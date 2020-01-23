Главу и сотрудников инспекции лесного хозяйства и животного мира ВКО уличили в получении взяток от браконьеров (ВИДЕО)

Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - Руководитель и ряд сотрудников Бухтарминского отдела Восточно-Казахстанской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира подозреваются во взяточничестве, передает Kazakhstan Today.

В рамках усиления борьбы с браконьерством Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области пресечены факты системной коррупции в Бухтарминском отделе Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии РК", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

В частности, начато следствие в отношении руководителя данного отдела и ряда его подчиненных, подозреваемых в получении от браконьеров на системной основе взяток в размере от 50 тыс. до 200 тыс. тенге.

Взятки давались за общее покровительство и не принятие мер по пресечению незаконного вылова рыбных ресурсов запрещенными методами (синтетическими мононитями), а также на резервных (запрещенных) участках Бухтарминского водохранилища во время нереста. Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение о степени вины подозреваемых будет вынесено судом ", - прокомментировали в пресс-службе.









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