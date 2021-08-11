В Карагандинской области судья приговорен к 9 годам лишения свободы за мошенничество

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КАРАГАНДА. 10 АВГУСТА - Судья Карагандинской области обманным путем, обещая содействие в вынесении приговора, получил от юриста ТОО более 8 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Казыбекбийским районным судом Караганды рассмотрено дело в отношении Е. Габдуллина и юриста ТОО "Оливия" Е. Кантер-Скрипкиной.

Судом установлено, что Габдуллин, работавший судьей СМЭС Карагандинской области, совершил мошеннические действия.

Путем обмана, обещая содействие в вынесении решения в пользу ТОО "Оливия" по гражданскому делу, находящемуся в производстве другого судьи, он получил от Кантер-Скрипкиной якобы для передачи в качестве взятки 10 000 евро и 3 млн тенге, всего 8 056 700 тенге", - говорится в сообщении Казыбекбийского районного суда.

Вина подсудимых была подтверждена показаниями свидетелей, видеозаписями, заключениями судебных экспертиз.

Как пояснили в суде, санкции статьи 367 (Дача взятки) и 190 (Мошенничество) УК РК предусматривают наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

В отношении Габдуллина суд признал отягчающим обстоятельством нарушение принятой присяги и учел, что совершенные преступления подрывают авторитет судебной власти, в связи с чем суд посчитал справедливым назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы. В отношении Кантер-Скрипкиной суд учел ее чистосердечное раскаяние, помощь следствию, отсутствие отягчающих обстоятельств и назначил - 3 года лишения свободы", - сообщили в суде, добавив, что осужденные пожизненно лишены права работать на государственной службе.





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