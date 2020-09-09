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60-летний житель Тараза выращивал в огороде марихуану

08.09.2020, 18:57 6670
60-летний житель Тараза выращивал в огороде марихуану
Тараз. 8 сентября. Kazakhstan Today - 1 сентября в ходе проведения республиканского ОПМ "Карасора-2020" сотрудниками УПН ДП Жамбылской области в Таразе задержан 60-летний горожанин, у которого в огороде произрастала марихуана, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает Polisia.kz, марихуана общим весом 60 килограммов изъята из частного владения. Задержанный дал признательные показания, ведется досудебное расследование по части 1 статьи 300 УК РК. 
 
19 августа полицейские Атырау обнаружили 1898 кустов конопли во дворе жителя пригородного села Еркинкала. 30 августа полицейские обнаружили у жителя Тараза 18 килограммов марихуаны.

 

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