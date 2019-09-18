Директор Центра олимпийской подготовки по велоспорту платил зарплаты несуществующим работникам

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - Директор Центра олимпийской подготовки по велосипедному спорту осужден за хищение 21 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции ранее окончено досудебное расследование в отношении директора РГКП "Центр олимпийской подготовки по велосипедному спорту" Мукашева Б.О., сообщила пресс-служба ведомства.

Он подозревался в хищении в 2016-2018 годах на системной основе бюджетных средств в сумме 21 млн тенге из фонда заработной платы РГКП путем незаконного трудоустройства фактически не работавших лиц и необоснованной выплаты премий работникам с последующим их сбором.

В ведомстве уточнили, что на стадии досудебного расследования Мукашев в полном объеме возместил причиненный ущерб.

16 сентября приговором Есильского районного суда №2 Нур-Султана Мукашев за хищение бюджетных средств в особо крупном размере осужден к 4 годам лишения свободы.

Напомним, ранее за хищение в особо крупном размере на 7 лет лишения свободы условно осудили главного специалиста КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата города Тараза" К.А. Абжанову. Она подозревалась в хищении бюджетных средств в сумме 21 млн тенге путем незаконного перечисления заработной платы на свой карточный счет.

В Шымкенте к штрафу в размере 7 640 000 тенге приговорили генерального директора РГУ "Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК К. Керимбекова. Он подозревался в получении путем мошенничества денежных средств в сумме 764 тыс. тенге от своих заместителей под предлогом передачи вышестоящим должностным лицам Комитета за общее покровительство. Также он подозревался в хищении бюджетных средств с использованием служебного положения, путем подписания актов выполненных работ на сумму 564 тыс. тенге по кошению и перевозке люцерника в селе Казахстан Толебийского района Туркестанской области.

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