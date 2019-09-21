Суд Алматы приговорил к крупным штрафам семерых сообщников Аблязова

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Нур-Султан. 20 сентября. Kazakhstan Today - Трое россиян, украинец и трое казахстанцев приговорены к крупным штрафам за содействие преступной деятельности Мухтара Аблязова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил сегодня на брифинге руководитель 2-го департамента (по расследованию дел в квазигосударственном секторе) Агентства РК по противодействию коррупции Сергей Перов, 23 августа суд №2 Медеуского района Алматы вынес обвинительный приговор семи сообщникам Аблязова, добровольно возвратившимся из розыска. Из них трое - граждане России: Трофимов Артур (имеет статус беженца в Австрии), Хаблов Максим, Абдихаимова Анар, один из Украины - Кадесов Ержан и три казахстанца: Погорелов Анатолий, Налобин Валерий и Джунусова Зауре. Они приговорены к выплате штрафов в размере от 1500 до 3000 МРП (3 787 500 - 7 575 000 тенге).

Еще на стадии следствия указанные лица оказали полное содействие расследованию и детально раскрыли преступные схемы Аблязова по хищению и отмыванию денег. При вынесении приговора, кроме добровольного возвращения, полного признания вины и чистосердечного раскаяния, суд также учел, что они не получили материальной выгоды от преступлений и лишь выполняли указания главы преступного сообщества Аблязова", - отметил Перов.

Приговор вступил в законную силу.

"Нам известно, что многие бывшие подчиненные Аблязова, использованные им в своих преступлениях, остались без средств к существованию, разлучены со своими семьями и близкими, вынуждены постоянно жить в страхе и скрываться. Поэтому еще раз обращаюсь к лицам, до сих пор скрывающимся от следствия и суда, а также их близким родственникам с призывом добровольно вернуться на Родину. В настоящее время следствие располагает полной картиной относительно роли каждого лица в преступных схемах Аблязова, в которых материальную выгоду получили он сам и его особо приближенные лица", - заключил руководитель 2-го департамента.

Напомним, в 2017 году Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы приговорил Аблязова к 20 годам лишения свободы за создание и руководство ОПС , хищение денег БТА на сумму $7,5 млрд и их отмывание. Принятыми мерами БТА Банку возмещен ущерб на сумму около $2 млрд (266 млрд тенге).

В 2018 году Аблязов был признан виновным в организации убийства банкира Ержана Татишева и приговорен к пожизненному лишению свободы

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