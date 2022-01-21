Полиция на транспорте задержала 39 участников январских беспорядков

Фото: ДП на транспорте
В ходе отработки полицейскими было доставлено 2924 граждан, в том числе 85 иностранных граждан. Среди доставленных были установлены и задержаны 39 граждан, которые участвовали в незаконных митингах 5-6 января текущего года", - сказал Онал Бекиев.
По его словам, за пять дней проводимого ОПМ сотрудниками транспортной полиции проверено 382 аварийных объекта на участке, из которых восемь брошенных зданий, два пункта обогрева работников железнодорожных организации и казармы, 30 аварийных локомотивов, 303 аварийных грузовых вагона, 39 аварийных пассажирских вагонов.
Если вы стали очевидцем совершения правонарушения, либо в отношении Вас совершены незаконные действия, вы можете обратиться в полицию по телефону на номера 102 или 112", - добавил он.