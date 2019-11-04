Житель Костанайской области за месяц совершил восемь автоугонов в Нур-Султане

Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - Житель Костанайской области промышлял автоугонами и квартирными кражами в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

В полицию обратился житель столицы с заявлением о краже личного имущества на общую сумму 285 тыс. тенге. По словам потерпевшего, неизвестный проник в его жилье и похитил наличные деньги, сотовый телефон, документы и одежду, сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

По информации ведомства, по подозрению в совершении кражи задержан безработный 27-летний житель Костанайской области.

При проведении следственных мероприятий сотрудники полиции установили, что, помимо краж, в течение октября текущего года задержанный совершил серию угонов автомобилей, среди них автомашины марки ВАЗ, Volkswagen Golf, ГАЗ, Mazda. Все угнанные машины полицейскими обнаружены", - отметили в пресс-службе.

В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

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