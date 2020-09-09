60-летний житель Тараза выращивал в огороде марихуану

Как сообщает Polisia.kz, марихуана общим весом 60 килограммов изъята из частного владения. Задержанный дал признательные показания, ведется досудебное расследование по части 1 статьи 300 УК РК.
19 августа полицейские Атырау обнаружили 1898 кустов конопли во дворе жителя пригородного села Еркинкала. 30 августа полицейские обнаружили у жителя Тараза 18 килограммов марихуаны.
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