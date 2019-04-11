Алматы. 10 апреля. Kazakhstan Today - Двое полицейских получили ножевые ранения при попытке задержания подозреваемых в самоуправстве в Алматы, передает Kazakhstan Today.

9 апреля 2019 года в Управление полиции Наурызбайского района Алматы по факту самоуправства с заявлением обратился Т., который сообщил о незаконных действиях со стороны А. По словам мужчины, он просрочил двухдневную оплату за взятую у А. в аренду автомашину "Дэу-Нексия". Определив местонахождение арендованной автомашины, арендодатель вместе с подельниками вывезли Т. на территорию Наурызбайского района и избив, отобрали два его сотовых телефона. Затем потребовали привести им 40 тыс. тенге вместо 14 тыс., сообщила пресс-служба городского Департамента полиции.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования.

Злоумышленники назначили место передачи денег, на встречу пришли четверо. При попытке задержания подозреваемых в совершении вышеуказанного преступления последние оказали сопротивление и нанесли ножевые ранения оперуполномоченным отдела криминальной полиции УП Наурызбайского района старшему лейтенанту полиции Мухиддинову А.К., получившему колото-резаную рану средней трети левого плеча, а также капитану полиции Кожаеву А.С., получившему два проникающих колото-резаных ранения грудной клетки справа и колото-резаную рану правого бедра. Оба полицейских в экстренном порядке были доставлены в VII Городскую клиническую больницу и прооперированы. Состояние их здоровья стабильное, жизнь - вне опасности", - отметили в пресс-службе.

Для раскрытия этого преступления и задержания подозреваемых по городу был введен план "Перехват". Личный состав был ориентирован на их задержание, создана следственно-оперативная группа. В результате двое преступников задержаны, еще двое находятся в розыске. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

В полиции уточнили, что досудебное расследование по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, согласно статье 380-1 УК РК, проводится Следственным управлением ДП Алматы.

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