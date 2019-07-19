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Жительница Шымкента проведет семь лет в колонии за создание лжепредприятий и покушение на дачу взятки прокурору

18.07.2019, 12:56 8047
Жительница Шымкента проведет семь лет в колонии за создание лжепредприятий и покушение на дачу взятки прокурору
Фото: otyrar.kz
Нур-Султан. 18 июля. Kazakhstan Today - В Шымкенте вынесли приговор в отношении создательницы лжепредприятий, которая предложила сотруднику прокуратуры взятку в размере 4 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
 

Досудебное расследование в отношении К. Тикуновой, подозреваемой в создании и руководстве деятельностью лжепредприятий, велось департаментом Агентства по противодействию коррупции Шымкента. К. Тикунова с целью решения вопроса о прекращении прокурорской проверки по ее теневому бизнесу совершила покушение на дачу взятки в сумме 4 млн тенге заместителю руководителя управления прокуратуры города", - сообщили в Антикоррупционной службе. 

 
Приговором суда Аль-Фарабийского района Шымкента Тикунова приговорена к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Осужденная также пожизненно лишена права заниматься руководящей деятельностью в коммерческих и иных организациях.

 

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