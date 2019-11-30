Система Orphus

В Алматы госслужащего подозревают в получении взятки в $2,5 тыс. за выдачу лицензии на строительство

29.11.2019, 20:25 10153
Алматы. 29 ноября. Kazakhstan Today - Сотрудник управления градостроительного контроля Алматы подозревается в получении взятки в $2,5 тыс., передает Kazakhstan Today. 
 

Антикоррупционной службой Алматы начато досудебное расследование в отношении главного специалиста отдела по лицензированию управления градостроительного контроля Алматы по подозрению в совершении коррупционного преступления. Он, являясь должностным лицом, подозревается в получении взятки в сумме $2500 от предпринимателя за выдачу ему лицензии на осуществление строительно-монтажных работ 2-й категории", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

 
Досудебное расследование продолжается, окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесено судом.
 
Напомним, сотрудника отдела департамента юстиции Алматы подозревают в получении взятки в 2 млн тенге.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая