В Жезказгане мошенник выманил почти 3 млн тенге, обещая трудоустройство

Караганда. 23 сентября. Kazakhstan Today - Полицейские Жезказгана задержали мошенника, обещавшего устроить на работу за предварительную плату, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , 22 сентября в управление полиции Жезказгана поступили два заявление от жителей поселка Кенгир. Потерпевшие, мужчины 31 года и 44 лет, столкнулись с одним и тем же мошенником. Некий гражданин, приехав в поселок, стал предлагать помощь в трудоустройстве на одно из предприятий Жезказганского региона. При этом заявил, что имеет соответствующие связи, которые помогут решить любые вопросы с приемом на работу. Но за свои услуги мужчина запросил оплату.

Один из потерпевших передал неизвестному один миллион 380 тысяч тенге, а второй - один миллион 430 тысяч. Получив деньги, посредник предупредил заявителей, что скоро свяжется с ними. Но на связь так и не вышел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали 36-летнего мужчину.

Возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК (Мошенничество). Ведется расследование. Полицейские устанавливают причастность злоумышленника к другим аналогичным преступлениям.

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