег", - проинформировал начальник управления полиции Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр.
В порядке статьи 128 УПК РК подозреваемый в совершении уголовного преступления, предусмотренного пунктам 1, 3 части 3 статьи 297 УК РК, водворен в изолятор временного содержания
За незаконное приобретение, хранение и сбыт психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества", - добавили в департаменте.