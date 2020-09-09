В Петропавловске мошенница обманула трех человек на 5 млн тенге

Петропавловск. 8 сентября. Kazakhstan Today - От действий злоумышленницы пострадали жители разных регионов Казахстана, в том числе трое петропавловцев. Схема обмана заключалась в том, что преступница выходила на связь с владельцами старых домов, предназначенных к сносу, и обещала получение квартиры в новостройке, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , для этих целей якобы требовались первоначальные взносы и некоторые суммы "на организацию благодарности".

Поверившие обещаниям люди перечисляли мошеннице деньги, сумма ущерба, нанесенного петропавловцам, составила около пяти миллионов тенге. Подозреваемую, жительницу Нур-Султана, 1986 года рождения, задержали столичные полицейские, которым петропавловские коллеги передали материалы по зарегистрированным эпизодам.

Призываем людей быть более внимательными, не доверять сомнительным предложениям, перепроверять информацию, на основании которой другие лица предлагают перечислить им деньги", - говорит начальник управления криминальной полиции ДП СКО Петр Климов.

6 сентября столичными полицейскими задержана жительница Актобе, подозреваемая в мошенничестве. В Нур-Султане лжеучастница "Битвы экстрасенсов" осуждена за мошенничество.

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